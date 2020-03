Les Patriots sortent une publicité pleine page élégante pour Tom Brady dans le Tampa Bay Times

Les Patriots de la Nouvelle-Angleterre ont fait un beau geste pour Tom Brady dimanche matin en sortant une publicité pleine page pour le quart-arrière. Les Patriots ont remercié Brady pour ses deux décennies de travail sur et en dehors du terrain en Nouvelle-Angleterre, où il a eu un impact sur la base de fans et la communauté.

Voici un extrait de la déclaration de la famille Kraft et de l’organisation Patriots:

«Merci, Tom, pour vos contributions aux New England Patriots et nous vous souhaitons, à vous et à votre famille, un succès continu. Il n’y aura jamais d’autre Tom Brady. Aux fans des Buccaneers et à la communauté de Tampa Bay – prenez soin de lui. Vous en avez un super. “

Brady a choisi de quitter la Nouvelle-Angleterre après être entré en agence libre. Vendredi, il a signé un accord de deux ans avec les Buccaneers.

