Les onze de River lors de sa promotion à la Première Division en 2012

Le 23 juin 2012, River est revenu à Primera et nous nous souvenons de l’équipe de départ.

1. Daniel Vega

L’Indio Vega. Un archer qui n’a pas le grade de Franco Armani ou Marcelo Barovero, mais qui a joué un rôle important dans plusieurs matchs nationaux B. Toujours avec la meilleure prédisposition et l’attitude pour donner le meilleur de ses capacités.

2. Luciano Vella

Un joueur assez limité, qui avait peu de jeu et peu de surprise en attaque. Sa plus grande vertu était son dévouement et son sacrifice. Il n’a jamais abandonné les balles pour les pertes et a été très collaboratif avec toute l’équipe. Il était apprécié, mais a été critiqué pour le niveau.

3. Jonatan Maidana

Celui qui a fini par être un héros. Il est descendu avec River, a fait partie de la promotion à travers le National B et le football lui a donné une récompense. Il est resté au club pendant longtemps, où il est devenu une idole et a remporté de nombreux titres internationaux.

4. Leandro González Pires

Un joueur assez limité, qui faisait ses premiers pas au B Nacional. Parfois, il était maladroit et commettait des fautes inutiles, mais il était toujours connu pour son attitude et son dévouement. Un joueur a émergé par le bas et respecté.

5. Ramiro Funes Mori

Ce n’était pas encore le Funes Mori que les fans idolâtrent actuellement, mais il commençait déjà à faire sa marque. L’ailier, qui deux ans plus tard convertirait un but historique à La Bombonera, a rejoint l’équipe dans le match contre Almirante Brown.

6. Leonardo Ponzio

Un autre des grands héros de cette rivière. Il est venu monter, il a joué un rôle clé dans l’équipe et une grande histoire d’amour a commencé. À ce jour, il est toujours dans le club et est devenu l’une des plus grandes idoles.

7. César González

Le maître. Un joueur avec un punch extraordinaire. Beaucoup de talent, même s’il faisait parfois trop froid. Il a alterné avec Lucas Ocampos, bien que dans ce match il ait eu l’occasion de commencer (il a été remplacé par les jeunes dans la seconde moitié du match).

8. Ezequiel Cirigliano

Un grand joueur a émergé des divisions inférieures. Il avait tout pour avoir une brillante carrière, mais pour des raisons personnelles, il est resté sur la route. Beaucoup de clarté pour jouer et aider vos coéquipiers. Cette mémoire sera sûrement marquée dans votre mémoire.

9. Alejandro Domínguez

Chori est retourné à River pour obtenir la promotion et le 23 juin 2012, il a pu la terminer. Il a été très important dans le National B tout au long de la saison et a atteint le grand objectif. L’idolâtrie a été gagnée.

10. Fernando Cavenaghi

Le lendemain de la descente de River, Fernando Cavenaghi a décidé de retourner au club de ses amours pour lui donner un coup de main. Il l’a fait avec Chori Domínguez et a augmenté son idolâtrie. Son enthousiasme pour les célébrations a montré tout ce qu’il a souffert cette année-là.

11. David Trezeguet

Le champion du monde qui est venu à River pour le ramener à la place d’une vie. Dans le match contre Almirante, Trezeguet a eu le plaisir de convertir les deux buts et a été la clé pour atteindre la première promotion.