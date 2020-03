Les pages de référence de baseball les plus étranges, les plus drôles et les plus fascinantes

Les calendriers des sports et de la culture pop se sont arrêtés. La chose la plus sûre que vous puissiez faire en ce moment est de rester à l’intérieur. Et des millions de personnes recherchent des moyens créatifs de passer le temps. La sonnerie est là pour vous aider. Nous commençons une série intitulée Social Distancing Diaries, avec les idées de notre personnel pour trouver le confort, la joie, la communauté ou la distraction tout en faisant votre part pour aplatir la courbe. Dans les semaines à venir, nous allons plonger dans ce qui nous passionne et que nous voulons que les autres découvrent, des bidets aux trésors enfouis et tout le reste.

Baseball-Reference est la huitième merveille du monde, et franchement, elle est également supérieure à certains des sept plus connus. Qui a besoin du Colosse de Rhodes, après tout, quand vous avez la page du joueur pour Tuffy Rhodes, roi du home run du Japon?

L’une des qualités qui définit le coin du baseball sur Internet est la bizarrerie inhérente à l’appréciation de son histoire. Une grande partie de cette joie est liée à la navigation sur les pages de référence de baseball, qui exposent des statistiques bizarres et des noms amusants et des réalisations fantastiques et toutes ces histoires excentriques. Baseball-Reference est déjà un régal toute l’année, mais en un temps absent des jeux réels – la journée d’ouverture était initialement prévue pour jeudi – elle devient contre-intuitive encore plus centrale pour les fans: seule l’étrangeté peut étancher notre soif de baseball; les seules nouvelles découvertes peuvent provenir de l’exploration des profondeurs de pages déjà existantes.

Le site dispose de plus d’informations que quiconque a le temps de lire, distanciation sociale ou non. Il y a des pages pour chaque joueur, équipe et saison; pour les ligues dont le niveau de compétence s’étend sur quatre continents; pour chaque recherche statistique possible, un fan de baseball espérerait répondre. Donc, pour célébrer l’étendue des richesses du site, nous avons organisé un brouillon miniature, sélectionnant nos cinq pages B-Ref préférées, sélectionnées de n’importe où sur le site. Comme il sied à cette huitième merveille, nous sommes devenus étranges et, ce faisant, nous avons trouvé de la place pour certains sourires de baseball même lorsque les parcs sont fermés, les monticules n’attendant que le premier vrai terrain de printemps. —Zach Kram

1. Rogers Hornsby (Michael Baumann)

L’un des éléments les plus distinctifs de la marque Baseball-Reference est «l’encre noire». Chaque fois qu’un joueur mène sa ligue dans une catégorie statistique, le numéro sur sa page est affiché en gras. S’il dirige tout le Major League Baseball, c’est à la fois en gras et en italique. B-Ref suit même l’encre noire sur la page d’un joueur, avec certaines catégories pondérées pour souligner leur importance, et publie le score du joueur au bas de sa page comme une estimation rapide et sale de sa valeur pour le Temple de la renommée.

Lorsque la plupart des statheads parlent de joueurs avec beaucoup d’encre noire, ils vont à des favoris du passé récent, comme Barry Bonds ou Pedro Martínez. Mais ma poignée préférée d’encre noire appartient à Rogers Hornsby. Le Rajah était un vrai connard, Dieu repose son âme, mais il pouvait absolument ratisser. Si vous savez quelque chose sur Hornsby, à part sa personnalité gagnante, c’est que sa moyenne au bâton en carrière, .358, est la plus élevée de tous les temps pour un frappeur droitier et juste derrière Ty Cobb au général. Cela sous-estime quelque peu ses prouesses offensives.

C’est vrai, de 1920 à 1925, Hornsby a mené la Ligue nationale dans la moyenne au bâton, l’OBP et le pourcentage de slugging (et par extension OPS et OPS +) chaque année. Bonds et Ruth ont balayé les catégories de triple slash à trois reprises, tandis que Hornsby l’a fait six ans de suite. Autant que j’aime les coins et recoins de Baseball-Reference, parfois vous voulez juste un site de statistiques pour jouer les hits. Littéralement, dans le cas de Hornsby.

2. 1899 Cleveland Spiders (Zach Kram)

Les Spiders de 1899 sont la pire équipe de l’histoire de la MLB. Ils sont également mon équipe préférée dans l’histoire de la MLB. (Je les adore tellement avec ferveur qu’au début de ma relation, ma copine m’a acheté un T-shirt Spiders vintage comme cadeau d’anniversaire.) Et leur page de référence sur le baseball montre pourquoi.

La trame de fond ici est qu’avant la saison, les propriétaires des Spiders ont également acheté les St. Louis Perfectos (plus tard les Cardinals) et ont échangé tous leurs bons joueurs – y compris Cy Young et deux autres futurs Hall of Famers – à St. Louis pour essayer de former une super équipe. Mais ce contexte n’est pas immédiatement visible sur la page. L’une des seules indications de quelque chose d’étrange se trouve en haut de la page, lorsque B-Ref donne la possibilité de voir la saison précédente des Spiders, mais pas la suivante. C’est parce que la franchise Spiders s’est repliée après 1899.

L’autre indication de quelque chose d’étrange est les données elles-mêmes; B-Ref est avant tout un trésor d’informations. Par exemple, chaque page d’équipe comprend une représentation visuelle rapide des résultats match par match. Le vert signifie une victoire, le rouge signifie une perte et la hauteur de la barre signifie la marge de victoire. Voici le graphique des araignées de 20 barres vertes et 134 rouges.

Chaque page est remplie de statistiques de narration. Il est donc facile de voir que, par exemple, Jim Hughey était l’as des Spiders mais a terminé la saison avec un dossier de 4-30, et que le personnel de tangage dans son ensemble a terminé avec une MPM de 6,37 et n’a pas présenté un seul joueur avec un note moyenne de la ligue ou mieux.

Les Spiders illustrent également l’incertitude de la tenue des premiers records de baseball, qui n’était pas aussi précise qu’aujourd’hui. Six joueurs ont un “?” à côté de leurs noms, ce qui signifie que les historiens du baseball ne sont pas sûrs de leur neutralité dans l’assiette. Et ils mettent en évidence les merveilles des anciens noms du baseball, avec des joueurs comme Sport McAllister, Ossee Schrecongost et Highball Wilson. Harry Colliflower faisait également partie de cette équipe, avec un nom amusant et une photo hilarante du joueur – un autre délice de Baseball-Reference des premières années – pour démarrer.

Son coéquipier George Bristow et sa magnifique moustache disent également bonjour granuleux.

3. Minnie Miñoso (Ben Lindbergh)

Pas pour me vanter ou quoi que ce soit, mais je m’abonne au bulletin d’information This Week in Sports Reference, qui regroupe toutes les dernières mises à jour et ajouts à chaque site de référence sportive. Contrairement aux énormes encyclopédies à couverture rigide qui l’ont précédé, Baseball-Reference est un document évolutif. Il ne me suffit pas de visiter le fief de Sean Forman une douzaine de fois par jour; Je m’attends également à être personnellement informé chaque fois que lui et son équipe feront le plus petit des ajustements.

L’édition du 7 février du bulletin d’information a marqué le début d’une page pour le célèbre Hall of Famer Marvin Miller (pourcentage de victoires en cinq arrêts de travail: 1 000%); a célébré la présence de plus de 9 000 nouveaux tirs à la tête historiques; et a rapporté que «après avoir été présenté avec des preuves à l’appui», le site avait changé le nom d’affichage de la finale de 1892 – qui présentait une version beaucoup plus réussie des Cleveland Spiders de Zach – de «Championship Series» à «World Series». Mais une autre note a attiré mon attention: “L’âge maximum affichable à 78 ans pour que l’apparence de Minnie Miñoso à 77 ans se reflète correctement.”

C’est amusant pour deux raisons: Premièrement, que Baseball-Reference est si tenace pour les détails et la précision qu’il modifiera le code pour accueillir un seul joueur (et pas seulement Pat Venditte). Et deuxièmement, que Miñoso a fait une apparition professionnelle lors de sa saison des 77 ans. (Il a marché.) Miñoso, qui a fait ses débuts dans les ligues majeures en 1949, est sorti de sa retraite dans la cinquantaine pour cinq matchs combinés avec les White Sox appartenant à Bill Veeck en 1976 et 1980. Le fils de Veeck, Mike, l’a ensuite réactivé en 1993 et 2003 pour les St. Paul Saints de la Ligue du Nord, faisant de Miñoso la seule personne à jouer professionnellement en sept décennies différentes (ou six, d’ailleurs). La page de statistiques de Miñoso souligne que lorsqu’il a joué pour St. Paul en 2003, il avait 50,3 ans sur le joueur moyen de la Ligue du Nord. B-Ref m’informe également que Miñoso a affronté des lanceurs qui sont apparus dans les majors dès 1936 (Bob Feller) et aussi tard qu’en 1993 (Frank Tanana), ainsi qu’un autre lanceur de l’époque, Satchel Paige, qui a fait son tangage professionnel. débuts en 1927. (Voir une autre frivolité B-Ref, l’Oracle du Baseball, pour plus de connexions de baseball époustouflantes.)

Étant Baseball-Reference, bien sûr, le site englobe la carrière de Miñoso, de ses premières années avec les Cubains de New York de la Negro National League à ses camées en indy ball, aux côtés de ses séjours dans les mineurs affiliés, la Cuban Winter League et plusieurs ligues mexicaines. . Ainsi, la page de Miñoso nous permet d’apprécier à la fois la portée complète de B-Ref et l’excellence de Miñoso: des 13 frappeurs avec le plus de GUERRE amassés entre 1951 et 1961 – la première et la dernière saison complète de MLB de Miñoso – seul Miñoso, classé huitième, n’est pas dans le Hall of Fame. Et si la ligne de couleur n’avait pas retardé le début de sa carrière dans la ligue, il serait probablement aussi au Temple de la renommée.

4. Premier tour du projet de 2011 (Baumann)

En tant que premier amateur amateur du Ringer (seulement?), Je passe beaucoup de temps à fouiller dans les archives des projets de B-Ref, et il n’y a pas de plus grande concentration de talents que je puisse penser que lors du premier tour du projet de 2011. Dans votre projet de variété de jardin, même un choix de première ronde n’a que peu de chances de devenir un grand ligueur d’impact, mais le projet de 2011 était tout sauf ordinaire.

Le premier choix dans ce repêchage était le droitier de l’UCLA, Gerrit Cole, bien que le troisième but de Rice Anthony Rendon (n ° 6) aurait pu choisir le meilleur choix si ce n’était pour des raisons de blessure. Les Mariners de Seattle ont repêché Danny Hultzen, le droitier de Virginie, deuxième, mais auraient envisagé un joueur de champ secondaire nommé Francisco Lindor, qui a finalement terminé huitième. Les Diamondbacks ont pris le coéquipier de Cole, Trevor Bauer, troisième au classement général, une place devant Dylan Bundy. Archie Bradley, rival du lycée de Bundy en Oklahoma, a rejoint Bauer en Arizona. Javier Báez a terminé neuvième au classement général, George Springer 11e, José Fernández 14e, et ainsi de suite avec le vainqueur de Cy Young, Blake Snell, au no. 52.

Le premier tour du repêchage de 2011, qui est passé à 60 choix après le tour de compensation, a produit jusqu’à présent 13 All-Stars, dont sept parmi les 14 premiers choix. Les premiers joueurs de ce repêchage ont participé à six des sept dernières World Series. La seule exception, 2015, comprenait un club des Mets qui a été porté aux séries éliminatoires par Yoenis Céspedes, acquis de Detroit à la date limite de cette année pour le prospecteur Michael Fulmer, le non. 44 choix au repêchage de 2011 et au titre de recrue AL de l’année 2016.

Le fait le plus impressionnant de cette classe de draft est que les 29 meilleurs choix ont tous joué au moins un match dans les ligues majeures, ce qui est un taux de réussite incroyablement élevé. Bien que pour toute la puissance des étoiles au premier tour, le meilleur joueur de ce repêchage n’est allé qu’au cinquième tour, lorsque les Red Sox de Boston ont dépensé le choix no. 172 sur un joueur de deuxième but de l’école secondaire de Nashville nommé Mookie Betts.

5. Journal de match de Bob Gibson en 1968 (Kram)

Gibson’s 1968 est une saison de légendes. Dans l’année du lanceur, Gibson était le lanceur, enregistrant un record (pour l’ère Liveball) 1.12 ERA. Mais pour apprécier la totalité de sa performance cette année-là, nous devons plonger dans son journal de match — B-Ref comprend des numéros match par match pour chaque joueur à chaque saison datant de plus de 100 ans — qui sert de distillation des deux l’as Cardinals et le sport en général en 1968.

Le premier facteur qui se démarque est le total des manches de Gibson. Entre juin et août, il a commencé 18 matchs et lancé neuf manches 17 fois; lors du 18e match, il en a compté 11. Gibson a lancé plus de matchs complets au cours de ces trois mois que Zack Greinke, Madison Bumgarner et Max Scherzer n’en ont jeté dans leur carrière.

C’était un moment différent pour la stratégie de tangage, et c’était un autre moment pour l’offensive. Le ness de 1968 s’infiltre également dans le journal de jeu de Gibson dans d’autres endroits. Il a reçu zéro, un ou deux points de soutien dans plus de la moitié de ses départs et a souvent remporté des matchs par des scores de 1-0 (quatre fois, tous les jeux blancs) ou 2-1 (trois fois). Il a perdu neuf matchs malgré le record de l’ERA.

Pourtant, la connaissance du contexte du marasme offensif de 1968, juste avant que le monticule ne soit abaissé pour faire face à la crise des points, ne ternit pas la majesté des performances match par match de Gibson cet été-là. Ses 13 blanchissages totaux en 1968 sont les plus élevés pour tous les lanceurs de l’ère du ballon en direct, et pour ceux d’entre nous qui n’ont pas la chance de regarder Gibson lancer, il transporte juste pour imaginer un lanceur qui va courir comme ça en 2020.

6. Nouvelle page Débuts (Lindbergh)

Lorsque nous pensons à Baseball-Reference, nous nous fixons, pour une bonne raison, sur son archive inégalée de statistiques historiques. Mais le site est également inestimable pour suivre la saison actuelle – à condition, bien sûr, qu’il y ait une saison actuelle. J’aime autant rechercher les joueurs morts depuis longtemps que le prochain nerd, mais j’aime aussi regarder les bébés grands ligues naître. Pour cela, il y a la nouvelle page des débuts, où nous pouvons regarder les ligueurs mineurs faire le saut vers le spectacle comme des nouveau-nés à dos de cuir complétant leurs rampes sur le sable. MLB est l’une des émissions de téléréalité les plus anciennes du pays, et la nouvelle page des débuts nous aide à garder une trace de la distribution.

Compte tenu de la taille des équipes de lanceurs modernes et de la façon dont les équipes ont pris pour remuer le dos de leurs arènes, il est facile de rater les nouveaux arrivants qui ne sont pas les meilleurs espoirs. En 2010, 203 joueurs ont fait leurs débuts dans les ligues majeures, mais en 2019, 261 l’ont fait, du Dylan Moore des Mariners le 20 mars au Mike King des Yankees le 27 septembre. Pourtant, chacun est digne d’un regard au moins éphémère. La nouvelle page des débuts ne nous dit pas quelles difficultés chaque joueur a dû endurer, ni comment il s’est senti pour réaliser un rêve, mais il nous donne des informations biographiques de base: âge (jusqu’à trois décimales!), Équipe et position (s ), la taille et le poids, la neutralité, le lieu de naissance et les informations de rédaction ou de signature. C’est à nous d’associer des histoires à des noms.

Cette section du site semble douce-amère maintenant, lorsque les jeux ne se déroulent pas et que les équipes ne forment plus de ligueurs majeurs. Normalement, cependant, c’est une page inspirante qui nous rappelle le renouvellement et illustre le cercle de la vie des ligues majeures. Comme le souligne la page d’accueil de B-Ref, il y a eu 19 690 joueurs MLB à ce jour. Le rythme des débuts pourrait ralentir quelque peu grâce à des périodes d’option de lanceur nouvellement allongées et à une réduction de la taille des alignements de septembre, mais au cours des deux prochaines saisons complètes, quelqu’un deviendra chanceux big league no / 20,000. Maintenant, nous avons juste besoin d’une de ces saisons pour commencer.

sept. Florida Gators 2016 (Baumann)

Une partie de la raison pour laquelle je suis le genre de personne qui est obsédée par les cours de draft, c’est que j’avais l’habitude de couvrir le baseball universitaire pour gagner ma vie. Une chose que j’ai apprise rapidement sur ce rythme est combien nous tenons pour acquis la disponibilité gratuite de statistiques utiles et d’informations sur les jours de match. Sur le rythme universitaire, si je voulais faire référence à des statistiques telles que le différentiel de course ou le taux de retrait, je devais faire les calculs à la main, et certaines écoles ne publiaient même pas les totaux d’apparence de plaque ou le nombre de pas. Donc, même si j’ai voulu semer une grande gratitude sur le front sacré du patron de Sports Reference, Sean Forman, des dizaines de fois au fil des ans, l’envie n’a jamais été aussi puissante que lorsque B-Ref a ajouté des statistiques récentes du collège aux pages des ligues mineures des joueurs. .

En 2016, mes patrons de D1Baseball m’ont envoyé à Gainesville, en Floride, pour couvrir une série de week-end entre le non. 2 équipe dans le pays à l’époque (Texas A&M) et le no. 2 équipes dans le pays (Floride). Ce qui était censé être une série serrée et âprement disputée s’est avéré être une promenade totale. Les Gators ont anéanti les Aggies au point que dans ma colonne de récapitulation, j’ai invoqué un concurrent de Robot Wars qui a été disqualifié parce qu’il déchiqueterait ses adversaires et jetterait des débris dans le public. Cette équipe des Gators était la meilleure équipe de baseball universitaire que j’aie jamais vue, et en regardant cette liste, il est facile de comprendre pourquoi.

Le plus grand nom de cette équipe de Floride jusqu’à présent est Pete Alonso, qui a frappé .374 / .469 / .659, bien que le joueur de troisième but de première année embêtant Jonathan India soit devenu un coup de puissance en 2018 et se soit retrouvé non. 5 repêchage global cette année-là. Mais la force des Gators tanguait. En trois jours à Gainesville, j’ai vu pas moins de six futurs choix parmi les 50 premiers prendre le monticule (AJ Puk, Alex Faedo, Logan Shore, Dane Dunning, Jackson Kowar et Brady Singer), ainsi que de plus près Shaun Anderson, qui a fait 16 départs pour les Giants l’année dernière, et un spécialiste gaucher presque inébranlable nommé Kirby Snead.

Il est incroyablement cool qu’au moins pour le passé récent, Baseball-Reference soit vraiment à la hauteur de son nom, au lieu d’être simplement Pro Baseball-Reference. Il y a une profondeur d’histoire insondable dans le jeu collégial, et j’aime que les fans puissent y tomber maintenant juste en, disons, en cliquant sur la page NL Rookie of the Year.

8. Ed Porray (Kram)

Edmund Joseph Porray a lancé 10 1/3 manches en carrière en trois matchs en 1914, accordant 18 coups sûrs et neuf points (cinq mérités) sans retirer personne. Sa page B-Ref est pour la plupart sans particularité, même si elle inspire davantage de clics sur le site, car il a joué pour l’équipe de courte durée de Buffalo dans la courte ligue fédérale, qui était techniquement une ligue majeure en concurrence avec la MLB.

Mais la page de Porray se démarque pour une raison tout à fait unique.

Ed Porray est né dans l’océan Atlantique. Sur le Play Index, il apparaît comme le seul joueur de l’histoire à être né «en mer». Rien sur Baseball-Reference ne me fait rire plus fort que le mystère non résolu de la naissance de Porray, et l’imagination qui en résulte d’un secret atlante décidant un jour d’émerger des profondeurs de l’océan et de ramasser une boule de courbe.

9. Eddie Smith (Lindbergh)

Nous avons atteint la course sur des lanceurs nommés Ed. Smith, un gaucher qui est né sur la terre ferme et a lancé pour les White Sox, Athletics et Red Sox dans les années 30 et 40, a peut-être été le lanceur le plus malchanceux de tous les temps, bien qu’il ait encore passé 10 saisons dans les majors (pas en comptant les deux qu’il a manqués pour le service militaire). J’ai rencontré Smith pour la première fois en 2018, lorsque l’éventuel vainqueur de Cy Young, Jacob deGrom, qui a reçu peu de soutien des Mets, tentait de devenir le deuxième lanceur qualifié à terminer avec plus de victoires au lancer que de victoires au lancer. Smith, qui a amassé 4.2 WAR malgré un record de 4-17 en 196 2/3 manches pour les A de 1937, a été le premier, et son statut exclusif a été assuré lorsque deGrom a remporté ses deux derniers départs pour terminer 10-9. (Il a terminé avec 9,9 lancers WAR, bien que sa frappe en valait 0,5 de plus.)

“Certains lanceurs peuvent gémir à propos de leur soutien ou de l’arbitrage, mais je suis un jeune homme qui vient juste de commencer”, a déclaré Smith en 1937, ajoutant, “les interruptions du jeu ont été contre moi la plupart de la saison … mais j’apprends. En 1938, je connais mieux les frappeurs. »

Les frappeurs adverses n’étaient pas le problème de Smith; ses propres coéquipiers l’étaient. Pour Smith, bien lancer sans gagner pour montrer que cela deviendrait une malédiction pour toute la carrière. Bien qu’il ait pris sa retraite avec un 108 ERA +, il n’a eu un record de victoire qu’une seule fois. Parmi les 552 lanceurs avec au moins 1 500 manches en carrière lancées et une ERA + de 100 ou mieux – indiquant qu’ils étaient au moins en moyenne de la ligue pour empêcher les courses – le pourcentage de victoires de Smith de 392 (73-113) est le pire de 21 points et nous élevons la barre ERA + à 108, la sienne est la pire de 44 points. Les victoires reflétaient un peu plus la performance d’un starter à ce moment-là qu’elles ne le sont maintenant, lorsque les lanceurs n’approfondissent pas les matchs, mais Smith a surtout joué pour des équipes terribles, et il n’a jamais présenté de candidature pour un club avec une composition moyenne de la ligue.

La mauvaise chance de Smith a peut-être eu l’effet inverse sur Joe DiMaggio: lorsque DiMaggio a commencé sa séquence de 56 matchs avec coup sûr en 1941, Smith était sur le monticule. Au moins Smith a gagné ce match; dans sa saison historique de 1937, il avait commencé 0-10. Il a commencé la saison 1942 de la même manière, mais il a tout de même formé sa deuxième équipe d’étoiles. Il a terminé cette année avec 20 défaites en tête de la ligue, mais il ne l’a pas laissé faire. «Qu’est-ce que tu fous», a-t-il dit en juin. “Les choses ne sont jamais aussi mauvaises qu’elles pourraient l’être.” Espérons qu’il avait raison.

dix. Johnny Dickshot (Baumann)

En tant que centre d’échange d’informations, Baseball-Reference devrait plaire aux étudiants curieux et sobres du jeu. D’un autre côté, tu sais qui avait un nom vraiment drôle? Johnny Dickshot, un voltigeur qui a disputé 322 matchs de championnat dans les années 30 et 40. Selon B-Ref, son surnom était «laid», ce qui pose la question de savoir pourquoi quelqu’un du nom de Johnny Dickshot avait besoin d’un surnom.

Deux ans après le dernier match de championnat de Dickshot, les Phillies de Philadelphie ont appelé le troisième joueur de base Willie Jones, qui a joué 15 ans dans les majeures malgré le surnom de «Puddin’ Head ». Il a eu 1 502 coups sûrs en carrière, 539 de moins que le total affiché par le joueur de champ intérieur du 19e siècle «Pebbly Jack» Glasscock. Quoi que nous sachions sur Baseball-Reference, c’est l’un des très, très rares endroits sur Internet où il est sûr de taper “Pebbly Jack Glasscock” dans une barre de recherche sans d’abord activer le mode incognito.

Hippo Vaughn, Wonderful Terrific Monds, Tim Spooneybarger, Ducky Medwick, Choo-Choo Coleman… la liste est longue. “Who’s on First” commence par Bud Abbott en affirmant que les joueurs de balle ont des noms amusants, ce qu’il a dû apprendre de Baseball-Reference.

11. Sadaharu Oh (Kram)

Je pourrais apprécier les absurdités ésotériques des araignées de 1899 et le lieu de naissance d’Ed Porray, mais je suis aussi un homme simple, un aspirant pour les totaux OPS à quatre chiffres. Regarder la page des joueurs de Sadaharu Oh, avec 16 saisons consécutives avec un meilleur OPS que 1.000 dans la meilleure ligue du Japon, est une expérience à couper le souffle.

La page du joueur de Ted Williams est similaire (19 saisons, 18 d’entre elles avec un OPS à quatre chiffres), plus la page Splendid Splinter a l’avantage d’autres bizarreries individuelles; il est répertorié comme «gelé» au lieu d’être enterré dans un cimetière, par exemple.

Mais Oh, c’est comme une sorte de combinaison de Williams, Hank Aaron et Barry Bonds. Il a frappé un record de 868 coups de circuit en carrière, dont plus de 30 pour les 19 dernières années de sa carrière, malgré des saisons plus courtes à la CNLC. Et sa constance pure saute de la page, à travers chaque ligne et colonne de son tableau statistique – jeux joués, statistiques de taux, comptage des comptages.

Si Baseball-Reference ne contenait que des données MLB, ou uniquement des données pour MLB, les mineurs et le ballon collégial, ce serait quand même une merveille. Mais le baseball est un jeu mondial et B-Ref est un site mondial proposant des cadeaux statistiques de ligues du monde entier, y compris le record complet d’Oh de 22 saisons au Japon (plus 19 saisons de gestion), bien avant ma naissance.

12. Page La tasse de joueurs de café (Lindbergh)

J’ai récemment revu Field of Dreams, le film qui a fait de Moonlight Graham un nom familier. Graham a joué une manche dans le champ extérieur le 29 juin 1905, mais il n’a pas réussi à battre et il n’est jamais revenu dans les ligues majeures. “À l’époque, je pensais:” Eh bien, il y aura d’autres jours “”, dit la version cinématographique de Moonlight, jouée par Burt Lancaster. “Je ne savais pas que c’était le seul jour.”

Des centaines de joueurs n’ont eu qu’une journée dans les grandes ligues, et les pages des tasses de café de Baseball-Reference (une pour les frappeurs et une pour les lanceurs) les ont toutes réunies au même endroit. Graham n’était pas le seul frappeur à n’avoir jamais tenu de batte dans les grandes ligues: quelques joueurs (Pedro Santana et Joe Hietpas) ont vécu la même expérience ce siècle. Parmi les frappeurs qui ont frappé au bâton, les résultats ont varié considérablement, de Ron Wright, qui a tristement effacé et a ensuite réussi un triple jeu et un double jeu dans son seul match avec les Mariners de 2002, à John Paciorek, qui a singularisé trois fois et a marché deux fois dans son seul look de ligue majeure à 18 ans avec les Houston Colt .45s. Wright n’a jamais eu l’occasion d’améliorer son colossal raté de débuts, et Paciorek n’a jamais eu la chance de répéter son succès spectaculaire. Quelque part, un vétéran du sport chevronné entonne: «Il n’y a aucune garantie dans ce jeu.»

L’entrée peut-être la plus poignante de tous appartient à Larry Yount, frère de Robin, qui s’est blessé lors de l’échauffement pour sa première apparition le 15 septembre 1971. Yount a été annoncé, alors il a joué un match, mais il n’a jamais lancé de lancer. Comme mon nouveau choix de page de débuts l’a révélé, je veux honorer la réussite de faire les majors, quelle que soit la durée ou la distinction de son séjour. Un seul récipiendaire d’une tasse de café a été joué par un lauréat (exagéré) des Oscars dans un film nominé aux Oscars (trop sentimental), mais ils ont tous des rôles de soutien sur cette page.

13. Pittsburgh Pirates at Cincinnati Reds Box Score, 12 août 1966 (Baumann)

Une bonne chose à propos des scores de la boîte de Baseball-Reference est qu’ils racontent l’histoire du jeu non seulement en comptant les statistiques et les données de jeu par jeu, mais aussi grâce aux tableaux de probabilité de victoire. Et si vous voulez voir un graphique WPA devenir complètement fou, jetez un œil à ce chiot.

Il s’agit du graphique de probabilité de victoire qui résulte de la remise d’une balle de baseball à un tout-petit étourdi. C’est le baseball écrit par M. Night Shyamalan. Cela me fait un léger mal de mer juste pour le regarder. J’ai découvert ce jeu il y a quelques années lorsque je suis allé à Play Index en me demandant quelle position le joueur avait affiché le meilleur WPA en un seul match – en bref, quel frappeur avait fait le plus pour aider son équipe à gagner dans un match donné de l’histoire du baseball. La réponse: Art Shamsky. Maintenant, c’est assez étrange que la meilleure performance d’un match de l’histoire du baseball par une métrique ne provienne pas de Bonds, Cobb ou Ruth, mais d’un quatrième voltigeur anonyme, mais ça va mieux: Shamsky n’est entré dans ce jeu qu’à la huitième manche, et son équipe a perdu.

Shamsky a été commuté à deux reprises dans le match à la huitième manche avec les Reds sur une manche. Au fond de cette manche, il a frappé un home run de deux points pour placer les Reds devant. L’enclos des releveurs de Cincinnati a fait exploser l’avance et, à la 10e manche, Shamsky a réussi un tir à égalité en deux points. Les Reds ont accordé deux points supplémentaires en haut du 11e, et au bas du cadre, Shamsky a frappé un autre coup de circuit égalisateur, mais les Pirates ont mis fin au jeu au 13e avant que Shamsky ne puisse frapper à nouveau.

Le fait que la performance d’embrayage la plus productive de l’histoire du baseball ait été une perte est l’un de mes trucs préférés sur le baseball, et je ne l’ai appris qu’à travers les outils spécifiques à Baseball-Reference. Et sur une note personnelle, la première chose sur laquelle Ben et moi avons travaillé ensemble a été une chronique sur ce jeu pour Baseball Prospectus, quand il était rédacteur en chef là-bas et que je venais de commencer à bloguer pour Grantland. Peut-être que la vraie référence de baseball est les amis que nous nous sommes fait en chemin.

14. La page convertissant les statistiques de chacun en champ Coors en 1999 (Kram)

L’une des fonctionnalités souvent négligées du site, et un choix approprié pour ma sélection finale, est l’ensemble des pages «Statistiques neutralisées et converties». Essentiellement, B-Ref exécute des calculs pour déterminer à quoi auraient ressemblé les statistiques d’un joueur s’il avait joué dans un autre parc, dans une autre saison, dans l’histoire de la ligue – rappelant que le site n’est pas seulement un recordman, mais un outil analytique.

La meilleure utilisation de cette fonctionnalité est de placer pratiquement chaque batteur de l’histoire de la MLB dans le stade le plus convivial que nous ayons jamais vu. Les Rocheuses ont fait en moyenne 7,1 courses par match à domicile en 1999, dans l’air mince du pré-humidor Coors Field au plus fort de l’ère des stéroïdes – et ont été devancées, permettant 7,7 courses en moyenne.

Quelques faits saillants de la traduction de Coors en 1999:

2001 Barry Bonds aurait touché 95 circuits. Un énorme 15 saisons de joueurs – y compris Pete Alonso l’année dernière – aurait atteint 70 circuits ou plus.

1931 Lou Gehrig aurait collecté 251 points produits. Un total de 99 saisons, dont sept de Gehrig, auraient atteint 200 ou plus.

1924 Rogers Hornsby aurait touché .484, moins d’une douzaine de coups timides de .500. (Je peux voir pourquoi Baumann a choisi sa page en premier dans ce brouillon.) Il y a trop de saisons de 400 ou mieux pour tenir sur une seule page.

La page du lanceur équivalent, dont le meilleur choix se transforme en stade Dodger en 1968, est aussi très amusante: 2000 Pedro Martínez et 1995 Greg Maddux ont tous deux converti les ERA en dessous de 1. Il y a environ 95 circuits et une moyenne de .484 qui font le bâton scénario un peu plus captivant, cependant. Il y a une limite aux performances des lanceurs; une ERA ne peut qu’être si faible. Mais rien n’empêche Bonds de simplement faire exploser dinger après dinger théorique dans l’air de la montagne de Denver.

15. Rich Sauveur (Lindbergh)

Si Zach ne m’avait pas battu sur le sujet, j’aurais peut-être rédigé la page B-Ref préférée de Bud Selig (enfin, deuxième favori), le classement de statistiques de frappeurs neutralisés de tous les temps, sur lequel Hank Aaron mène toujours Barry Bonds dans les circuits de carrière. (Jouant l’intégralité de leur carrière dans ’99 Coors, le site dit, Aaron aurait touché 1014 dingers au 998 de Bonds.) Et si Michael n’avait pas saisi le premier tour de 2011, j’aurais peut-être pris le premier tour de 2009, un humble rappel de la faillibilité humaine dans laquelle Mike Trout a été sélectionné 25e. (La truite est une grave blessure de Stephen Strasburg loin d’une réelle chance de produire plus de WAR que tous les joueurs enrôlés devant lui combinés, surtout si vous excluez Randal Grichuk.) J’ai également considéré le record apparemment inattaquable du releveur Ryan Webb pour les jeux terminés sans enregistrer (105), ainsi que le plaisir ultime, le sélecteur de page aléatoire.

Au lieu de cela, je sélectionne Sauveur, qui a enregistré une ERA de 6,07 et une WAR de 0,4 négative en six saisons MLB. Sauveur détient la distinction de la plus longue période entre faire ses débuts dans les ligues majeures et perdre l’admissibilité des recrues, comme l’a enregistré Baseball-Reference: Il a fait ses débuts en 1986 mais n’a pas perdu son étiquette de recrue jusqu’en 2000, soit un écart de 14 ans. (Deux autres lanceurs, Fred Johnson et Dixie Howell, ont passé respectivement 16 et 15 ans, selon les données de Kenny Jackelen de B-Ref, mais à l’époque le classement des recrues n’avait pas été défini.)

Sauveur n’avait que 22 ans en 1986, mais il n’a pas bien fait et a rapidement été rétrogradé. Il a refait surface de façon sporadique au cours de la prochaine décennie – en ’88, ’91, ’92 et ’96, après être devenu une croûte pendant la grève – jamais pendant plus de huit matchs en une saison. “Cette année, c’est pour moi”, a déclaré Sauveur au Philadelphia Daily News en 1998. “Bien sûr, je le dis chaque année.”

Sauveur, qui a parfois lancé un coup de poing américain – et qui a été le dernier gaucher à en lancer un dans les ligues majeures jusqu’à ce que Ryan Feierabend mette fin à la sécheresse l’année dernière – a tenu jusqu’en 2000, lorsque les A lui ont donné une chance de plus d’effacer sa désignation de recrue. D’ici là, Sauveur était le leader de carrière actif dans l’ERA des ligues mineures et les retraits au bâton; il a terminé avec une MPM de 2,90 en près de 500 matchs Triple-A. Mais au meilleur de la connaissance de B-Ref, le Sauveur grisonnant est resté une recrue dans le Show.

Dans une chronique du Boston Globe en mai, Peter Gammons a noté qu’un éclaireur qui avait vu Sauveur avec les A avait rapporté que son lancer le plus rapide était de 80 mph. “Ses coéquipiers l’appellent rusé, ce qui est une langue de baseball pour les anciens”, a ajouté le Sacramento Bee en juillet. Pourtant, après ses débuts en A, le manager Art Howe a déclaré que «le gamin» était passé. Informé que le Sauveur de 36 ans était le troisième athlète le plus âgé, Howe a répondu: “C’est un enfant pour moi.” Peut-être que 36 ans semblait jeune pour le Howe de 53 ans – ou peut-être que Sauveur sentait toujours comme une recrue.

À un moment donné de sa 18e saison professionnelle, B-Ref dit, Sauveur a finalement accumulé suffisamment de temps de service pour obtenir son statut de recrue. En août, cependant, les A l’ont désigné pour une affectation. Ce dernier bannissement a cimenté sa prétention à un autre record ignoble: la plupart des équipes se sont présentées sans victoire. Depuis 2003, Sauveur a entraîné trois autres clubs (les Brewers, les Red Sox et les Diamondbacks). He has yet to get back to the big leagues.