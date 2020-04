Les onze que River Plate aurait eu s’il n’avait pas vendu ses dernières étoiles

1. Franco Armani

Le gardien argentin est devenu l’un des meilleurs footballeurs argentins à son arrivée à River, à tel point qu’il a fini par être celui qui a pris soin des trois clubs de la Coupe du monde en Russie. Au club millionnaire, il a remporté la Copa Libertadores 2018.

2. Gabriel Mercado

Gabriel Mercado s’est démarqué de façon remarquable dans l’équipe championne américaine 2015, avec de belles performances dans cette rivière. Il a fait de son mieux pour le football européen et joue actuellement comme défenseur pour Al Rayyan SC de la Qatar Football League.

3. Jonatan Maidana

Maidana ne pouvait pas manquer dans ce onze étant l’un des joueurs les plus importants de l’histoire de River Plate. Il était dans le mauvais et dans les titres les plus cruciaux. En 2019, il a été vendu à Toluca, mais il ne fait aucun doute qu’il serait le propriétaire d’une équipe fictive.

4. Ramiro Funes Mori

Ramiro, après ses bonnes années à River, s’est retrouvé dans l’équipe argentine et transféré à Everton en Angleterre en échange de huit millions d’euros. Il est devenu l’un des meilleurs défenseurs centraux de la décennie pour l’équipe argentine. Il est actuellement le défenseur central de Villarreal, de la Ligue d’Espagne de Santander

5. Casque Milton

Le footballeur a repris l’arrière gauche il y a longtemps et est l’un des meilleurs de sa position. Il continue de jouer dans l’équipe et a été dans l’un des meilleurs moments du club, il ne pouvait pas être dans les onze meilleurs.

6. Enzo Pérez

Dans sa position, il commande toujours un leader sur et hors du terrain. Son expérience dans de nombreux clubs et dans la même équipe, fait de lui l’un des meilleurs River Plate de l’histoire. Il serait sans aucun doute en XI.

7. Exequiel Palacios

Le meilleur double cinq de ces dernières années à River. Il était l’une des figures de la Copa Libertadores 2018 et son niveau surpris. Maintenant, il est l’un des futurs milieux de terrain de l’équipe Aagentina et a été vendu à Bayer Leverkusen pour 25 millions d’euros.

8. Ignacio Fernández

Le maigre depuis 2016 est une figure de l’équipe et continue à River montrant qu’il est l’un des meilleurs gauchers du pays. Quand lui et le club en décident ainsi. aura de nombreuses offres du football européen. Sans doutes.

9. Juan Fernando Quintero

Le gaucher a une catégorie énorme et ne pouvait pas manquer dans le onze. À son meilleur niveau, il peut atteindre n’importe quelle grande équipe dans les ligues européennes. Le Colombien a inscrit l’un des buts les plus importants de l’histoire de River et a à peine 27 ans, un partant régulier lorsqu’il retrouve son plein niveau après la blessure.

10. Gonzalo Martínez

Le “Dommage” a été largement critiqué à l’époque mais avec l’effort et la main de Gallardo il a eu les meilleurs moments de sa carrière. Ce fut un facteur fondamental pour remporter la finale la plus importante de l’histoire de River Plate en 2018.

11. Lucas Alario

Un joueur s’est souvenu de sa façon d’être mortel dans la région. Il a joué un rôle clé dans la finale de la Copa Libertadores 2015. Il joue actuellement pour le Bayer 04 Leverkusen en Bundesliga allemande. Il n’a pas pu sortir des onze, mais il a des compétitions à Ignacio Scocco et Pratto.