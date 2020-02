Les ours de Chicago signent un nouveau quart-arrière

Les Bears de Chicago signent un nouveau quart-arrière pendant l’intersaison pour servir de présence vétéran fiable derrière Mitchell Trubisky.

Ce n’est pas un grand secret que la campagne de Trubisky en 2019 n’a pas été stellaire. Ses totaux de touché et de dépassement ont tous deux diminué, tout comme sa précision.

À la fin de l’année précédente, beaucoup avaient Chicago au crayon comme candidat potentiel au Super Bowl. Sur le papier, c’était logique. La défense était une force dirigée par Khalil Mack et Trubisky avait finalement finalement tout rassemblé.

De toute évidence, cela n’a pas tout à fait fonctionné.

Alors que 2019 a été indéniablement une déception, les Bears en tant qu’organisation ont toujours tous les os d’une équipe réussie. Quelques modifications mineures doivent juste être apportées.

L’un de ces ajustements va sortir et obtenir une option beaucoup plus fiable au quart de sauvegarde.

Le sens fort ici à Indy the Bears sera d’ajouter QB vétéran établi pour pousser le démarreur Mitch Trubisky, probablement à la recherche de pedigree et d’une vaste expérience de démarrage.

– Jeremy Fowler (@JFowlerESPN) 27 février 2020

Selon l’initié ESPN NFL Jeremy Fowler, le plan de Chicago en ce moment est de sortir et d’ajouter un quart-arrière vétéran via une agence libre pour vraiment donner à Trubisky une course pour son argent.

L’espoir est que la motivation supplémentaire poussera Trubisky à réaliser le potentiel que les Bears ont vu en lui lorsqu’ils l’ont sélectionné si haut dans le projet.

Des noms comme Case Keenum, qui a passé l’année dernière avec les Washington Redskins, et Marcus Mariota, qui a passé l’année dernière avec les Titans du Tennessee, ont été proposés comme prétendants potentiels.

Au cours de huit sorties avec Washington l’an dernier, Keenum a amassé 1 707 verges, 11 touchés et cinq choix.

Mariota, un peu comme Keenum avec Dwayne Haskins, a perdu son concert de départ contre Ryan Tannehill l’année dernière. Malgré cela, à seulement 26 ans, beaucoup pensent qu’il a encore ce qu’il faut pour réussir dans la NFL s’il atterrit dans la bonne situation.

Chicago est-elle cette situation? C’est discutable.

D’une manière ou d’une autre, les Bears ajouteront un quart-arrière qui servira temporairement de titre de sauvegarde pour l’année prochaine. Ce quart-arrière deviendra-t-il un démarreur quand tout sera dit et fait? Le temps nous le dira.

