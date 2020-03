Les pilotes soupçonnent que le début de la saison de Formule 1 sera suspendu

Le coronavirus fouette en particulier le monde automobile. Il ne reste que deux semaines avant le début d’une nouvelle saison en Formule 1, dont le signal de départ est marqué par le GP d’Australie Cependant, aujourd’hui, le sentiment des pilotes est que les trois premières courses pourraient être suspendues – Australie, Bahreïn et Vietnam. La propagation rapide du coronavirus dans le monde a poussé à suspendre plusieurs événements tels que le Qatar GP et la Thaïlande Moto GP ou le F1 GP de Chine. À l’heure actuelle, le début du Grand Cirque est également dans l’air bien que de la part de l’organisation s’assurer qu’elle commencera comme prévu.

Comme vous pouvez le voir OK QUOTIDIEN, le sentiment des pilotes est que le début de la nouvelle saison en Formule 1 est dans l’air et que la première course en Australie pourrait ne pas avoir lieu. Bien qu’au sein de l’organisation, Chase Carey, président de Formule 1 tente de faire bouger le calme et la sécurité dans la mesure où le calendrier sera respecté comme prévu, le sentiment est très différent parmi les pilotes en l’absence de deux semaines pour entamer une nouvelle saison.

Le F1 GP d’Australie est prévu pour le 15 mars. Tant de l’organisation que du gouvernement australien, ils disent que leur suspension n’est pas étudiée en raison du coronavirus. “Pour le moment, il n’y a pas de restrictions”, disent-ils après avoir tenu une réunion d’urgence vendredi dernier pour voir s’ils avançaient ou non avec le calendrier marqué.

Les trois premières courses – Australie, Bahreïn et Vietnam – sont celles qui pourraient rejoindre le GP de Chine, la première à être suspendue après l’épidémie dans le pays. En outre, certaines équipes menacent de ne pas se rendre en Australie si les conditions de sécurité n’existent pas pour les membres de l’équipe.

En Moto GP, les courses du Qatar et de la Thaïlande reportées

La Formule 1 essaie de garder le début du calendrier comme prévu, mais en Moto GP, des changements ont déjà été apportés à la dernière minute. Dimanche, juste six jours à l’avance, la suspension de la course Moto GP au Qatar a été annoncée avec laquelle la saison s’est ouverte en raison des restrictions de voyage au Qatar par le coronavirus. Ce lundi, la même décision a été prise avec le MotoGP Thailand GP, prévu le 15 mars.

L’augmentation croissante des infections à coronavirus dans le monde – plus de 60 pays sont déjà touchés par COVID-19 – oblige à prendre des mesures pour s’adapter aux nouveaux scénarios, de sorte que le sentiment d’incertitude est plus grand en ce qui concerne la possibilité ou non que les événements peuvent être développés comme prévu.