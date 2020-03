Les plaisirs surréalistes et réconfortants des vidéos YouTube «Better Call Saul»

L’un des plaisirs les plus étranges de l’univers Better Call Saul est à quel point les co-créateurs Peter Gould et Vince Gilligan se soucient des petits détails que d’autres spectacles laisseraient probablement inexpliqués ou inexpliqués. Il ne suffit pas de savoir que l’empire de la méthamphétamine de Gus Fring est caché dans une chaîne de restauration rapide – nous voyons exactement ce qu’il faut pour faire fonctionner l’articulation. Nous voyons également l’effort nécessaire pour pratiquer le droit tout en luttant pour le petit gars, et la vie mondaine d’un préposé au stationnement (ce que Mike Ehrmantraut a fait avant de devenir un employé Fring à plein temps pour, ahem, son autre entreprise). Toutes ces explorations d’occupations moins explosives s’additionnent pour faire en sorte que Better Call Saul se sente comme un monde réel et vivant, plein de personnages qui, selon vous, continueraient à vivre leur vie si les caméras n’étaient pas fixées sur eux.

Mais que se passe-t-il si la caméra regarde ces personnages et qu’ils doivent jouer pour cela? Que verrions-nous? Oui, il s’agit d’une émission de télévision – ne vous méprenez pas pour le total doofus – mais il y a un méta-élément dans Better Call Saul qui existe, de tous les endroits, sur la chaîne YouTube d’AMC. En plus des choses habituelles que vous trouverez sur YouTube d’un réseau câblé – des clips des émissions respectives, des bandes-annonces, des avant-premières, des featurettes en coulisses avec des castings et une équipe – Better Call Saul a publié à plusieurs reprises des vidéos qui semblent étendre son univers au-delà des limites méticuleusement détaillées du spectacle lui-même. Prenez, par exemple, la série de vidéos de clins d’œil publiées au cours de la troisième saison, où Gus Fring de Giancarlo Esposito dirige des vidéos de formation des employés de Los Pollos Hermanos.

La meilleure partie est que ces vidéos ne se sentiraient pas à leur place dans l’univers Better Call Saul; il est tout à fait plausible que les employés de Los Pollos Hermanos soient obligés de regarder ces vidéos avant de travailler pour un seigneur de la drogue au salaire minimum. Mais ensuite, dans l’une des vidéos, Fring fait quelque chose qu’il ne ferait jamais réellement dans l’univers: il parle de ne pas se laisser distraire au travail par des choses comme votre «activité secondaire», alors qu’un graphique apparaît avec des tubes à essai et de l’argent:

AMC

Des vidéos similaires de Better Call Saul sont devenues un pilier sur YouTube d’AMC lorsque la série est diffusée; les vidéos de la saison 5 ont des personnages de la série faisant des tutoriels «comment faire» ainsi qu’une série récurrente de «formation à l’éthique» dirigée par Kim Wexler de Rhea Seehorn et «produite» par Saul Goodman Productions. L’effet de ces vidéos est étrangement surréaliste – assez fidèle aux personnages pour se sentir comme le canon de Better Call Saul, mais avec suffisamment d’humour sachant que ce n’est pas le cas. Ce n’est pas important; ils sont vraiment amusants à regarder même s’ils ne font pas réellement partie de l’histoire de l’émission.

Il y a quelque chose d’étrangement apaisant à regarder Lalo Salamanca de Tony Dalton – le membre le plus récent et le plus intéressant de la famille apparemment sans fin de Salamanca – qui vous explique comment faire un bon taco carne asada, ou Fring distribuant des étapes sur la meilleure façon de repasser une chemise, ou Les conseils de Nacho Varga pour repérer la fausse monnaie. En regardant ces vidéos, je me retrouve à faire confiance aux astuces de ces trois personnages car cela semble intrinsèque à leur comportement. Je veux vraiment des conseils sur les tacos de Lalo, car, quand il ne conspire pas pour abattre l’empire de Fring, il est souvent vu préparer quelque chose dans une cuisine qui passe le test de la vue. (Le «test de la vue» étant «des choses que j’aimerais mettre dans mon estomac, après la hâte».)

Mais le meilleur de la bande est les vidéos de «formation à l’éthique» de Kim et d’autres contenus juridiques adjacents, qui ont inclus des apparitions de Patrick Fabian de Howard Hamlin et de Bob Odenkirk de Jimmy McGill / Saul Goodman. Ce sont des vitrines impressionnantes pour les interprètes, qui comprennent comment leurs personnages agiraient s’ils savaient qu’ils étaient devant une caméra. Il est logique que Howard soit l’avocat le plus naturel devant la caméra compte tenu de sa façade d’entreprise habituelle, ou de la façon dont Kim se sent gêné et guindé, ou comment Saul le fait avec un très [clears throat] interprétation libérale de choses comme le devoir de jury.

Les vidéos hebdomadaires «Ethics Training» commencent également à ressembler à une tragédie se déroulant au ralenti pour l’une des émissions les plus tristes de la télévision. Plus la cinquième saison se prolonge, plus Kim Wexler compromet sa propre morale – elle descend une pente glissante, ou peut-être que Saul Goodman la traîne avec lui. Au moment où l’avant-dernière saison se termine, ces vidéos de «formation à l’éthique» pourraient être difficiles à revoir; un rappel ironique et tragique d’une époque où la boussole morale de Kim pointait toujours vers le nord.

Au moins, nous aurons toujours le tutoriel pour les délicieux tacos de Lalo.

Montre d’anxiété Kim Wexler

Me demander si je m’inquiète pour Kim Wexler revient à demander si un ours chie dans les bois: la réponse est oui, toujours. Mes niveaux d’anxiété Kim ont été élevés pendant toute la cinquième saison, en particulier maintenant que Jimmy a pleinement embrassé Saul Goodman et sa clientèle douteuse. Mais le cinquième épisode de lundi soir, “Dedicado a Max”, fait monter les choses à un nouvel extrême parce que, dans une tournure choquante des événements, Saul a commencé à agir comme la voix de la raison dans sa relation avec Kim.

Kim s’engage à empêcher son client, Mesa Verde, de renvoyer un homme de sa propriété à Tucumcari, au Nouveau-Mexique, afin que la société puisse construire un nouveau centre d’appels – jusqu’à ce que Saul l’enrôle comme client comme subterfuge. La dynamique entre le vieil homme têtu et Mesa Verde représente les deux côtés de la carrière professionnelle de Kim: le désir de défendre le genre de personnes qui n’ont pas autrement une voix, et le type de travail client d’entreprise bien rémunéré qui permet à Kim de poursuivre des affaires pro bono sur le côté. (En plus, la société a acheté le terrain où se trouve la maison du vieux mec; ils ont légalement le droit de commencer la construction.)

Bénissez Saul Goodman, qui dans «Dedicado a Max» trouve des moyens de plus en plus créatifs pour retarder l’équipe de construction d’expulser le vieil homme et de démolir sa propriété. Voici quelques-unes des choses ridicules qu’il fait pour arrêter le centre d’appels de Mesa Verse: mettre du faux courrier dans la boîte aux lettres de la maison et affirmer que l’entreprise de construction a le mauvais numéro de maison pour l’adresse; enterrer des tessons de poterie pour renforcer une fausse affirmation qui nécessite une étude archéologique; prétendant que l’entrepreneur principal est un criminel évadé; fuite (très légère) de poussière radioactive provenant des détecteurs de fumée à l’avant de la propriété; pulvériser le visage de Jésus sur le côté de la maison et amener des hordes de chrétiens qui croient que c’est une sorte de miracle sur la propriété. Quoi que le vieil homme paie à Saul, il en a pour son argent.

Kim suppose que cela suffira à convaincre le directeur général de Mesa Verde, Kevin Wachtell (un Rex Linn délicieusement moqueur), de déplacer le centre d’appels vers un endroit différent qui ne nécessiterait pas d’expulser qui que ce soit et de provoquer une tempête de feu PR. Hélas, l’ego de Kevin ne lui permettra pas de laisser le vieil homme «gagner» dans ce différend – il est inflexible Saul sera à court de tactiques de retard et l’entreprise sera bientôt en mesure de commencer la construction. (Oui, Kevin sait également que Kim et Saul / Jimmy sont dans une relation, mais est trop vain pour croire que ce serait un conflit d’intérêts, ou que les deux conspirent contre lui et Mesa Verde.)

Mais Saul admet que cela devrait être la fin de la ligne – Kim est allée au-delà pour aider cet homme qu’elle connaît à peine, et plus ils continuent, plus elle risque d’avoir de graves ennuis, comme être accusée de malversation. Mais Kim ne semble pas motivée par le plus grand bien de ce conflit autant que de s’en tenir à une personne et une entité d’entreprise qu’elle méprise – elle n’est pas conduite par la même moralité qui guide ce que nous avons vu de son travail bénévole. Plus cela continue – et plus son propre employeur essaie de la retirer diplomatiquement de l’affaire Mesa Verde, sachant peut-être qu’elle et Jimmy essaient d’arnaquer l’entreprise ensemble – plus il y a de risque que la vie entière de Kim implose.

Tu détestes le voir. La confiance en soi de Better Call Saul a parlé de Kim Wexler dans des termes plutôt déprimants, et nous savons que quelque chose de mal lui arrive est une fatalité que Mike travaille pour Gus Fring, ou que Saul devienne le meilleur avocat pénaliste du Nouveau-Mexique. Peut-être que la plus grande tragédie est de savoir que, pour autant que le comportement loufoque de Saul peut faire ressortir le pire de Kim, une grande partie de ce qu’elle a fait cette saison est également auto-infligée. Il est temps que Kim tienne compte de ses propres conseils sur ces vidéos de «formation à l’éthique» avant qu’il ne soit trop tard.