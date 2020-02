Les pilotes n’ont pas attendu pour rôtir le farceur Ryan Newman après le crash

Ryan Newman a été libéré de l’hôpital moins de 48 heures après un terrible accident survenu dans le dernier tour du Daytona 500 de lundi.

Bien que les détails des blessures qu’il ait subies ne soient pas publics, Newman “plaisantait” avec sa famille et le personnel de l’hôpital, selon un communiqué de son équipe, Roush Fenway Racing, qui a également déclaré qu’il restait fidèle à sa “nature joviale”. .

Plusieurs pilotes NASCAR qui ont parlé à Newman depuis l’accident étaient heureux de dire que le sens de l’humour du pilote Ford n ​​° 6 était toujours intact, et Ryan Blaney – qui a pris contact avec Newman, déclenchant l’épave terrifiante – a déclaré que cela “faisait sourire mon visage.” Pour cette raison, les conducteurs ont également pris quelques coups amicaux à Newman après avoir appris qu’il allait bien.

Selon Jeff Gluck de The Athletic, Martin Truex Jr., un bon ami de Newman, a déclaré samedi que le conducteur était “un fils dur d’arme à feu” et qu’il planifiait déjà son prochain voyage de pêche ensemble. Mais Truex a également plaisanté:

Vendredi à Las Vegas Motor Speedway, où NASCAR est en course ce week-end, Joey Logano a déclaré:

“Je lui ai envoyé un texto et j’ai dit:” Je savais que ce n’était pas votre cou qui s’est cassé. Je ne pense pas que vous puissiez faire ça. “Nous avons une blague au cou dans les deux sens parce que j’en ai une longue, et il n’en a pas. Nous avons eu une bonne blague à ce sujet au moins, donc son sens de l’humour semble toujours être là. “

Austin Dillon, ancien coéquipier de Newman chez Richard Childress Racing, a déclaré:

«Je lui ai tiré un texto. J’ai dit: “Je n’ai jamais été aussi heureux de voir une photo de vous.”

Corey LaJoie, qui a frappé Newman de front pendant l’épave, a déclaré que lui et Newman avaient envoyé un texto mercredi soir et partagé un rire à peu près une fois quand ils avaient fait du karting ensemble. LaJoie a déclaré à SiriusXM NASCAR Radio jeudi:

«Nous avons partagé quelques rires, nous sommes allés à cette petite piste lisse dans Pocono appelée S&S. Et pour une raison quelconque, Newman et moi nous sommes toujours trouvés, et son gros cul ressemblait à Bowser dans ce petit kart.

“Nous nous glissons et nous nous écrasons les uns les autres, et sa tête est si grosse qu’il a dû tenir le toit parce que sa tête s’y fracassait.”

Les détails des blessures de Newman restent inconnus, mais il ne courra pas ce week-end au Las Vegas Motor Speedway. Ross Chastain le remplacera dans le Pennzoil 400 de dimanche.

.