Les plaisirs inattendus des spectacles de jardinage de Netflix

Il y a suffisamment de bonne télévision pour durer toute une vie et, franchement, je ne peux pas suivre. Ma liste est sursaturée de «choses que je sais que je devrais regarder», et pourtant je refuse catégoriquement de les regarder, même si elles sont là, au bout de mes doigts – tout ce que je dois faire est de frapper play. J’ai entendu dire que la fin du monde de la merde est bonne. The Witcher, aussi. Et même si je sais que je vais l’adorer, je suis presque sûr que l’éducation sexuelle restera sans surveillance pendant au moins une autre année. Maintenant, il ne semble plus que ce soit le bon moment pour creuser.

Au lieu de cela, face au stress profond d’une file d’attente complète, je suis tombé dans des trous qui ne sont décidément pas de prestige. Une programmation addictive et amusante, mais qui ne nécessite pas nécessairement une énorme quantité de cerveaux. Le genre de chose qui, à une époque révolue, aurait très probablement été diffusée en milieu de journée un dimanche. Ce que je veux surtout dire, c’est que j’ai découvert le genre étonnamment calme, joyeux, gentil, mais aussi étrangement spécifique de spectacles de relooking de jardin sans enjeux.

Je parle de Love Your Garden, animée par la légende du jardinage britannique Alan Titchmarsh, et de la pléthore de spectacles organisés par l’autre légende du jardinage britannique, Monty Don. J’aime particulièrement les jardins français de Monty Don, où il visite différents types de jardins en France pour voir ce que cela peut révéler sur l’histoire et la culture françaises (fait amusant: en 1661, Louis XIV a fait jeter son ministre des Finances en prison parce que le ministre avait un plus beau jardin que lui); et Big Dreams, Small Spaces, où les «gens ordinaires» reçoivent des conseils de Don sur la façon de créer leur jardin de rêve dans un timbre-poste britannique typique d’une arrière-cour.

Situé quelque part à la frontière entre Slow TV et une cure de jouvence, Big Dreams, Small Spaces est le meilleur de ces émissions. Ce qui est important à comprendre, cependant, c’est que l’attrait de cette programmation réside précisément dans son manque total d’enjeux. Il n’y a pas de sens de la compétition, pas de prix à la fin – ce n’est qu’un groupe de Britanniques qui ne sont là que pour les arbustes. Tous les participants ont leur propre vie en dehors du spectacle et n’ont absolument aucune intention de transformer leur apparition dans le spectacle en une carrière ou une entreprise à but lucratif. Ils apprennent à jardiner parce qu’ils veulent améliorer leurs maisons, ou ils veulent un nouveau passe-temps, ou ils veulent cultiver et cultiver leurs propres légumes. Ni plus ni moins. Au cours d’un épisode, les participants (car ils ne sont certainement pas des candidats) apprennent à se contenter des fruits simples d’un travail bien fait, d’un effort fait de leurs propres mains, excusez le jeu de mots, fructifiez.

Chaque épisode de Big Dreams, Small Spaces se déroule sur un an. Vous voyez deux ensembles de personnes qui entretiennent leur jardin et leur progression progressive au fil des saisons. Laisse-moi te dire que ça va lentement. Don visite à peu près tous les quelques mois, et pendant ce temps, les participants parviennent à nettoyer les décombres, peut-être retourner leur sol ou créer un bac à compost. Parfois, ils parviennent même à acheter leurs nouvelles usines. Au cours de ses visites, il donne des conseils, modifie l’aménagement du jardin et guide les propriétaires dans une journée de jardinage proprement dit. Mais la durée du processus fait partie de l’attrait de cette exposition – elle est à long terme, un véritable engagement pour les jardiniers. Il n’y a pas de transformation cathartique rapide à la fin; même après la dernière visite de Monty Don, les jardins sont toujours présentés comme des travaux en cours. Telle est la vie, ai-je raison?

C’est amusant de regarder une personne sans compétence tenter quelque chose de mal. Mais il y a une satisfaction encore plus profonde à regarder une personne avec beaucoup d’habileté transmettre cette connaissance à d’autres. Monty Don, dans toute son britishisme absurde, portant des bretelles et dans des tons clairs et mesurés, montre comment planter un arbre et comment déterminer un bon sol (creuser un trou et le remplir d’eau – s’il ne s’écoule pas par le soir, vous avez un problème). Il est patient et gentil, guidant les participants à travers le processus de jardinage d’une manière légèrement paternelle. Il leur offre des conseils, du pragmatisme et de l’aide, mais en fin de compte, c’est aux participants eux-mêmes de faire le gros du travail.

Il n’y a pas de crise en temps réel, rien à gagner et rien à perdre. C’est l’exact opposé d’un jeu à somme nulle. C’est lent et laborieux, et assez souvent, plutôt terne. Mais cela ne l’empêche pas d’être convaincant. Mes épisodes préférés sont ceux où le jardin est décidément incomplet à la fin, au mépris abject du récit habituel des shows de relooking. Après tout, qu’est-ce qu’un jardin «complet»? Par définition, ils changent quotidiennement, grandissant et évoluant avec le temps. C’est un processus, un passe-temps qui dure des années et des décennies. «Pensez à aujourd’hui», dit Monty Don à quelques jardiniers. “C’est la mentalité d’un jardinier.”

Assez profondément dans ce trou de télévision à ce stade, j’ai décidé de regarder le monde avec la mentalité d’un jardinier, et ce n’est pas mal. Nous sommes tous parfaitement conscients des dangers de courir vers l’avant, sans tenir compte de ce que nous ressentons dans le moment et en essayant d’atteindre un objectif nébuleux, qu’il puisse être atteint ou non. Le jardinage, comme toute activité répétitive, concentre l’esprit sur sa tâche, empêchant ceux qui le font d’errer dans d’autres voies de pensée, leur donnant une pause dans la tâche monumentalement difficile d’exister simplement dans un monde qui fournit une série sans fin de distractions et les options. L’essentiel est de se rappeler que, le plus souvent, la meilleure issue est de passer. Vous devez travailler lentement, soigneusement et patiemment pour faire quoi que ce soit. Vous avez besoin du soutien de vos amis et de votre famille lorsqu’ils peuvent gagner du temps. Vous devez entretenir votre jardin.

Le jardinage est, fondamentalement, un passe-temps ennuyeux. Don peut essayer de le relier au colonialisme, à la culture et au pouvoir en plongeant profondément dans la signification des jardins de Versailles tout ce qu’il aime, mais cela ne change pas la vérité. Je veux dire cela avec la plus grande affection; il n’y a rien de mal à s’ennuyer. Cela peut, en fait, être plutôt agréable. Même les problèmes rencontrés par les participants sont délicieusement banals. Ils sont souvent bloqués par le mauvais temps, la découverte d’argile sous le sol pauvre ou une longue semaine de travail. Il y a un mépris presque total pour le drame et les enjeux. Même les derniers moments des épisodes réfutent le récit habituel centré sur l’hôte de la plupart des émissions de téléréalité. Monty Don rencontre les participants et fait le tour de l’état actuel de leur jardin avant de le «révéler» à sa famille et à ses amis. Mais ce n’est qu’une accumulation, pas l’événement principal. Le véritable point culminant survient lorsque les jardiniers partagent un verre avec leurs proches – les gens qui sont réellement dans leur vie pour le long terme, qui auront la chance de voir dans quoi leurs créations évoluent.

Je n’ai bien sûr pas ce privilège. Je ne peux qu’imaginer l’avenir, alors que je joue sur le prochain épisode.

Hannah Searson est une pigiste basée au Royaume-Uni.

