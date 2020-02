Les onze détenteurs possibles des Amériques pour le match contre Necaxa

Il a commencé le jour 8 du tournoi Clausura 2020 dans le football mexicain et ce soir, les Eagles of America jouent contre les Rays of the Necaxa, un match où l’équipe Azulcrema fera de nombreuses victimes et présentera donc une image vraiment épuisée et Avec une surprise dans l’attaque.

Et c’est qu’avant les blessures de Federico Viñas et Henry Martín, tout indique que Miguel Herrera sortira dans l’attaque avec le joueur de 17 ans Román Martínez, un joueur qui a déjà fait ses débuts dans ce tournoi lors du match contre Atlas.

Mais ce ne sera pas la seule modification qui affectera sans aucun doute l’équipe. Giovani dos Santos et Sebastián Córdova ne feront pas les gros titres aujourd’hui car ils leur donneront du repos en raison d’une surcharge musculaire, bien que les deux soient sur le banc de l’équipe au cas où ils en auraient besoin pendant le match.

Pause

Vous voyez que je vous ai dit que Gio n’est plus tant pour deux matchs par semaine

Sebas, ne le charge pas tellement et moins de la «faux» mercredi https://t.co/lybdW02u9A

– Jonatan Peña (@Jonatan_Pena) 29 février 2020

Comme si cela ne suffisait pas, l’Amérique présentera une autre victime et ce sera celle de l’Uruguayen Sebastián Cáceres, qui a subi une blessure au genou gauche et sera faible pour une durée indéterminée. Compte tenu de cette situation complexe, c’est le 11 initial avec lequel Miguel Herrera devrait commencer et attire l’attention qui reviendra à la ligne des 5 des premiers jours:

Guillermo Ochoa:

Paul Aguilar, Ramón Juárez, Bruno Valdéz, Emanuel Aguilera, Luis Fuentes;

Santiago Cáseres, Richard Sánchez, Alonso Escoboza;

Andrés Ibargüen;

Román Martínez.