Les patriotes offrent à Tom Brady moins d’argent, les choses vont de mal en pis

Les New England Patriots ont offert à Tom Brady moins d’argent qu’il ne le souhaitait, et maintenant les choses vont de mal en pis.

À l’approche de l’intersaison, il n’était pas clair à quel point Brady et les Patriots voulaient vraiment se réunir.

Le joueur de 42 ans semblait vouloir jouer pour une nouvelle franchise avec une meilleure composition et pour plus d’argent. L’entraîneur-chef Bill Belichick, à son tour, semblait vouloir prouver qu’il pouvait gagner avec n’importe quel quart-arrière.

Aucune des parties ne s’est publiquement engagée envers l’autre de la manière dont plusieurs franchises ont exprimé publiquement leur intérêt à signer Brady.

Certains ont continué de faire valoir que dans les coulisses, les Patriots travailleraient toujours dur pour signer Brady, mais cela devient une affirmation de plus en plus discutable.

Selon l’animateur de radio WEEI Dale Arnold, Brady et Belichick ont ​​eu une très mauvaise conversation la semaine dernière. Apparemment, une offre a finalement été présentée à Brady pendant la conversation, mais c’était une offre qui lui paierait un salaire inférieur à celui qu’il avait gagné en 2019.

. @ DaleEArnold sur des rapports contradictoires concernant l’appel téléphonique de la semaine dernière entre Brady et Belichick:

“C’est ce qui m’a été dit: il y a eu un appel téléphonique … les Patriots ont dit à Tom Brady que tout ce qu’ils pouvaient faire, c’était un contrat d’un an à moins d’argent que [Brady] l’année dernière… »pic.twitter.com/sutdqQtD6K

– Dale & Keefe (@DaleKeefeWEEI) 12 mars 2020

«C’est ce qui m’a été dit: il y a eu un appel téléphonique entre Bill Belichick et Tom Brady. Il n’y a pas eu de négociation », a-t-il dit.

«Il n’y a pas eu de ‘Nous allons vous offrir un contrat de deux ans à un nombre X de dollars’. On m’a dit que les Patriots ont dit à Tom Brady que tout ce qu’ils pouvaient faire, c’était un contrat d’un an à moins d’argent que il a fait l’an dernier en raison des 13,5 millions de dollars qui sont fixés sur le plafond salarial et, fondamentalement, “ Ce que nous allons pouvoir faire ici, Tom, c’est un contrat d’un an, mais ça ne va pas coûter autant d’argent comme vous l’avez fait l’année dernière. »

En raison de la façon dont le contrat de Brady a été mis en place l’année dernière, les Patriots subiront un plafond salarial de 13,5 millions de dollars s’il signe avec l’équipe avant le 18 mars. Cela signifie même s’il choisit de revenir, mais ne donc après cette date, l’équipe prend le coup.

Si Brady choisissait de retourner chez les Patriots avant le 18 mars, le coup ne serait que de 6,75 millions de dollars.

Sur la base de tout ce que Brady et son camp ont dit jusqu’à présent, il semble extrêmement improbable qu’il signe à nouveau avec la Nouvelle-Angleterre avant cette date.

À ce jour, Brady a été lié aux Los Angeles Chargers, Las Vegas Raiders, Miami Dolphins, Indianapolis Colts, Tampa Bay Buccaneers, Tennessee Titans et San Francisco 49ers. Malgré toutes les spéculations, beaucoup ont toujours soutenu que l’argent intelligent est sur lui pour revenir aux Patriotes.

Sur la base de ce rapport le plus récent, cependant, cette théorie ne semble plus aussi solide qu’il y a une semaine.

Brady pourrait-il toujours retourner chez les Patriots? Bien sûr. Mais est-ce un verrou? Absolument pas.

En relation: Donovan Mitchell a plaisanté sur le coronavirus avec des fans de jazz avant de contracter le coronavirus