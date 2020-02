Les Oscars 2020: Holy S ***, ‘Parasite’ a gagné!

Photo par Kevin Winter / .

Cela, et plus encore des 92e Academy Awards

Dans une finale choquante et exaltante de la 92e cérémonie des Oscars, Parasite et Bong Joon-ho ont remporté le prix du meilleur film, clôturant une incroyable course de Cendrillon au sommet. Sean et Amanda rassemblent leurs émotions pour récapituler une cérémonie étrange et souvent ennuyeuse qui a été mise en évidence par quelques éclats de grandeur extraordinaires. Ils décomposent tous les prix et les meilleurs présentateurs, discours et moments du spectacle. Ils essaient aussi de comprendre pourquoi il y avait tant de putains de performances musicales.

