Les pires entraîneurs de l’histoire du Real Madrid

Le Real Madrid a dépassé les meilleurs joueurs et entraîneurs de l’histoire du football, mais tout le monde n’a pas eu la chance ou l’opportunité de montrer sa valeur et a quitté le club sans pénalité ni gloire. Voyons quels entraîneurs de l’équipe blanche sont ceux qui ont réalisé les pires chiffres dans l’histoire du club.

1. Arsenio Iglesias (1996)

Arsenio Iglesias a eu le malheur d’attraper le Real Madrid dans l’une des pires crises de son histoire. Lors de la saison 1995/96, l’équipe blanche a terminé le premier tour à la septième place et peu de temps après, Jorge Valdano a été licencié comme entraîneur. Vicente del Bosque a mené l’équipe provisoirement jusqu’à ce qu’Arsenio Iglesias prenne les rênes du banc. La défaite contre le FC Barcelone n’a laissé à Madrid aucune option pour se battre pour la Liga et des semaines plus tard, il serait éliminé des Champions par la Juve.

Cette saison est sans aucun doute l’une des pires, mais la pire, de l’histoire du Real Madrid qui ne s’est même pas qualifié pour la Coupe UEFA, et les résultats d’Iglesias dans l’équipe blanche n’étaient pas comme prévu et ont quitté le banc. Il est reparti avec un bilan de 11 victoires, 4 nuls et 6 défaites. Arsenio Iglesias n’a pas réussi à dominer les costumes entrant en collision avec des poids lourds. Madrid était super.

2. Carlos Queiroz (2003-2004)

La décision de Florentino Pérez de ne pas renouveler Vicente del Bosque a été très coûteuse pour Madrid, qui a commencé par une danse de coach et quelques années en blanc qui ont mis fin à la démission du président.

Carlos Queiroz a été choisi pour diriger le Real Madrid lors de la saison 2003/2004 et bien qu’il ait réussi 34 victoires, 11 nuls et 14 défaites, ces chiffres ne sont pas suffisants pour le Real Madrid. Les Blancs ont terminé quatrième de la Ligue, éliminés en quarts de finale de la Ligue des champions après avoir remporté le match 4-2 contre Monaco et en COpa ont perdu la finale contre Saragosse.

3. Jose Antonio Camacho (2004)

José Antonio Camacho a réalisé 6 matchs au Real Madrid et a été surpris de présenter sa démission car il ne pouvait pas gouverner les costumes de “Los Galacticos”. Ses chiffres étaient de 4 victoires et 2 défaites, peut-être que s’il était resté plus longtemps, il aurait amélioré ses chiffres, mais en étant sur le banc, il ne pouvait presque rien prouver.

4. Mariano García Remón (2004)

Mariano García Remón a été choisi pour prendre en charge le banc après le choc de Camacho mais le succès qu’il a eu en tant que joueur ne s’est pas reflété sur le banc et après trois mois, il a été licencié après avoir réalisé 12 victoires, 4 nuls et 4 défaites.

5. Vanderlei Luxembourg (2004 – 2005)

Le Real Madrid dérivait et a signé avec Vanderlei Luxembourg pour réorienter le parcours et a réussi en partie jusqu’à la fin de la saison, bien qu’il n’ait remporté aucun titre. L’année suivante, il a commencé sur le banc mais ni le jeu ni les résultats n’étaient bons et il a été licencié au mois de décembre.

6. Juan Ramón López Caro (2005 – 2006)

La solution improvisée de Madrid avant la cessation du Luxembourg était l’entraîneur de Castilla Juan Ramón López Caro. Le Sevillano a réussi à emmener Madrid à la deuxième pole de LaLiga à 12 points du champion mais a été éliminé en huitièmes de finale de la Ligue des champions et est tombé en demi-finale de la Coupe contre Saragosse. López Caro n’a pas fini de s’adapter à Madrid et les résultats ne l’ont pas accompagné et il a été licencié. Avant la fin de la saison, Florentino Pérez avait présenté sa démission en tant que président en raison de l’instabilité du club pendant tant de saisons et de l’absence de titres.

7. Rafa Benítez (2015 – 2016)

Florentino Pérez a décidé de licencier Carlo Ancelotti après un an en blanc, contre la volonté des joueurs du Real Madrid, et a plutôt amené Rafa Benítez. L’entraîneur a bien commencé la saison mais lorsque les matchs sont arrivés avant que les grandes équipes ne commencent à venir des défaites, notamment 0-4 contre le FC Barcelone au Bernabéu. Et pour couronner le tout, les blancs ont été éliminés de la Copa del Rey par un alignement incorrect.

Le tirage au sort à Valence 1-1, l’équipe où il a obtenu la gloire en tant qu’entraîneur, était sa tombe et serait retiré de ses fonctions laissant la troisième équipe de la ligue avec un bilan de 17 victoires, 5 nuls et 3 défaites, des chiffres qui a priori Ils ne sont pas mauvais mais la situation dans l’équipe n’était pas soutenable et l’entraîneur a été interrogé par les fans et n’a pas fini par s’entendre avec les joueurs.

8. Julen Lopetegui (juin – octobre 2018)

L’étape de Julen Lopetegui au Real Madrid a déjà commencé entourée de controverses, après que l’équipe blanche a annoncé l’embauche de l’entraîneur alors qu’il était encore entraîneur national.

Une fois qu’il a pris les rênes du banc blanc, il a eu un départ prometteur mais l’équipe s’est dégonflée et la défaite au Camp Nou (5-1) a été la peine de Lopetegui. Peut-être qu’avec un peu plus de temps j’aurais pu améliorer leur nombre mais la saison dernière les joueurs n’étaient pas proches de leur meilleure version.

Lopetegui avait 14 matchs à la tête du Real Madrid avec un bilan de 6 victoires, 6 défaites et 2 nuls, sans aucun doute ces chiffres le placent parmi les pires entraîneurs.

9. Santiago Solari (octobre 2018 – mars 2019)

Après le licenciement de Lopetegui, Solari a repris la première équipe et bien que lors de ses premiers matchs, il semblait qu’il ressuscite l’équipe en une semaine seulement, il a perdu la chance de se battre pour les titres et est retombé dans l’UCI.

Solari a l’honneur douteux d’être l’entraîneur du Real Madrid avec le pourcentage de pertes le plus élevé du Santiago Bernabéu (42,86%).