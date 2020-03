Les onze partants possibles de Chivas pour le match contre Rayados

Ce soir, le Club Deportivo Guadalajara a une excellente occasion de remporter sa quatrième victoire consécutive en recevant l’actuel champion mexicain de football, Rayados de Monterrey.

Et est que l’équipe championne n’a pas été à la hauteur de ce que beaucoup attendaient et n’a pas remporté un seul match jusqu’à présent dans le tournoi Clausura 2020, donc l’option est imbattable pour Chivas de gagner le match et de rester au top de la table générale.

Pour ce match, le Flock aura des pertes sensibles dues à la maladie, l’expulsion, une blessure et à la dernière minute, il avait été mentionné qu’Antonio Briseño causerait une perte, mais le même joueur a déclaré qu’il serait père mais qu’il serait ce soir face à Rayados.

Non! Je ne suis pas à court. Je suis accompagné de ma femme et je serai à la fête.

– Antonio Briseño Vazquez (@pollobv) 14 mars 2020

De cette façon, Luis Fernando Tena devra apporter au moins 1 modification à ce qu’il a présenté samedi dernier dans le Classic Tapatío, ce serait donc l’alignement possible avec lequel le Flock commencera ce soir pour tenter de gagner le match devant son peuple:

Antonio Rodríguez;

Miguel Ponce, Hiram Mier, Antonio Briseño, Jesús Sánchez;

Isaac Brizuela, Fernando Beltrán, Jesús Molina, Uriel Antuna;

Ronaldo Cisneros;

José Juan Macías.

De cette façon, il est prévu que le Flock jouera son match contre Rayados, cherchant à continuer dans des positions importantes dans le tableau général.