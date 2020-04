Les onze joueurs idéaux vendus par le FC Barcelone au cours des quatre dernières années

Ces dernières années, le FC Barcelone a beaucoup investi dans les meilleurs joueurs. Mais pour que certains arrivent, d’autres ont dû partir. De tous les joueurs qui ont quitté le club catalan au cours des trois dernières années, onze garanties peuvent être formées. Voici une suggestion avec certains des joueurs qui ont été vendus par le club depuis 2016.

1. Jasper Cillessen

Jasper Cillessen est arrivé au FC Barcelone en 2016, mais après trois saisons à l’ombre de Ter Stegen, le gardien néerlandais a décidé de partir à la recherche des minutes qu’il n’avait pas au Camp Nou et a atterri à Mestalla avec Valence. Et bien qu’il ait débuté la saison en entrée, une blessure musculaire, dont il est déjà guéri, l’a fait disparaître de l’objectif ces derniers mois.

2. Douglas Pereira

Sans aucun doute, le FC Barcelone a fait une mauvaise affaire avec Douglas Pereira, mais c’est l’un des rares ailiers qui a fait ses débuts avec le Barça ces dernières années et a ensuite quitté le club, bien que dans son cas ce ne soit pas une vente. Le Brésilien est arrivé au Camp Nou en 2014, et après deux saisons où il a à peine disputé 8 matchs, il est passé de prêt en prêt jusqu’à la fin de son contrat et en 2019 il est parti en tant que joueur autonome à Besiktas.

3. Marc Bartra

Formé dans les catégories inférieures du FC Barcelone, Marc Bartra a fait ses débuts avec la première équipe en 2010 par Pep Guardiola et lors de la saison 2012 // 2013, il s’est définitivement installé avec les plus anciens. À cette époque, beaucoup le considéraient comme le centre de l’avenir, le partenaire de Piqué au centre de l’arrière une fois que Puyol s’était retiré. Mais à l’été 2016, le Borussia Dortmund a payé sa clause de résiliation et Bartra est allé en Bundesliga. Sur le marché d’hiver 2018, il est revenu en Liga avec le Betis.

4. Yerry Mina

Avec Marc Bartra serait Yerry Mina au centre de l’arrière. Le défenseur central colombien est arrivé au FC Barcelone sur le marché d’hiver 2018 et n’a joué que six matchs, l’un des défaites habituelles. Après une bonne Coupe du monde en Russie, le défenseur central a été transféré à Everton pour 30 millions d’euros.

5. Lucas Digne

À l’été 2016, le FC Barcelone engage Lucas Digne pour affronter Jordi Alba sur le côté gauche. Mais il a été très difficile pour l’Espagnol de lui retirer son poste et après deux saisons le défenseur français a choisi de partir à la recherche de la régularité qu’il n’avait pas au Camp Nou. À l’été 2018, il a été transféré à Everton pour 20,2 millions d’euros de plus variable.

6. Javier Marscherano

Javier Mascherano a passé sept saisons et demie au FC Barcelone où il a joué un rôle important dans l’équipe avec laquelle il a réussi à conquérir 18 titres. L’Argentin a dû changer sa position en central pour continuer à avoir des minutes et est devenu l’un des cinq joueurs étrangers qui ont joué le plus de matchs avec le maillot de Barcelone, 333. En janvier 2018, il a été transféré au Hebei Fortune de la Super League chinoise.

7. Marc Cucurella

Marc Cucurella a atterri dans les catégories inférieures du FC Barcelone en 2012 et a fait ses débuts avec la première équipe en 2017, mais ce ne serait pas pour rester. En 2018, il a été transféré à Eibar et en mai 2019, il a exécuté l’option d’achat. Quelques mois plus tard, c’est le FC Barcelone qui a racheté son joueur pour le transférer à Getafe où il avait jusqu’à présent une belle saison.

8. André Gomes

Après une saison sensationnelle à Valence et s’autoproclamant champion de la Coupe d’Europe avec le Portugal, le FC Barcelone et le Real Madrid ont contesté la signature d’André Gomes avec chance pour les Catalans. Mais son passage au Camp Nou laissait beaucoup à désirer, reconnaissant même qu’il souffrait de phobies qui ne lui demandaient pas de performer au plus haut niveau. À l’été 2018, il a été transféré à Everton et un an plus tard, son transfert serait finalisé.

9. Denis Suárez

Le voyage de Denis Suárez a pris plusieurs tours. En 2013, il a signé pour le FC Barcelone, mais a été transféré à Séville comme monnaie d’échange en raison du transfert de Rakitic. Deux ans plus tard, il se dissocie du club du Barça et signe pour Villarreal. En 2016, Barcelone l’a de nouveau signé après avoir payé sa clause de rachat, mais il n’avait pratiquement aucune opportunité et en janvier 2019, il a été transféré à Arsenal. À la fin de la saison, Barcelone l’a transféré au Celta de Vigo où il joue actuellement.

10. Neymar

À l’été 2017, le FC Barcelone a réalisé la vente la plus chère de l’histoire du football jusqu’à présent en transférant Neymar au PSG pour 222 millions d’euros. Après trois ans à Paris, au Camp Nou, ils rêvent de le récupérer et le Brésilien n’a pas non plus pu oublier son temps en tant que joueur du Barça, et la possibilité de revoir Neymar à Barcelone augmente.

11. Paco Alcácer

Paco Alcácer a signé pour le FC Barcelone en 2016 après trois grandes saisons avec Valence. Au FC Barcelone, il n’a pas eu autant de minutes qu’il le voulait, toujours dans l’ombre de Luis Suárez, et en 2018, il a été prêté au Borussia Dortmund avec une option d’achat qu’il a exécutée en novembre. En janvier dernier, il est revenu en Liga de Villarreal.