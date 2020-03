Une infinité de joueurs sont passés par le Real Madrid qui ont été signés. Certains ont été de véritables succès et ont contribué à créer toute l’histoire du club, mais d’autres, en particulier au cours des 30 dernières années, ont été un échec absolu. Ce sont les pires signatures de l’histoire du Real Madrid,

9. Antonio Cassano – 2006

Cassano n’a pas vu les détails qui apparaissent parfois lorsqu’un joueur ne joue pas. Il est arrivé de Rome en surpoids et sans trop vouloir réorienter la situation à Madrid. La seule bonne chose, c’est qu’il est venu pour un peu plus de 5 millions d’euros. Il n’était là que depuis un an et demi, puis il a été prêté à la Sampdoria pour ne pas revenir.

8. Jonathan Woodgate – 2004

Woodgate était un fiasco complet, même s’il serait injuste de ne pas reconnaître que les blessures ne l’ont pas laissé montrer ce qu’il a. Il a coûté 20 millions d’euros, a pris plus d’un an pour ses débuts et quand il l’a fait, il a marqué à sa propre porte et a été expulsé.

7. Thomas Gravesen – 2005

De Gravesen se souvient du rire provoqué par une pièce où il a presque laissé son genou plus que sa performance réelle. Il est arrivé à l’hiver 2005, comme moyen de confinement, mais plutôt ce qu’il contenait était – et pas toujours – son caractère et son agressivité.

6. Lucas Silva – 2015

Il est arrivé du Brésil en janvier 2015 comme l’un des meilleurs milieux de terrain du pays d’Amérique du Sud, mais à l’exception des six premiers mois, rien de plus n’a été vu de lui. Ils ont payé 13 millions à Cruzeiro, mais ensuite il a enchaîné les affectations.

5. Federico Magallanes – 1998

Pendant la période de Lorenzo Sanz en tant que président, de grandes signatures ont été faites, mais aussi certaines qui n’ont pas encore été expliquées. C’est le cas de Magallanes, qui n’a pu jouer que deux matchs avec la première équipe, puis partir en prêt à des clubs comme le Racing Santander.

4. Nicolas Anelka – 1999

Anelka est le visage et la croix. Dire que la huitième Coupe d’Europe a été remportée par lui, n’est pas un mensonge, mais à part des moments précis, il n’a rien fait. Plus de 5 000 millions de pesetas ont été payés pour cela, une fortune pour l’époque, mais il ne s’est pas adapté et a même été mis de côté. Heureusement, l’année suivante, une partie de l’investissement a été récupérée.

3. Edwin Congo – 1999

Une autre signature dans le style de Magellan, mais qui n’a même pas fait ses débuts avec la première équipe. Maintenant connu pour son rôle de journaliste sportif, il a fait carrière en Liga en jouant dans des clubs comme Levante ou Valladolid, mais dans ce qui est le Real Madrid, rien du tout.

2. Royston Drenthe – 2007

Pour commencer, Drenthe est réservé pour être un ailier gauche, alors qu’il avait excellé dans l’Euro U21 de cette année en tant qu’ailier et a été nommé meilleur joueur. Il a passé trois ans dans la première équipe mais une fois Mourinho arrivé, on lui a montré la porte de sortie. Le premier arrêt était Hercules.

1. Julian Faubert – 2009

Il est venu en prêt de West Ham et n’a passé que six mois sur la liste, mais sa signature a été un échec absolu. On se souvient plus de sa sieste que de ce qu’il a pris sur le banc que de ce qu’il a fait en jouant sur l’herbe.