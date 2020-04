Les onze idéaux historiques de Barcelone en choisissant un seul joueur par pays

1. Marc-André ter Stegen (Allemagne)

Il y a beaucoup de grands gardiens de but qui ont défendu le but du FC Barcelone, mais la plupart d’entre eux étaient tous espagnols. Cependant, Ter Stegen est l’un des meilleurs archers d’aujourd’hui et pour sa carrière, et tout ce qui reste à venir, il mérite d’entrer dans ce onze historique.

2. Dani Alves (Brésil)

L’ailier brésilien a été l’une des meilleures armes de l’équipe du Barça lors de l’une des étapes les plus brillantes de l’histoire du club et a fait ses adieux après avoir tout gagné et disputé 391 matchs. Dani Alves, au-delà d’être le footballeur avec le plus de titres de l’histoire, anticipe ainsi toute une constellation d’attaquants brésiliens qui sont passés par le club pour se faire une place dans cette programmation stellaire.

3. Rafa Márquez (Mexique)

Le défenseur central mexicain a été l’une des rares signatures de Rijkaard que Guardiola a conservées lorsqu’il a pris en charge le banc de culé en 2008. Márquez a formé un duo infranchissable avec Carles Puyol et faisait partie du «Sextete» du FC Barcelone avant de partir.

4. Ronald Koeman (Pays-Bas)

L’équipe de Barcelone a une longue histoire de grands joueurs néerlandais dans leur équipe, y compris Johan Cruyff. Bien que le “ Skinny ” soit important en tant que footballeur, il l’était encore plus en tant qu’entraîneur dans les années 90 et là Koeman était le rocher dans le dos qui leur permettait de jouer un beau football. Célèbre pour un record de buts qui pourrait rivaliser avec la plupart des attaquants en jouant en tant que défenseur, la plus grande réussite de Koeman a été de marquer le seul but lorsque le Barça a remporté sa première Coupe d’Europe en 1992.

5. Eric Abidal (France)

Le Français fait partie de ces joueurs qui ont laissé leur marque au Camp Nou avec ses 193 apparitions, ce qui aurait dû être bien plus si ce n’était la tumeur au foie qui l’a empêché de jouer entre 2011 et 2013. Sa maladie ne l’a pas empêché de jouer 90 minutes de victoire contre Manchester United en Ligue des champions 2011.

6. Andrés Iniesta (Espagne)

Choisir le meilleur footballeur espagnol de l’histoire du FC Barcelone est un travail compliqué qui peut être réduit au duo qui a marqué une époque dans le football espagnol, et là, le choix 90MIN est le footballeur de La Mancha. Andrés Iniesta, au-delà de s’habiller en héros à Stamford Bridge, est l’un des joueurs les plus titrés de l’histoire du club et s’intègre parfaitement dans cette équipe de stars mondiales.

7. Gheorghe Hagi (Roumanie)

À côté de lui dans le noyau sera le meilleur joueur de football roumain de l’histoire, un homme qui a peut-être passé moins de temps que souhaité au FC Barcelone, mais cela a suffi pour laisser sa marque. Hagi avait une baguette magique dans son pied gauche et pour de nombreux joueurs après lui, il était une idole de son enfance.

8. Michael Laudrup (Danemark)

Et si nous parlons des idoles des enfants, le Danois est l’un des plus répétés par une génération qui a grandi en le regardant donner des laissez-passer en regardant les tribunes, dont Andrés Iniesta. Laudrup a été le pilier fondamental de Cruyff entre 1989 et 1994, quand il a décidé de traverser le pont aérien pour s’habiller en blanc dans l’éternel rival.

9. Lionel Messi (Argentine)

Celui qui ne pouvait pas manquer dans ce onze est Rosario, qui non seulement supprime la position de Maradona dans ce onze, mais dans cette lutte continue pour décider qui est le meilleur. La carrière de Leo Messi au FC Barcelone sera étudiée dans les livres d’histoire dans quelques années et ceux d’entre nous qui ont la chance de le voir jouer pourront dire que nous apprécions le meilleur footballeur de tous les temps.

10. Hristo Stoichkov (Bulgarie)

Le Bulgare restera dans les mémoires pour son tempérament et pour la brillante association qu’il a formée avec Romario dans les années 1990. Ils l’ont appelé le «Gunman», ont conduit la Bulgarie en demi-finale d’une Coupe du monde et ont obtenu un Ballon d’or, en plus d’empêcher son Un ami brésilien passe plus de nuits éveillé que nécessaire.

11. Laszlo Kubala (Hongrie)

Peu de gens peuvent se vanter d’avoir une statue à l’extérieur du Camp Nou et le Hongrois en fait partie. Kubala a porté le maillot du Barça pendant dix ans, entre 1951 et 1961, laissant un solde de 131 points en 186 matches, et son union avec l’Espagne était telle qu’après son changement de nationalité, il n’a pas pu jouer dans la Coupe du monde 1954 que les ‘Magyars la magie »a failli l’emporter.