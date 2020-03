Les onze meilleurs livres de sport pour lutter contre la quarantaine des coronavirus

La société espagnole traverse une période difficile avec l’état d’alarme décrété par le gouvernement à cause du coronavirus. Ce sera deux semaines, s’il n’est pas prolongé, sans quitter la maison. Pour cela, de OKDIARIO, nous voulons recommander quelques livres de sport pour faire face à la situation et utilisez utilement le temps pour vous distraire de l’accouchement.

Nous avons fait une sélection de onze œuvres essentiellesMais comme dans tout classement, en particulier en ce qui concerne la lecture, les livres sont toujours laissés de côté, ce qui mérite également d’être recommandé. Après nos dix élections, quelques œuvres supplémentaires seront nommées pour agrandir la bibliothèque de la maison et en apprendre davantage sur le monde du sport.

Ouverte

Ce livre raconte l’histoire d’André Agassi. Le joueur de tennis raconte comment dès son enfance il a mis une raquette à la main comme s’il s’agissait d’un jouet et ne s’en est pas séparé jusqu’à ce qu’il devienne l’un des meilleurs joueurs de tennis du monde. Nous saurons comment a été la vie de l’Américain, la manière dont il a affronté la célébrité, le sacrifice, sa famille et son amitié.

Rafa, mon histoire

Si nous nommons la biographie d’André Agassi, nous ne pouvons pas manquer la biographie du meilleur joueur de tennis de l’histoire de l’Espagne et peut-être du monde: Rafa Nadal. Avec cette lecture, nous saurons comment la trajectoire a été et tous les efforts que le Manacorí a dû faire tout au long de sa carrière.

Philip Kerr

Cet écrivain écossais a publié trois romans fictifs qui racontent les enquêtes de Scott Manson, le deuxième entraîneur de London City, une équipe qui joue dans le Premier ministre. Assassinats et disparitions qu’il compte atteindre le fond avec une aventure au rythme effréné qui va attraper le lecteur et ne pourra pas arrêter de dévorer ses pages. Il y a des personnages qui ressemblent à des vrais, comme José Mourinho. Les titres des trois livres: Winter Market, The Hand of God et False Nine.

Herr Pep

Martí Perarnau raconte la saison 13-14 de Pep Guardiola au Bayern Munich. Dans ses pages, nous connaîtrons les succès de l’entraîneur actuel de Manchester City, ainsi que les problèmes qu’il a rencontrés et les clés du succès.

Le football a de la musique

Ce livre, méconnu de beaucoup, de José Martín ‘Petón’, raconte des histoires curieuses de l’histoire du football. Avec le vers caractéristique du célèbre socialiste, nous saurons comment Boca Juniors a commencé à porter le bleu et le jaune, la solidarité de Fernando Torres, la tragédie de Turin, l’histoire de Puskas et Garrincha et bien d’autres curiosités que le lecteur appréciera.

Le rêve de mon éveil

L’un des grands livres de basket-ball en Espagne. Son auteur, le journaliste Antoni Daimiel, raconte son expérience en tant que plus grand représentant de la NBA dans notre pays. Ses expériences avec Andrés Montes, ses voyages aux États-Unis, les Chicago Bulls de Michael Jordan et une foule d’anecdotes que vous aimerez même si vous n’êtes pas un amoureux du sport du panier.

Le mouvement de ma vie

Si nous parlions de Rafa Nadal auparavant, il faut faire de la place à Andrés Iniesta, qui dans ce travail explique comment il est devenu le footballeur qu’il est devenu et montre son côté le plus personnel, celui qui l’a toujours tant caractérisé. Un travail que personne en Espagne ne peut manquer de rencontrer le footballeur de Fuentealbilla, celui qui a fait de nous des champions du monde avec son objectif. Presque rien.

Pourparlers de football

Ce groupe de jeunes est devenu une référence sur une plateforme comme YouTube. Ils ont déjà publié plusieurs livres intéressants sur le football, le dernier étant intitulé: Les 100 personnes qui ont changé le football. Nous pouvons également trouver d’autres œuvres, telles que Les 100 meilleures histoires de football. Dans les deux, publiés par Oberon, ils révèlent un grand nombre de curiosités que tous les amoureux du sport roi aimeront connaître.

Toute la vérité

L’un des personnages les plus capricieux de l’histoire du sport est Mike Tyson. L’ancien boxeur a toujours été dans l’actualité, pour ses réalisations ou pour ses problèmes en dehors du ring. Tous ses succès et controverses se retrouvent dans ce livre dans lequel l’Américain raconte en détail ce qui lui a valu la gloire, l’argent, la drogue et les femmes.

Fièvre dans les gradins

L’écrivain anglais Nick Hornby, un fervent fan d’Arsenal, raconte sa relation tumultueuse avec le football et son équipe pendant deux décennies. Son obsession pour le club londonien lui a posé de gros problèmes dans sa vie et cela se reflète dans cette autobiographie.

Le facteur humain

L’histoire de Nelson Mandela racontée par John Carlin. Vous ne pouvez pas manquer la capacité de l’exposant maximum de l’Afrique du Sud, qui a utilisé la coupe du monde de rugby de 1994 pour changer l’histoire de son pays et a mis fin au problème du racisme dans son pays.

Comme nous l’avons promis plus tôt, voici d’autres titres qui peuvent être d’une grande aide pour passer le temps et vaincre le coronavirus: Believe (Diego Pablo Simeone), Once Rings (Phill Jackson), Pedaling in the dark (David Millar), A life too much court (Robert Enke), quatorze fois huit mille (Edurne Pasabán), Indurain (Miguel Indurain) et Run or die (Kilian Jornet). De plus, des personnages comme Messi, Cristiano Ronaldo ou Mohamed Ali, entre autres, sont également les protagonistes de livres qui traitent de sa vie.