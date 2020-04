Les photos compromettantes de Mourinho et de ses joueurs pendant la quarantaine

Crédit: DEPOSITPHOTOS / MEXSPORT.

Le stratège de Tottenham, José Mourinho, est la cible de critiques lorsqu’il est surpris à s’entraîner avec quatre joueurs du Éperons. L’entraîneur lusitanien a provoqué l’indignation Royaume-Uni pour non respect de la quarantaine des coronavirus.

Face à cette situation Mourinho Il s’est excusé publiquement et a admis que son attitude n’était pas correcte. “J’accepte que mon comportement n’était pas conforme aux protocoles du gouvernement. Je sais que nous devrions juste être en contact dans notre cercle familial à la maison“A expliqué le portugais pour le journal Miroir.

Aussi l’ancien entraîneur de Manchester United il a demandé aux gens de ne pas quitter leur maison. “Il est essentiel que nous fassions notre part et suivions les conseils du gouvernement pour soutenir nos héros de la santé et sauver des vies” ajouté Mourinho. Il convient de rappeler que les joueurs qui apparaissent à l’entraînement sont: Tanguy Ndombele, Ryan Sessegnon et l’Amérique du Sud Davinson Sánchez.

La Premier League Il a été suspendu en raison de la pandémie de coronavirus et il est prévu que l’événement puisse reprendre jusqu’au 30 avril.