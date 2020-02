Les Oscars 2020 étaient prévisibles jusqu’à ce qu’ils ne le soient pas

Désolé, mais nous devons parler d’Eminem immédiatement. Pas de liquidation, pas de préambule, pas de contexte: juste Eminem. Là, il (Eminem) se tenait, à mi-chemin des Oscars 2020, interprétant, inexplicablement, sa chanson à succès (2002) «Lose Yourself» dans la perplexité visible d’Idina Menzel, Martin Scorsese et de tous les autres humains présents au Los Angeles Dolby Théâtre dimanche soir, sans parler des millions (récemment en baisse) de regarder les Oscars chez eux. Eminem. “Perdez-vous.” En 2020. Comme l’a fait remarquer F. Scott Fitzgerald, “Vous ne recevez qu’un seul coup, ne manquez pas votre chance de souffler: cette opportunité se présente une fois dans votre vie.” interprète) Eminem. De toute façon, ils avaient tous les deux tort.

Les Oscars étaient calmes et prévisibles (Joaquin Phoenix pour le meilleur acteur! Renée Zellweger pour la meilleure actrice! Discours extrêmement décousus et intenses des deux!) Jusqu’à ce qu’ils ne soient pas extatiques. (Parasite! Meilleure image! Meilleur réalisateur! Meilleur scénario original! Putain de merde!) Le triomphe de plus en plus sidéré du réalisateur et coscénariste Parasite Bong Joon-ho, qui s’est retrouvé sur scène tellement de fois qu’il avait eu raison de recycler la ligne ” à boire ce soir, jusqu’au lendemain matin », est sans aucun doute le véritable repas à emporter de cette nuit délirante, un véritable choc et un délice historique mondial pour une cérémonie de remise des prix assiégée et cloîtrée que Bong lui-même avait décrite de façon très mémorable en octobre comme« très locale ».

En vérité, pour un cinéaste sud-coréen bien-aimé et sa cohorte ravie de se tenir là où le [multiple expletives deleted] Les gars du Livre vert étaient affalés il y a un an, c’est… incroyable. Sans précédent. Fabuleux. Mais Eminem (Eminem!) Était le vieil homme étrange enchaîné à une pipe dans le sous-sol caché de cette affaire délirante, butant de nulle part à mi-chemin pour déstabiliser tout et tout le monde. Je ne peux pas arrêter de penser à lui; Je ne peux pas commencer à expliquer sa présence là-bas, bien qu’il y ait beaucoup de choses sur les Oscars 2020, à la fois mauvais et profond, qui défient toute explication rationnelle, ou du moins défient les prédictions d’experts. (L’argent intelligent entrant dans la nuit de dimanche était sur un féroce et assez ennuyeux 1917.)

Le spectacle, une fois de plus sans hôte et sans but interminable pour toujours, était manifestement en guerre contre lui-même toute la nuit, aux prises avec la crise de la diversité de l’Académie (Cynthia Erivo de Harriet, nominée pour la meilleure actrice, était la seule interprète noire à remporter un prix d’acteur, tandis que les femmes ont été exclus du meilleur réalisateur) en se torréfiant plus ou moins en direct sur scène. “Il est temps de prendre vie!”, A hurlé Janelle Monáe lors du numéro d’ouverture flamboyant de l’émission, exécutant le bucolique “Won’t You Be My Neighbour” de M. Rogers dans son propre “Come Alive” propulsé flanqué de Billy Porter et d’une équipe de soutien dont Les costumes (évoquant tout, de Dolemite Is My Name! à Queen & Slim) nous ont rappelé certains des snobs les plus flagrants de la nuit. “Parce que les Oscars sont si blancs!”

Janelle Monae sur scène aux Oscars, entourée de gens déguisés en personnages de films snobés: “Il est temps de prendre vie car les Oscars sont si blancs!” pic.twitter.com/bZMrffBcl9

– David Mack (@davidmackau) 10 février 2020

Ils disent que chaque cérémonie des Oscars peut être résumée par un tweet Dril, et bien sûr, le modèle de cette année, dans toute sa splendeur apologiquement odieuse, était vraiment «désolé, je suis désolé, j’essaie de le supprimer» . Steve Martin et Chris Rock, tous deux anciens hôtes appelés à riffer ensemble au lieu d’un monologue d’ouverture traditionnel, se sont promenés d’une manière maladroite et maladroite et non importune.

ROCK: «Tant de grands réalisateurs en nomination cette année!»

MARTIN: “Je ne sais pas, Chris, je pensais qu’il manquait quelque chose à la liste cette année.”

ROCK: “Vagins?”

Et ainsi de suite. Rock a également plaisanté en disant qu’Erivo avait fait un si bon travail en jouant à Harriet Tubman que «l’Académie lui a fait cacher tous les candidats noirs»; moins d’actualité, il a également torréfié Jeff Bezos au cours de son divorce et a déclaré que Ford contre Ferrari était un décalage comparable à «Halle Berry contre la maladie des gencives». Rock et Martin semblaient tous deux mal à l’aise; leur travail, manifestement, était de rendre les autres plus mal à l’aise. Mission accomplie. La mission n’a jamais changé.

L’approche sans hôtes, une grande nouvelle tradition qui a commencé beaucoup contre la volonté de l’Académie l’année dernière (crier Kevin Hart), a assez bien fonctionné dimanche soir, bien que les Oscars se soient plutôt appuyés sur le «présentateur présentant un présentateur» approche (Beanie Feldstein annonçant Mindy Kaling annonçant le meilleur film d’animation, disons) qui est devenu terriblement fastidieux alors que la nuit traînait une demi-heure après son temps de fonctionnement de trois heures (Kelly Marie Tran a décrit Keanu Reeves comme «un homme dont nous avons la matrice d aiment tous recharger ”).

Quant à l’amour notoire et vivement déploré de l’Académie pour les montages, les épisodes fatigués de l’histoire du cinéma qui ont stoppé les cérémonies passées sont morts sur leurs traces. les montages les plus importants de cette année ont été, en fait, le long fouillis de scènes des cinq nominés qui a précédé les principales catégories d’acteurs et plusieurs autres prix. (Celui qui a choisi la scène du lance-flammes de Once Upon a Time… à Hollywood pour représenter le film du meilleur montage sonore mérite, oui, un Oscar.) Le spectacle était féroce dans son désir de rester présent, d’aller de la lumière au point d’être inexistant. sur le front du Lifetime Achievement Award, à l’exception de Billie Eilish qui chante avec émotion le «Yesterday» des Beatles lors du segment In Memoriam, qui est franchement une collection de noms.

À certains moments, le temps était compté: trois des cinq nominés pour la meilleure chanson originale (dont Elton John et Randy Newman) n’ont même pas été officiellement présentés lorsqu’ils se sont produits, afin de gagner quelques précieuses secondes. À d’autres moments, le temps semblait s’arrêter complètement: le rappeur-acteur Utkarsh Ambudkar a surgi pour faire du freestyle un récapitulatif de l’émission jusqu’à présent à la mi-temps et a pris ses propres mesures moins pointues concernant la question de la diversité. (“Gardez l’esprit ouvert, je suis sûr que vous trouverez / Il y a beaucoup de lumière pour nous tous.”) Bien que ce ne soit, bien sûr, que le deuxième moment de rap le plus déroutant de la soirée.

Eh bien, vous pouvez toujours chanter le mot «fagot» un million de fois et toujours jouer aux Oscars qui parle de «diversité». Mmkay.

– billy eichner (@billyeichner) 10 février 2020

Billy Eichner a un point sur Eminem. (Noms!) En termes de célébration d’une inclusion plus large et d’une ouverture d’esprit, les moments gênants de la nuit entraient souvent en collision avec les plus réconfortants. Prenez Sigourney Weaver, qui, flanqué de Brie Larson et Gal Gadot, a annoncé de façon déconcertante: «Toutes les femmes sont des super-héros! à une victoire pour Hildur Gudnadóttir de Joker, la première femme honorée dans la catégorie en 23 ans. Les questions de représentation figuraient en grande partie dans les discours de victoire, du meilleur court métrage d’animation Hair Love à, oui, la victoire du meilleur acteur de Phoenix pour Joker. (Son discours comprenait également une composante relative aux droits des animaux si robuste qu’elle impliquait les mots «inséminer artificiellement une vache».) L’Académie sait très bien qu’elle doit élargir ses horizons; si vous buviez à chaque fois que la caméra passe à Greta Gerwig, qui n’est manifestement pas une candidate au titre de Meilleur réalisateur pour Little Women, vous vous évanouiriez avant la fin de la soirée. Sur le spectre Show-Not-Tell, la cérémonie elle-même a fait beaucoup d’enfer le dimanche soir, même si elle se raconte. Mais il y avait juste assez de projection pour vous donner de l’espoir.

À savoir, Bong Joon-ho se tenait là, regardant avec amour sa statue du meilleur scénario original pendant que le co-auteur parasite Han Jin-won parlait; il s’avère que Bong serait de retour sur scène trois fois de plus pour collectionner le meilleur long métrage international (un nouveau nom meilleur pour la catégorie, a-t-il noté avec ironie, que l’ancienne désignation du meilleur film en langue étrangère), puis (!) Meilleur réalisateur , puis (!!!) Meilleur film. Les Oscars 2020, au total, ont été une victoire tumultueuse pour ceux qui craignaient un récit de victoire snoozy et retranché de 1917. Quand cela a compté, l’Académie a livré une surprise électrisante et aussi très réconfortante. Mais sa crise d’identité était le thème explicite de la nuit, et les fantômes du passé des Oscars moins éclairé et moins ouvert flottaient tout le temps dans la pièce, aussi tangibles et puissants que la puanteur des spaghettis de maman.