Les «onze» idéaux des footballeurs sud-américains aujourd’hui

1. Esteban Andrada

Le gardien de but de Boca a réussi à mener son équipe à la célébrité dans la Super League de football argentine. Avec de grands arrêts et une qualité digne de l’objectif «xeneize», il est actuellement le gardien le plus sûr d’Argentine et d’Amérique du Sud. Doit être un débutant dans la sélection.

2. Nicolás Otamendi

Il est toujours en vigueur à Manchester City et sa qualité ne se perd pas au-delà d’avoir ou de ne pas avoir de continuité. Quelqu’un peut-il douter de l’Argentin? Il a mérité ce poste pour tout ce qu’il a apporté au football dans le monde entier.

3. Dani Alves

Les chiffons sont vieux, non? Le Brésilien, qui joue actuellement à São Paulo, est l’arrière droit de la plus haute qualité en Amérique du Sud. Il est si talentueux qu’il peut même servir de milieu de terrain interne et a été la révélation (pour sa longévité) de la dernière Copa América.

4. Marcelo

Un autre aspect vraiment essentiel lors de la formation de notre défense. Projection, rapidité et connaissance lors du retrait pour donner un coup de main. Un autre champion d’Amérique. Un autre joueur qui est toujours là. Une qualité assurée pour toute équipe, bien sûr.

5. Fernandinho

Milieu de terrain défensif central. Le péage pour tout itinéraire qui traverse la moitié du champ. Manchester City repose sur elle et sait qu’elle trouvera toujours une sécurité irréprochable lorsqu’elle tentera de récupérer le ballon. Pour attaquer, vous avez toujours la bonne passe.

6. Thiago Silva

Défenseur infatigable qui se trouve actuellement au Paris Saint Germain et pour qui, en grande partie, le Brésil a gardé la dernière Copa América. En France, il reste l’un des défenseurs les plus remarquables. Et en Amérique du Sud, bien sûr aussi.

7. Ángel Di María

«Fideo» joue au Paris Saint Germain et sa vitesse reste l’une des vertus que peu de défenseurs savent contrer. Grand fabricant de la Ligue des Champions que le Real Madrid a remporté en 2014, n’a pas perdu un peu de sa qualité.

8. Arturo Vidal

Le «roi» n’a pas besoin d’un excellent moment pour montrer son talent. Actuellement à Barcelone, le Chilien a réussi à s’imprégner de son empreinte sur une équipe qui n’est pas exactement sa place dans le monde en termes de caractéristiques. Quand il s’agit d’attaquer, c’est toujours le cas.

9. Lautaro Martínez

Le «Toro» le casse à l’Inter Milan et son arrivée dans le football européen a été une évolution positive. Ce n’est plus une promesse faite en Argentine de se projeter dans le futur: c’est une réalité et le visage de l’équipe argentine dans plusieurs années à venir.

10. Lionel Messi

Que dire de cette fissure? L’Argentin, jusqu’à ce qu’il accroche ses bottes, sera toujours dans n’importe quelle équipe idéale de Sud-Américains en activité. Il vous suffit de frotter la lampe pour obtenir un tour de magie qui vous permettra de déséquilibrer et de marquer.

11. Sergio Agüero

Attaquant mortel. Le «Kun» est la carte d’attaque la plus importante de Manchester City et la raison pour laquelle les hommes de Guardiola craignent des défenses rivales match par match. L’équipe d’Angleterre peut être tranquille: elle a un animal de but.