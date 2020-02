Les peurs satisfaisantes et subversives de «l’homme invisible»

Le mot qui revient tout au long du remake-slash-update de The Invisible Man de Leigh Whannell, utilisé par divers personnages comme avertissement et comme arme, est “surprise”. C’est un mantra aussi bon que n’importe quel thriller dont le mandat est de surprendre son public avec des chocs au niveau de la surface tout en renversant simultanément les attentes de manière plus profonde, nous faisant sortir de notre zone de confort vers un endroit englouti.

Sur le premier point, le film de Whannell fonctionne comme des gangbusters, mélangeant la chair de poule persistante de la prémisse littéraire de HG Wells – et si un savant fou pouvait agir sans être détecté contre ses ennemis? – avec le langage visuel des coups d’horreur du 21e siècle comme Paranormal Activity, en utilisant négatif l’espace et un manque d’action pour dynamiser et resserrer les angoisses du public au point de rupture. En ce qui concerne l’apparent coup de maître du scénario consistant à passer de la figure du titre à sa victime – dans ce cas, une femme dont l’ex-petit ami possessif utilise son invisibilité pour la mettre en lumière – il est à la fois efficace et frustrant sous-réalisé, échangeant certaines de ses l’imagerie la plus troublante et les implications à mi-chemin pour des satisfactions plus conventionnelles de film de vengeance.

Dans un schéma étrange qui dit probablement quelque chose sur la tendance du cinéma de genre à présenter des configurations plus captivantes que des gains pleinement satisfaisants, The Invisible Man rejoint Jordan Peele’s Us et Ari Aster’s Midsommar en tant que films qui culminent sans doute dans leurs séquences d’ouverture. Au cours de 10 minutes presque sans mots, nous regardons les ingénieurs Cecilia d’Elisabeth Moss échapper à la propriété high-tech côtière de Californie de son mari endormi, une forteresse éloignée apparemment construite par la même entreprise qui a fait le manoir des parcs à Parasite, ou Neil Patrick Le palais de Harris creuse dans Gone Girl (un meilleur point de référence). Cecilia est, de toute évidence, une femme gardée, et le soin qu’elle prend à couvrir ses traces lorsqu’elle se glisse au milieu de la nuit montre à quel point elle a profondément intériorisé la surveillance quotidienne de son existence; sans aucun dialogue et se déplaçant rapidement à travers les cadres grand écran composés par des experts de Whannell, Moss transmet un mélange de résolution désespérée et de culpabilité nauséabonde, ainsi qu’un doute résigné qu’elle le fera réellement. Ramassée sur une route de campagne en pleine nuit par sa sœur désorientée Emily (Harriet Dyer), elle est apparemment en route pour commencer une nouvelle vie, mais les caractéristiques hantées de Moss suggèrent que tout nouveau départ sera construit sur des fondations tremblantes.

Il est évident dès le départ que Whannell modèle son scénario sur des films d’horreur nationaux comme Sleeping With the Enemy, et pendant un certain temps, la prévisibilité ludique de la narration offre sa propre forme d’exaltation. Relocalisé à San Francisco (la plus paranoïaque des villes grâce à des films comme Vertigo, Invasion of the Body Snatchers et Zodiac) et se retrouve avec James (Aldis Hodge), copain de Cecilia et sa fille Sydney (Storm Reid), Cecilia, liée à l’université nourrit des craintes justifiables qu’Adrian trouve sa cachette. Les nouvelles ultérieures selon lesquelles il a été retrouvé mort de sa propre main ne servent qu’à confirmer qu’il a quelque chose dans sa manche, même si c’est au-delà de la tombe.

Cette section hâtive de The Invisible Man, qui montre Cecilia essayant de reconstruire sa vie tout en souffrant des sensations passagères et les cheveux sur le cou qu’elle est observée, est sous pression en raison de l’ambiguïté hypothétique sur ce qui se passe réellement – que le la cause de son anxiété est un poltergeist, un souvenir, ou Adrian dans une sorte de déguisement d’homme qui n’était pas là. D’une certaine manière, il est dommage que Whannell ait décidé de travailler explicitement avec le titre et l’iconographie (bien que ce ne soit évidemment pas l’intrigue) du roman de Wells, car il supprime tout véritable sentiment d’ambiguïté; en échange de ce sacrifice, cependant, The Invisible Man joue habilement avec notre connaissance – et la terreur – que Cecilia n’est jamais réellement seule. La capacité de Whannell non seulement à composer des plans qui permettent la possibilité d’une présence invisible, mais à déplacer ensuite la caméra de manière à activer l’espace d’écran affiche les côtelettes de réalisateur qui étaient évidentes dans sa mise à jour de thriller de science-fiction sanglante. Malgré son petit budget, c’est un film magnifiquement réalisé, joliment bloqué et éclairé de manière sculpturale de manière à permettre à un peu de CGI d’aller très loin. Au moins une peur subtile, clignotante ou manquante, se rend au Temple de la renommée: une image de Cecilia prenant une longue et profonde respiration sur le porche, son expiration visible dans l’air de la nuit, puis doublée à quelques centimètres de sa tête par celui qui se tient imperceptiblement à côté d’elle.

Compte tenu de son palmarès récent d’incarnation de l’abjection extrême – de la survivante dystopique dans The Handmaid’s Tale à la rock star autodestructrice de Her Smell – Moss est idéalement interprété comme un personnage piégé dans un arc psychologique de déclin abrupte et précipité. Une fois qu’Adrian est dans la tête de Cecilia, elle s’effondre, et pas inconsciemment non plus. «C’est ce qu’il fait», dit-elle à James, et s’il est un peu difficile de croire que ses amis et ses proches ne soupçonneraient pas que quelque chose se passe compte tenu de ce qu’ils savent de son mariage violent – et aussi du détail non négligeable Adrian était une sorte de visionnaire dans le domaine de l ‘«optique», indice indice – le script fait ressortir de façon tranchante comment le traumatisme de Cecilia ne la rend plus fiable, même pour les yeux sympathiques. Il y a aussi l’acuité de la cruauté qu’Adrian pratique derrière son voile d’impunité, d’envoyer (apparemment) son frère avocat (Michael Dorman) pour tordre le couteau à travers des complications juridiques à une forme méthodiquement modernisée de mise en lumière des gaz impliquant des courriels et des messages texte malveillants … territoire que le réalisateur français Olivier Assayas a abordé dans son excellent (et plus authentiquement surnaturel) Personal Shopper.

En 2000, Hollow Man, lui-même une pièce de théâtre sur Wells, Paul Verhoeven a cherché, d’une manière qui ne peut être décrite que comme «sur la marque», à pénétrer cette cruauté. Après avoir compris comment disparaître complètement, l’anti-héros de Kevin Bacon éprouve des illusions de grandeur, et le travail de caméra et la mise en scène du film nous rendent complices de ses fantasmes indirects. Mais l’homme invisible ne fait rien de si insidieux. En construisant son homonyme en un méchant si méprisable, à la fois en tant qu’individu et en termes de masculinité toxique omniprésente et toute puissante – la main invisible du patriarcat, pour ainsi dire – The Invisible Man fonctionne comme l’inverse de Hollow Man. Nous ne devons jamais connaître directement Adrian, seulement pour le comprendre à travers le prisme de la haine de Cecilia. C’est une proposition plus facile pour un public, et tant que Moss est capable de nous garder engagés, il arrive un moment où la machine narrative prend le dessus et les nuances riches et suggestives cèdent la place à des rythmes agréables pour la foule – d’essayer de conclure histoire au lieu de laisser ses fils se balancer de manière déconcertante.

Il y a quelque chose à dire pour la catharsis, bien sûr: c’est pourquoi Peele a remanié la fin de Get Out afin que le titre devienne une prophétie remplie au lieu d’un commentaire ironique sur le piégeage. Les acclamations qui ont émané du public lors de la projection de The Invisible Woman à laquelle j’ai assisté m’ont rappelé celles de Get Out, et à un moment où tant de téléspectateurs sont devenus consciencieux et détachés, un film capable de fouetter les spectateurs dans une frénésie juste. ‘t être actualisé purement et simplement.

À son meilleur, l’horreur fonctionne comme le genre le plus affectant, transformant les téléspectateurs en extensions de ses personnages terrifiés. Nous crions parce qu’ils le font. Dans cet esprit, le visage meurtri et aux yeux écarquillés de Moss sert de miroir assez approprié pour la plupart de The Invisible Man – il nous travaille avec les mêmes manipulations habiles que son méchant. Mais quand Cecilia réapparaît dans la dernière ligne droite stratégiquement embrasée et sous contrôle – une transformation que Moss rend crédible dans le contexte des derniers rebondissements du script – il est un peu trop évident que nous sommes censés prendre la lueur comme figurative, réprimande triomphante à la misogynie qui, une fois rendue visible, peut être vaincue d’une manière globale. Dans l’histoire, la propreté minutieuse de la vengeance de Cecilia est amusante et appropriée en tant que «va te faire foutre» à la frénésie sociopathe d’Adrian; en termes de prise en compte du monde en dehors du cadre, cependant, ce n’est pas seulement bien rangé, c’est stérile. L’agréable révélation de The Invisible Man est à quel point cela fonctionne bien d’une scène à l’autre, de peur à peur; ce qui est un peu décevant, c’est à quel point sa résonance au-delà du cadre est minime. C’est un film qui travaille dur pour nous faire sentir mal avant de nous assurer que nous nous sentons bien. Aucune surprise après tout.