Les Patriots embauchent Brian Hoyer pour remplacer Brady

Journal La Jornada

Lundi 23 mars 2020, p. 3

Les New England Patriots ont embauché le quart-arrière Brian Hoyer, qui revient à la franchise pour renforcer la position alors que l’historique Tom Brady a quitté les Buccaneers de Tampa Bay. Le vétéran de 34 ans vivra son troisième passage avec les Patriots et cherchera à prendre la position laissée par le vainqueur du Super Bowl à six reprises, même s’il devra se battre contre le travail de départ avec Jarrett Stidham et Cody Kessler. Au cours de sa longue carrière, Hoyer a servi à Pittsburgh, en Arizona, à Cleveland, à Houston, à Chicago, à San Francisco et à Indianapolis.

