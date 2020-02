Les patriotes disent au revoir à Tom Brady

Avec Brady prêt à devenir un agent libre sans restriction cette intersaison, on a l’impression que le Hall of Famer veut que tous les prétendants potentiels déroulent un tapis rouge pour lui.

Après avoir passé toute sa carrière dans une organisation, il semble qu’il veuille vraiment être un peu courtisé.

Les autres organisations auxquelles il a été lié feront exactement cela.

Les Rams de Los Angeles, les Raiders de Las Vegas, les Colts d’Indianapolis, les Dolphins de Miami et les Titans du Tennessee le feront probablement se sentir vraiment spécial.

Mais la Nouvelle-Angleterre? Ce n’est tout simplement pas la manière de l’entraîneur-chef Bill Belichick.

Belichick n’aime pas supplier les gens de venir le rejoindre. Il n’aime pas trop payer pour les talents vieillissants.

Et cela pourrait s’avérer problématique lorsque viendra le temps de négocier avec Brady.

Certains ont émis l’hypothèse que le propriétaire de l’équipe, Robert Kraft, interviendrait et forcerait la main de Belichick – essentiellement pour le faire ramener Brady.

Non.

Selon Tom E. Curran de NBC Sports Boston, Kraft s’est engagé à laisser la situation Brady se dérouler comme Belichick le souhaite.

“Le propriétaire a déclaré à plusieurs reprises qu’il voulait que Brady reste un patriote”, a écrit Curran.

“Mais je crois comprendre que, tout comme il ne forcerait pas Brady à rester sous une étiquette de franchise, il n’interviendra pas si Belichick conclut que le fait de quitter Brady est la meilleure solution.”

Brady aura 43 ans avant le début de la saison prochaine. Il cherche apparemment le meilleur prix pour son prochain contrat, et il souhaite apparemment que l’équipe sorte et lui trouve plus de talent semblable à Antonio Brown pour jouer aux côtés.

En fin de compte, le prix demandé pourrait être trop élevé pour Belichick.

Les Patriots disent-ils définitivement au revoir à Brady pendant la morte-saison? Évidemment pas. Tout peut arriver.

Mais y a-t-il de très bonnes chances que cela se produise? Absolument.

