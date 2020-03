Les paris donnent au Real Madrid un favori dans «el Clásico» contre Barcelone

Malgré les deux défaites consécutives de l’équipe blanche contre le Lift en ligue et contre Manchester City dans Champions; et même si l’équipe merengue n’a remporté aucun des deux derniers matchs auxquels elle a joué à domicile; perdu à City et a dessiné avec lui Celtic of Vigo; jouer au Santiago Bernabéu donne un avantage à la Real Madrid contre Barcelone selon les paris.

44% des parieurs pensent que ceux de Zidane seront victorieux dans la «Classique», ce qui leur permettrait de reprendre la tête. En revanche, trois sur dix pensent que Barcelone sera imposée au Real Madrid; c’est-à-dire qu’il augmentera son avantage dans le classement par rapport au blanc fixé à 5. Les 26% restants pensent que le match entre les deux premiers classements de la Ligue de Santander sera nul, ils resteront donc séparés de deux points après le choc. dans le Santiago Bernabéu.

Les résultats finaux parient sur «el Clásico» entre le Real Madrid et Barcelone

Qui gagne Real Madrid ça paie 2,20 euros par euro misé selon 888frais de sport; tandis que la victoire de Barcelone citations à 3,15. La part de dessiner vient de 3,75 euros. Fait intéressant, le résultat final parié sur «la Classique» est le 1-1, option qui signale 7 euros Pour un pari en euros. Les deux prochains résultats finaux sont plus favorables au Real Madrid; le 2-1 et le 1-0, qui cite à 8,5 et 10 euros respectivement. Victoire de Barcelone pour 1-2 ça paie 10,5, tandis que le 2-2 à 11 euros.

Les prochains résultats finaux les plus meilleurs sont les 2-0 Real Madrid, une option payée à 11,50 euros par euro toujours misé selon 888frais de sport. Il 0-1 en faveur de Barcelone, il cite 12 euros tandis que la victoire 3-1 du Real Madrid à 14 euros, même quota que celui de 0-0.