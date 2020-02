Les Oscars quinquennaux, la NBA parlante et l’état de la couverture du basket-ball

HBO et The Ringer’s Bill Simmons sont rejoints par Sean Fennessey et Chris Ryan pour revisiter les films des Oscars 2015, dont The Grand Budapest Hotel, Birdman, Dear White People, Gone Girl, Boyhood et bien d’autres (2:28). Ensuite, Bill est rejoint par Rachel Nichols d’ESPN pour discuter de la création d’une émission de sport, du Temple de la renommée du basket-ball professionnel, d’interviewer des joueurs de la NBA, des stars actuelles de la NBA, des erreurs de repêchage de la NBA, du journalisme en 2020, Roger Goodell, et plus encore (32: 3).

