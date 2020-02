Les Panthers échangeront-elles Cam Newton avec des chargeurs?

Carolina est au milieu d’un nouveau départ. Depuis le licenciement de Ron Rivera en fin de saison, l’organisation a clairement indiqué qu’elle passait à un nouveau chapitre.

Cela s’est poursuivi avec l’embauche de l’entraîneur-chef de Baylor Matt Rhule à la place de Rivera, puis sa décision subséquente d’embaucher Joe Brady en tant que coordinateur offensif.

La séparation des voies avec l’extrémité serrée Greg Olsen n’était que la cerise sur le gâteau.

Maintenant, la question la plus urgente devient: qu’arrive-t-il à Newton?

Le mois dernier, l’initié du NFL Network, Ian Rapoport, a rapporté que Carolina allait probablement attendre que Newton guérisse, puis l’échanger ailleurs.

Bien que ni Newton ni les Panthers n’aient reconnu que c’était le plan, c’est quelque chose d’une vérité tacite à ce stade.

Récemment, Matt Miller, initié de la Bleacher Report NFL, a écrit une chronique sur l’avenir de Newton en Caroline. Malgré le quart-arrière de 30 ans insistant publiquement sur le fait qu’il veut rester avec les Panthers, Miller ne croit pas que cela finira par se produire.

Cela a tout simplement trop de sens financier pour que Newton atterrisse ailleurs.

Selon les mots de Miller, il y a actuellement beaucoup de bavardages concernant un échange entre les Chargers et les Panthers centré autour de Newton.

«Tous les signes provenant de sources de la ligue indiquent que l’équipe rédigera un signaleur – Justin Herbert ou Tua Tagovailoa – au premier tour, mais au cours des trois derniers jours, il y a eu un certain nombre d’appels et de SMS non sollicités concernant un échange pour Cam Newton ,” il a dit.

Newton doit 19 millions de dollars à la Caroline la saison prochaine. Si l’organisation veut économiser cet argent, elle devra le déplacer ailleurs.

Los Angeles pourrait être cet endroit. Entre Newton et le sixième choix de repêchage, les Chargers pourraient vraisemblablement se retrouver avec un quart-arrière pour le moment et un pour l’avenir dans Tua Tagovailoa de l’Alabama ou Just Herbert de l’Oregon.

D’une manière ou d’une autre, il semble que les Panthers auront certainement un nouveau quart-arrière partant en 2020-2021. Qui sera finalement ce quart-arrière? Le temps nous le dira.

