Les plans pour ramener le sport montrent à quel point nous nous soucions peu des athlètes

Cela fait presque un mois que la NBA, la LNH et presque toutes les autres ligues sportives professionnelles ont fermé leur saison dans le meilleur intérêt de la santé et de la sécurité publiques. L’action sans précédent a causé non seulement des effets d’entraînement économiques à grande échelle, mais a également privé les fans d’un sentiment de normalité bien nécessaire. Alors que nous traversons une crise mondiale de la santé, le genre que le monde n’a pas vu depuis plus de cent ans, il y a un désir compréhensible de ramener les choses à ce qu’elles étaient. Au cours des derniers jours cependant, cette course effrénée pour essayer de reprendre le sport a prouvé à quel point les fans et les ligues apprécient peu la santé et la sécurité de leurs athlètes.

Samedi après-midi, le président Trump, dans son habituel fanfaron inefficace, a déclaré qu’il espérait que le sport serait de retour “très bientôt” et qu’il pensait que la saison de la NFL commencerait normalement en septembre, avec des fans dans les tribunes. Lundi, ESPN a annoncé que la LNH envisageait d’organiser la post-saison dans plusieurs arénas, «avec plusieurs équipes jouant sur un seul site». Mardi, Jeff Passen d’ESPN a également rendu compte du projet de la MLB de commencer la saison en mai en mettant les joueurs en Arizona en quarantaine pendant plus de quatre mois. La NBA a déclaré dans le passé qu’isoler les joueurs de Vegas pour jouer à des jeux est également une option. En plus de cela, Dana White a déclaré à TMZ qu’il avait prévu d’acheter une île privée entière et de voler des chasseurs afin que l’UFC puisse revenir à la normale.

En l’absence de sport, penser au retour du sport et à quoi il ressemblera est devenu le nouveau temps de passage national. Le barrage de plans n’est cependant rien de plus que de la spéculation, car personne ne sait ce qui se passe avec l’état du virus et comment il se propage à travers le monde. Des experts en santé, des épidémiologistes, des médecins, des infirmières et des scientifiques ont tous mis en garde contre le fait que précipiter les choses pourrait conduire à des épidémies potentiellement plus graves, et pourtant, les ligues lancent toujours des plans sous prétexte que la pratique du sport est en quelque sorte la chose la plus importante du monde. monde.

Ce n’est pas. Ce n’est même pas proche.

Le nombre actuel de décès par coronavirus aux États-Unis s’élève à 11 000 et devrait augmenter de plus en plus dans les prochains jours et semaines. Nous n’avons pas réussi à aplatir la courbe et la ville de New York, ravagée par la maladie, envisage d’enterrer temporairement leurs morts dans les parcs publics. Les choses sont tout à fait sombres, et au milieu de souffrances humaines aiguës, la MLB a l’audace de jeter ce morceau dans son plan pour relancer la saison.

Le plan pourrait inclure des équipes portant des listes considérablement élargies pour tenir compte de la possibilité que les joueurs soient positifs malgré l’isolement, ainsi que pour contrer la chaleur à Phoenix, qui pourrait devenir problématique pendant l’été, ont déclaré des sources.

Les gens meurent en masse et pourtant, la MLB pense qu’il est acceptable de simplement recruter quelques joueurs supplémentaires si quelqu’un tombe malade. C’est une clause méprisable et un aveu choquant de l’importance réelle du bien-être des joueurs. Pour le plaisir du jeu et tous les bénéfices qui en découlent, un peu de souffrance humaine est un sacrifice valable.

Le fait que les ligues soient disposées à précipiter leurs athlètes dans des scénarios qui compromettraient leur santé et leur sécurité est non seulement inadmissible, mais franchement macabre. Les athlètes ne sont pas un produit jetable, mais ils sont certainement traités comme tels. Leur valeur a toujours été en relation avec la quantité d’argent que leur corps est capable de générer, mais le virus a révélé à quel point l’échange est horrible. Les joueurs feront tout pour avoir une chance de jouer, mais cela ne devrait pas être le résultat pour le moment. Les mesures excessives que chaque ligue devrait prendre pour s’assurer que les matchs se déroulent même avec l’illusion de la sécurité prouvent à quel point nous sommes réellement loin des choses qui recommencent.

Ce n’est pas le moment de penser au retour du sport. Les gens se débattent de façon imprévue à travers le pays et avant même que nous puissions respirer un soupçon de normalité, la sécurité de toutes les personnes concernées doit être prise en considération. Le sport est génial, mais cela ne vaut pas la peine de mourir.

