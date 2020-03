Les panthères de la Caroline ont un message pour Cam Newton

Les Carolina Panthers ont un message pour Cam Newton dans la foulée de leur décision de lui permettre de chercher un métier: merci.

Mardi, Carolina a annoncé que l’organisation s’orienterait dans une direction différente chez le quart-arrière. Newton serait autorisé à rechercher un accord avec une autre équipe, et les Panthers le remplaceraient finalement par quelqu’un d’autre.

Tous les signes indiquent que quelqu’un d’autre est l’ancien remplaçant des Saints de la Nouvelle-Orléans, Teddy Bridgewater.

Suite à l’annonce de la nouvelle, le directeur général des Panthers, Marty Hurney, a offert quelques mots aimables à Newton.

QB1 et seulement.

Je vous remercie.

Vous avez laissé une marque indélébile sur cette franchise et vous l’avez fait à votre façon. pic.twitter.com/nFSzbp1sAO

– Carolina Panthers (@Panthers) 17 mars 2020

“L’un des plaisirs distincts de ma carrière a été de choisir Cam avec le premier choix au repêchage de 2011”, a-t-il déclaré.

«Chaque année, des décisions difficiles sont prises et elles ne sont jamais faciles. Nous avons travaillé avec Cam et son agent pour trouver la meilleure solution pour lui et il sera toujours un Carolina Panther dans nos cœurs. »

Bien que toutes les communications de Carolina concernant cette affaire aient été très gentilles et polies, Newton ne semble pas particulièrement heureux.

Après que le mot soit descendu sur ce qui allait se passer, il a publié son propre message sur les réseaux sociaux.

«Arrêtez avec le jeu de mots. Je ne l’ai jamais demandé », a-t-il déclaré sur Twitter.

«Il est impossible d’esquiver celui-ci. J’adore les Panthers à mort et je t’aimerai toujours les gars. S’il vous plaît, n’essayez pas de me jouer ou de manipuler le récit et agissez comme je le voulais. Vous m’y avez forcé. L’amour”

Il sera intéressant de voir où Newton finira par arriver. Jusqu’à présent, il a été lié aux Chicago Bears, aux Las Vegas Raiders et aux New England Patriots.

