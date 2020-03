Les personnages de «Tiger King» de Netflix, classés par scandaleux

AVERTISSEMENT: ce message contient des spoilers sur la série Netflix Tiger King: meurtre, chaos et folie.

Tous les quelques mois, une docusérie est déposée sur l’un des nombreux services de streaming, prend rapidement de l’ampleur sur les médias sociaux et devient la prochaine grande chose que vous devez regarder.

La nouvelle série de Netflix, Tiger King: Murder, Mayhem et Madness, est beaucoup de choses moulées en une seule. Bien qu’il puisse facilement être classé dans le genre du documentaire sur le vrai crime, il s’agit à la fois d’une émission de téléréalité et d’un biopic plus étrange que fiction. Il se trouve également qu’il comprend l’un des moulages de personnages les plus fous et les plus étranges jamais apparus dans une série.

Bien que l’histoire soit centrée sur les ébats de Joe Exotic – décrit sur la page IMDB de l’émission comme «un polygame de l’Oklahoma, un chanteur country et un manieur d’armes à feu qui abrite une horde de lions, de tigres et d’ours dans son zoo en bordure de route et est accusé de planifier le meurtre d’un militant local des droits des animaux »- il y a une profonde stabilité d’autres individus uniques qui ont chacun leurs propres bizarreries qui portent cette histoire à un nouveau niveau.

Voici quelques-uns des plus grands personnages de Tiger King classés selon à quel point leurs actions sont scandaleuses.

10. Rick Kirkham

Tout au long de la série, Kirkham est la chose la plus proche d’un narrateur omniscient. Son rôle de producteur de télévision de la série Web Joe Exotic TV lui a permis de prendre la première place pour les manigances quotidiennes de Joe Exotic et G.W. Zoo. Ce chapitre de sa vie a pris fin brutalement lorsque le studio qui abritait ses images pour la série a été perdu dans un mystérieux incendie sur la propriété qui a également réclamé deux enclos de reptiles (dont certains appartenaient autrefois à Michael Jackson). Il est toujours l’une des personnalités les plus sobres malgré son rôle de conducteur faisant autorité du récit alors qu’il enfile un chapeau de cow-boy tout en prenant des traînées de cigarettes.

9. Barbara Fisher

L’un des segments les plus révélateurs de la série est venu d’une interview avec Fisher, qui a détaillé son passage en tant qu ‘«employée» à Bhagavan T.I.G.E.R.S. d’Antle (Institut pour les espèces extrêmement menacées et rares). Ses révélations les plus époustouflantes incluaient l’affirmation que pour gravir les échelons de l’opération d’Antle, il fallait entrer en relation sexuelle avec lui. Cette accusation peut être vraie ou non, mais la présence et la narration de Fisher ajoutent une autre couche à l’intrigue du personnage d’Antle. Son passage est de courte durée mais ne manque pas d’une multitude de pépites intrigantes de l’histoire.

8. Joshua Dial

La présence de Dial dans la seconde moitié de la série n’est pas sans trouble. En tant que jeune individu aspirant à une carrière en politique, Dial a été directeur de campagne d’Exotic quand Exotic était candidat au poste de gouverneur de l’Oklahoma. Un libertaire auto-décrit, Dial fournit une voix de la raison parmi la distribution de personnages qui ont faussé la réalité. L’un des moments les plus poignants de la série est la séquence montrée de la réaction de Dial au suicide accidentel de Travis Maldonado dans lequel Maldonado s’est tiré une balle en essayant de prouver que son arme ne tirerait pas sans son chargeur, malgré la présence d’une balle dans la chambre. Dial était visiblement stupéfait, choqué.

Dans une série dans laquelle il est difficile de trouver quelqu’un à qui s’adresser, l’arc court de Dial mérite d’être sympathique.

7. John Finlay

Les dents (ou leur absence) sont obsédantes. L’affichage de son torse couvert de tatouage chaque fois qu’il est devant la caméra est distrayant. Cependant, la narration de Finlay de certains des aspects les plus personnels de la vie d’Exotic ouvre le rideau sur son personnage bruyant. Finlay a été le partenaire d’Exotic pendant plus d’une décennie tout au long de la saga, bien qu’il ne soit pas certain que les deux aient été officiellement mariés avant la cérémonie conjointe avec Exotic et Maldonado que la série montre. Son tatouage de marque au-dessus de son aine en train de lire «Propriété privée de Joe Exotic» n’était que l’une des nombreuses bizarreries intéressantes de leur relation. Comme l’explique Kirkham, “John Finlay est sorti et a dit:” Écoutez, je dois vous dire, je ne suis pas vraiment gay, j’ai couché avec la fille à la réception. “”

Finlay a finalement mis fin à sa relation avec Exotic pour continuer sa relation avec la femme susmentionnée.

6. Travis Maldonado

Maldonado était le troisième mari d’Exotic, et le deuxième décrit dans la série. Sa relation avec Exotic était toujours une relation de dépendance. Comme Dial le décrit dans une interview: «Il y a des gens qui vont regarder une personne qui a désespérément besoin de quelque chose. Dans le cas de Travis, il était accro à la méthamphétamine – et ils prennent ce besoin et ils le satisfont, jusqu’à ce qu’ils deviennent la seule personne qui puisse répondre à ce besoin. »

De la même manière que Finlay, Kirkham a également proclamé que Maldonado n’était pas gay. “” J’ai dit à Joe au moins trois fois que Travis n’était pas gay, OK? Travis frappait toutes les filles du parc », a déclaré Kirkham aux producteurs de la série.

Néanmoins, l’histoire de Maldonado est une histoire triste et tragique de quelqu’un qui lutte contre des démons personnels.

5. Mario Tabraue

Le simple fait que Tabraue soit la prétendue inspiration du personnage de Tony Montana dans Scarface ne joue qu’un rôle mineur témoigne de la folie globale de toute la saga. Son passé comme l’un des trafiquants de drogue les plus notoires de Miami a été un précurseur de son introduction dans le monde des grands félins. Au début de la série, l’équipe de production tente d’entrer dans sa propriété pour être empêchée par la sécurité. L’équipage est finalement en mesure d’obtenir l’accès, et Tabraue livre l’une des meilleures lignes de toute la série quand il met un singe autour du cou en disant “parfois, ils disent que je suis le prototype de Scarface”.

Je regarderais toute une série de retombées centrée uniquement sur Tabraue. Bien qu’il ne soit pas aussi extravagant ou flamboyant que certains des autres personnages, Tabraue porte une aura de mystère qui va juste au-delà de son affinité pour les gros chats.

4. Jeff Lowe

S’il y a un mot qui résume le mieux le personnage de Lowe, c’est sordide. Sa tenue standard de jeans déchirés, d’un bandana et d’un chapeau de baseball montre des niveaux extrêmes de How Do You Do Fellow Kids. L’histoire douteuse de Lowe comprend le transport illégal de lionceaux et de tigres dans des valises dans des hôtels à Las Vegas, une description en tant que «échangiste» et des antécédents de violence domestique avec son ancienne épouse. Lowe se nourrit des difficultés d’Exotic alors que les frais juridiques croissants d’un différend en cours avec Carole et Howard Baskin vident rapidement ses finances et l’obligent à vendre le parc à Lowe pour le maintenir en vie. Malgré son implication dans le plan de meurtre-incendie-location qui finit par être la chute d’Exotic, Lowe s’en sort indemne en coopérant avec des agents fédéraux pour sauver sa propre peau.

Les actions de Lowe sont ombragées de bout en bout.

3. Carole Baskin

La «Mère Teresa des grands chats» est le film parfait pour le style de vie exotique de Exotic, mais non sans quelques points d’interrogation. Le plus grand squelette possible dans son placard (ou quelque part dans son sanctuaire Big Cat Rescue) est l’étrange disparition de son premier mari, Don Lewis. L’a-t-elle nourri à un tigre? Est-il dans la fosse septique de la propriété? At-il fui au Costa Rica pour ne plus jamais en entendre parler? BEAUCOUP DE MYSTÈRE.

Et, bien sûr, il y a tout ce que vous savez, son plus grand adversaire a préparé un complot pour la faire assassiner. Baskin n’est en aucun cas parfait. Est-elle le protagoniste de l’histoire? Est-elle un anti-héros? Sa représentation dans Tiger King présente un sac mixte qui laisse une hypothèse complexe aux téléspectateurs.

2. Bhagavan “Doc” Antle

Ma seule prise de vue après avoir regardé cette série était que je souhaite que Antle soit le principal objectif de l’intrigue. Il y a tellement de choses à déballer avec lui.

Pour commencer, son combo soul patch et queue de cheval est un look absolu. Il ressemble exactement à ce que j’attendrais d’un gars qui s’appelle Bhagavan. Avant même que la série ne soit diffusée, Antle était déjà considéré comme l’un des plus grands amateurs de grands félins, comme en témoignent ses apparitions dans The Tonight Show avec Jay Leno et The Late Show avec David Letterman.

Sa représentation dans Tiger King, cependant, n’est pas favorable. Il est fait allusion à plusieurs reprises qu’il dirige une organisation de type culte, comme mentionné ci-dessus par Fisher. Il y a de l’incertitude quant à la nature de ses relations avec ceux qui travaillent comme apprentis, et il y a des spéculations dans plusieurs entretiens concernant le nombre de femmes qu’il a réellement. Beaucoup de ses apprentis commencent comme des adolescentes, et les remarques de Fisher ont déclaré que Antle les obligerait à changer leur nom en quelque chose de plus exotique (jeu de mots non intentionnel) et choisirait leurs tenues qui étaient généralement une sorte d’imprimé de gros chat légèrement vêtu.

On ne sait toujours pas dans quelle mesure la réputation d’Antle est réellement vraie, mais on ne peut nier la force de sa personnalité.

1. Joe Exotic

Comme si quelqu’un d’autre allait être en tête? Les ébats d’Exotic présentés dans Tiger King pourraient facilement justifier leur propre liste détaillée, mais voici quelques-uns des plus scandaleux de la série:

Se porter candidat à la présidence en 2016, puis le suivre en se présentant au poste de gouverneur de l’Oklahoma en 2018 et remporter 18,7% des suffrages des libertariens

Littéralement l’un de ses clips excentriques de son catalogue de musique country. “Here Kitty Kitty” pourrait être le plus absurde de tous

Interpréter une chanson aux funérailles de Maldonado

Son affinité pour la dynamite et les explosions

ALLER EN PRISON EN RAISON D’UNE PARCELLE DE MEURTRE À LOUER

Il y a tellement de choses sur l’esthétique d’Exotic qui sont difficiles à mettre en mots. Par-dessus tout, Exotic était un showman et un artiste. Alors qu’il s’enfonce de plus en plus profondément dans sa rivalité compliquée avec Baskin, nous voyons jusqu’où il est prêt à aller pour préserver le travail de sa vie. C’est fascinant de voir un homme tellement absorbé par le fait d’être au sommet de son monde et le ressentiment qu’il ressent envers ceux qui s’opposent à lui qu’il perd son emprise sur la réalité avant de finir finalement en prison.

Il y a peu d’histoires et de personnages réels – le cas échéant – qui peuvent correspondre à la saga plus grande que nature d’Exotic.