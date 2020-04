Les pêcheurs se laissent tenter par un transport illégal de bar rayé et risquent de lourdes amendes

Deux pêcheurs du New Jersey risquent une amende de plus de 12 000 $ chacun après avoir été appréhendé récemment alors qu’ils étaient en possession de 66 bars rayés de l’Atlantique.

La division de la pêche et de la faune du New Jersey a annoncé mardi le buste du 30 mars, affirmant que les hommes non identifiés avaient été arrêtés par la police de la conservation après être retournés sur un quai privé après une journée de pêche toute la nuit au large d’Atlantic City.

“Plus tôt dans la soirée, ils ont attiré l’attention sur eux lorsque des officiers les ont vus conduire leur bateau à grande vitesse depuis divers lieux de pêche sous le couvert de l’obscurité et du brouillard sans aucun feu de navigation”, a déclaré NJDFW dans un communiqué de presse.

“Malgré les conditions et la perte de vue du navire à plusieurs reprises, les officiers ont utilisé leur connaissance intime de la zone pour déplacer et finalement inspecter le navire.”

Sur le navire, il y avait des dépassements bruts de poissons trop petits pour être récoltés légalement. La réglementation de l’État (modifiée depuis) ​​autorisait la prise d’un poisson de 28 pouces à moins de 43 pouces et d’un poisson de 43 pouces ou plus par personne.

Les 66 bar rayé mesuraient entre 13 et 24 pouces.

Le NDFW a déclaré que les violations de sous-dimensionnement et de dépassement de limite «entraînent une pénalité de 100 $ par poisson / par violation, ce qui représente un potentiel de 12 800 $ en pénalités pour chaque pêcheur».

Les hommes ont également été accusés de conduite dangereuse du navire et de conduite d’un bateau à moteur sans immatriculation valide ni équipement de sécurité approprié.

Leurs engins de pêche ont été saisis à titre de preuve et pourraient être confisqués de façon permanente “en raison de la gravité des violations”.

–Image reproduite avec l’aimable autorisation de la Division des poissons et de la faune du New Jersey

