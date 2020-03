Les pilotes NASCAR ont eu tellement de plaisir à tweeter lors d’un événement iRacing virtuel

Avec des sports actuellement suspendus en raison de l’épidémie de coronavirus (COVID-19), NASCAR fait la meilleure chose suivante.

Grâce au jeu vidéo iRacing – que Clint Bowyer a qualifié de «vraiment réaliste au-delà de toute croyance» – NASCAR a organisé une course virtuelle d’exposition dimanche dans la nouvelle série eNASCAR iRacing Pro Invitational Series à Homestead-Miami Speedway, où la NASCAR Cup Series devait se dérouler dans la vraie vie ce week-end. C’est un avantage unique que NASCAR a sur d’autres sports pendant cette pandémie mondiale avec des données précises rendant les pistes et les voitures aussi réalistes que possible, tandis que les coureurs ont des volants et des pédales pour avoir un contrôle total sur leurs voitures.

Il s’agissait d’un événement de 100 tours diffusé sur FS1 avec des pilotes de renom comme Bowyer Dale Earnhardt Jr., Jimmie Johnson, Kyle Busch, Joey Logano, Chase Elliott et William Byron – qui ont fait leurs débuts dans iRacing avant de gravir les échelons Cup Series – sur la piste. Le Temple de la renommée de NASCAR Jeff Gordon et Mike Joy de FOX Sports ont même appelé la course.

Mais contrairement à la vraie vie, il ne semblait pas que quelqu’un prenne cela trop au sérieux, comme le septuple champion Johnson qui est nouveau sur iRacing et plaisantait sur ses difficultés techniques et ne sachant pas vraiment comment tout cela fonctionnait.

Et certains pilotes tweetaient pendant la course pour une touche hilarante sur cet événement de simulation.

Ce n’est pas réel, alors pourquoi ne pas vous amuser un peu avec ça? Voici quelques-uns des meilleurs tweets en course des meilleurs pilotes de NASCAR qui participent à l’événement Pro Invitational Series et d’autres dans le monde de la course.

Chase Elliott et Ryan Blaney sont de bons amis, alors même si Blaney ne participait pas à la course, il a offert ses services en tant que chef d’équipe d’Elliott, un «rêve de toute une vie».

De la critique de son coéquipier réel de Hendrick Motorsports Jimmie Johnson à son chien en aidant à manger un Uncrustable, Bowman a remporté cette course sur les réseaux sociaux.

Il a également accusé son coéquipier Byron de tricherie…

Même les pilotes de la série IndyCar Josef Newgarden et JR Hildebrand ont donné leur avis sur l’événement virtuel.

