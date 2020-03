Les Panthers de la Caroline rédigeront Justin Herbert de l’Oregon

Les Carolina Panthers sélectionneront Justin Herbert de l’Oregon lors du repêchage de la NFL 2020 si tout se déroule comme prévu.

À l’approche du grand événement d’avril, ce n’est un secret pour personne que la Caroline cherche à changer de quart de quart.

Cam Newton est perpétuellement blessé, et même si par une circonstance imprévue les Panthers choisissent de ne pas le déplacer cette année, ils ont toujours besoin de son remplacement. Kyle Allen et Will Grier ont clairement indiqué en 2019 qu’ils n’avaient pas ce qu’il fallait pour remplir ce rôle.

Jusqu’à présent, les Panthers ont été liés à Joe Burrow, Tua Tagovailoa, Herbert et Jordan Love. Le problème est que bon nombre des équipes qui les sélectionnent ont également besoin de quarts. Cela signifie qu’il y a de très bonnes chances que, à tout le moins, Burrow et Tagovailoa soient hors du jeu au moment où ils choisissent.

Le GM des Panthers Marty Hurney attendait Justin Herbert après avoir fini de lancer pour lui dire du bon travail 👀 pic.twitter.com/pvdamQq8s8

– Andrew Groover (@APGroover) 13 mars 2020

Herbert, cependant? Peut être pas.

Ce qui explique pourquoi le directeur général de l’équipe, Marty Hurney, est allé jeudi à Herbert’s Oregon Pro Day, et pourquoi il était le seul directeur général de la ligue présent. Après coup, Hurney a été vu en train de parler avec le jeune quart-arrière après avoir terminé son entraînement.

Est-ce à dire que c’est une garantie que Carolina l’emmène avec le septième choix au total?

Évidemment pas.

L’équipe peut échanger contre quelqu’un d’autre. Ou, il peut être hors du plateau au moment où ils sont prêts à battre. Mais si Herbert est toujours au n ° 7, et si les Panthers sont toujours en possession de cette sélection, ce ne serait pas si choquant de le voir choisi pour servir d’héritier apparent à Newton.

