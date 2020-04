Les Patriots ont raté une autre chance de revenir à leurs plus grands chandails

Au cours des deux dernières décennies, les Patriots ont été leur meilleur moi. Ils l’ont fait, pour la plupart, tout en portant leur deuxième meilleur uniforme.

Tom Brady a conduit la Nouvelle-Angleterre à six titres du Super Bowl en bleu et blanc, mettant le fantôme de Pat Patriot fermement dans la vue arrière de la franchise en l’enterrant sous une montagne de succès. Maintenant que Brady est parti, les Patriots inaugurent une nouvelle ère. Ils martèlent ce point avec de nouveaux uniformes qui mélangent leur passé d’avant Brady avec un avenir optimiste.

Ils vont bien.

La Nouvelle-Angleterre a ramené les rayures d’épaule de son passé (yay!) Mais les a surchargées avec un contraste épais rouge et bleu sur les maillots extérieurs qui les rendent décidément différents des anciens unis des Patriots (boooo). Le câblage rouge à l’extérieur des chiffres est la continuation d’un thème qui remonte à Willie McGinest et Drew Bledsoe, et bien qu’il semble un peu occupé, il y a au moins une raison pour laquelle il est là.

Les uniformes pour la maison, qui ne sont en fait que des kits Color Rush avec un peu de vernis supplémentaire, sont nettement plus nets. Les bandes d’épaules rouges et blanches accentuent les maillots bleu profond comme des bandes de fondant parfaitement placées. Pourtant, ils échouent de la même manière que tous les maillots des Pats à partir de 1993 ont échoué.

Ce ne sont pas les retours en maillot rouge des Patriots.

Patriots de la Nouvelle-Angleterre

Les Patriots ont expliqué l’absence de retours en arrière sur une règle de la NFL de 2012 qui interdit aux joueurs de porter plus d’un casque pendant la saison. Bien qu’ils voulaient incorporer les anciens maillots rouges, la réticence de la ligue à autoriser les commutateurs temporaires en a fait un problème.

“Nos uniformes primaires dans l’ère moderne ont été bleus et blancs et ils le resteront”, a déclaré Jen Ferron, directeur marketing de Kraft Sports and Entertainment, lors du dévoilement. “Nous reconnaissons que les fans ont également une affinité pour l’uniforme” de retour “rouge et nous espérons intégrer cela dans notre rotation uniforme à l’avenir. »

«À l’avenir» pourrait signifier dès 2021, lorsque cette règle sur le casque sera en révision. Ce serait formidable pour la Nouvelle-Angleterre. Mais cela évite également le fait que les Patriots auraient pu faire de leur retour leur maillot principal CETTE FOIS.

Aussi net que Brady avait l’air lors du retour occasionnel avant 2012:

Photo de Matthew J. Lee / The Boston Globe via .

Il n’est pas plus lié à cette époque ou à ces uniformes que Wes Welker ou Matt Light. Un retour aux kits des Patriots d’avant 1993 serait-il une sorte de signal inconscient que le club est prêt à retrouver ses racines perdues? Peut être! Mais regardez à quel point ces uniformes sont bons.

C’est la norme par rapport à laquelle chaque uniforme de la Nouvelle-Angleterre doit mesurer. Tout le monde n’a pas pu s’empiler. Mais ce n’est pas le plus grand défi vestimentaire auquel les Pats sont confrontés chaque saison …

Nous devons parler du logo incontournable des Patriots

La raison pour laquelle nous ne verrons pas le retour en 2020 est que les casques existants de l’équipe se heurteraient à toute tentative d’hommage dans les années 1970/80. Tout cela à cause du pire logo de l’AFC.

Dans l’histoire officielle des Patriots au sujet de leurs nouveaux uniformes, ils se font un point d’appeler le logo de leur casque «Flying Elvis». C’est un surnom que l’équipe a coopté dans les médias. Ce n’était pas fait par amour.

Le fait que le logo principal des Patriots est passé de ceci:

Photo de Jim Davis / The Boston Globe via .

pour ça:

Photo par Ian Johnson / Icon Sportswire via .

reste le plus grand crime de l’équipe contre le football. Les gens (un ensemble très spécifique de gens, mais des gens à coup sûr) crient pour Pat Patriot, pour se voir refuser maintes et maintes fois. La comète coloniale, vêtue d’un chapeau à trois coins à peu près à la hauteur de son propre visage, reste partie intégrante de l’identité de la Nouvelle-Angleterre.

Je peux comprendre une partie du raisonnement derrière cela. Pat Patriot était le look d’un perdant – la franchise est allée 221-270-9 et a remporté zéro Super Bowls avec lui ornant son casque. Il est allé 291-125 et a remporté six championnats avec Sam Adams enduit ornant ses dômes. Le visage colonial de la comète spatiale est l’autocollant de l’ère Belichick, et l’ère Belichick est tout ce qui est bon dans l’histoire du football de la Nouvelle-Angleterre (à l’exception de Doug Flutie et / ou de la course FCS de l’UMass).

Mais. Il. Suuuuuucks.

La solution la plus simple pour éliminer le plus grand obstacle entre la perfection du maillot et «complètement bien» serait un Pat Patriot mis à jour au visage de Flying Elvis. C’est un échange que la Nouvelle-Angleterre refuse de faire.

Les Patriots auraient pu obtenir une note «B +» facile en simplifiant leurs maillots et en optant pour un look épuré – un peu comme les Buccaneers l’ont fait à l’époque de Brady. Ils auraient pu accélérer leur refonte en suivant l’exemple des Browns et en s’appuyant fortement sur une histoire uniforme qui comprend les meilleurs retours en arrière de la ligue.

Au lieu de cela, ils ont pris cette dernière idée et l’ont compliquée. Le résultat final n’est pas mauvais. Ce n’est pas aussi cool que ça aurait pu être. Dans le spectre des nouveaux uniformes de 2020, les Patriots sont loin derrière Cleveland (ce qui est étrange à taper en termes liés à la NFL).

Mais ils sont toujours bien meilleurs que les Falcons.