Les pilotes de TUDN chantent l’hymne des champions en quarantaine

Source: Twitter @ValMarinR

Divers Pilotes TUDN, entre eux Adriana Monsalve et Valeria Marín, se sont réunis pour recréer l’hymne de la Ligue des champions, concurrence suspendue par le déclenchement de COVID-19 qui met en quarantaine une grande partie du monde.

Dans la vidéo, publiée par le chroniqueur Luis Omar Tapia, différents personnages sont observés en interprétant la chanson européenne bien connue. Ceux qui se démarquent, en plus des conducteurs mentionnés ci-dessus, sont Iván Zamorano et Damián Zamogilny.

Ils ont 2 options @Mariazelzel @ValMarinR @LINDSAYDEPORTES @RamsesSandoval @ cweigend7 @ bambam9oficial et @RusoZamogilny

1. Ils peuvent suivre des cours de chant avec @AdrianaMonsalve (performance spectaculaire).

2. Laissez l’hymne #NightsMagic tranquille! Icpic.twitter.com / 4qadOmO3kt

– Luis Omar Tapia (@LuisOmarTapia) 23 mars 2020

La vidéo présente plus de 60 mille vues, 56 retweets et des commentaires sans fin. La plupart de ces ils ont apprécié l’ingéniosité de ces journalistes et certains utilisateurs ont même demandé plus d’initiatives similaire à celui-ci.

Voilà comment divers Pilotes TUDN ils passent du temps au milieu de la quarantaine que la planète échappe. Il convient de noter que, parallèlement à cela, il existe d’autres défis tels que # 10TouchChallenge et le célèbre TikTok’s qui sont devenus viraux ces jours-ci.