Les plongées spéciales de Pete Davidson sur Netflix dans l’intrigue d’Ariana Grande

«Alors Louis C.K. essayé de me faire virer de SNL ma première année, et voici cette histoire. ” Nous n’avons pas encore vu le visage de Pete Davidson, dans les premières secondes du nouveau stand-up spécial Netflix de Starflight, samedi soir, et nous savons déjà qu’il sait ce que nous voulons, ce qui est des histoires sordides de Pete Davidson. interactions maladroites et souvent désastreuses avec des célébrités.

Comme, disons, l’époque où Louis C.K. était l’hôte de l’émission en 2015, et a crié à haute voix Davidson dans les coulisses pour avoir l’air (et en fait être) lapidé, et en outre s’est plaint auprès du patron de la SNL, Lorne Michaels. Cela a nécessité un sommet Lorne-Pete super maladroit que Davidson est maintenant heureux de raconter au début de son spécial Netflix dans les moindres détails, car il sait que c’est ce que nous voulons.

“Et je me disais:” Oh, alors, je suis viré? “”, Se souvient Davidson.

“Et il était comme,” Non “”

“Et je me disais:” Pourquoi? “”

“Et il était comme,” je ne sais pas. “”

Rires maladroits de la foule. “Ce qui, encore une fois, est une conversation que nous avons chaque année, sur une base annuelle”, poursuit Davidson, s’étonnant que Michaels ne l’ait pas encore licencié. “” C’est l’année? “” Je ne sais pas. Pas encore. Je ne sais pas. Nous allons le découvrir. Je ne sais pas. ” Louis CK, bien sûr, était lui-même une superstar de la comédie divinisée à l’époque – Davidson répète avec joie la phrase à l’époque tout au long de cette histoire, mettant en place la finale laide et triomphante que nous voyons tous venir mais nous ne pas envie, exactement.

“Et puis, un matin glorieux!” il chante. Énorme rire moins gênant de la foule. «Je me suis réveillé et j’ai lu:« Louis C.K. se branle devant des femmes, “et je suis allé,” Oui! “”

Et puis Davidson pivote sur un riff à propos de se branler seul dans l’obscurité, ce qui est légèrement amusant – en tant que comique, il est au mieux au milieu, avec le bégaiement, les pauses maladroites, les gémissements à côté, le barrage sans rythme des euh et des goûts – mais, encore une fois, pas tout à fait ce que nous voulons, ce qui est plus une calamité de potins. Alive From New York, un modeste ensemble de 49 minutes publié sur Netflix mardi, est moins une affaire de stand-up exquis que de génération de contenu perspicace, culminant avec une explosion de blagues éclatantes sur l’ex-fiancé de Davidson, une Ariana Grande. C’est surtout ce que nous voulons tous. Droite? Droite?

J’ai fait une pause pour la première fois à Alive From New York pendant environ 16 minutes – il réfléchissait longuement sur la position sexuelle où la dame était au sommet et broyait excessivement avant la pénétration et «votre bite se gercait et se déchirait» – pour revoir mon préféré Moment SNL de Davidson jusqu’à présent. C’est le morceau de janvier 2019 quand lui et son bon ami John Mulaney ont participé à Weekend Update pour (a) aborder brièvement la récente publication alarmante de Davidson sur Instagram qui a commencé: «Je ne veux vraiment plus être sur cette terre», et (b) délirer sur le nouveau film maladroit de Clint Eastwood The Mule. C’est un mélange magistral discret de frivolité et de conflits personnels, un véritable geste d’amitié et de soutien au service de la réalité, longtemps accepté à ce moment-là, que la fonction principale de Davidson sur SNL était de générer des blagues sur le chaotique et inquiétant Pete Davidson. expérience. Parfois, il fait lui-même ces blagues; parfois non.

J’ai fait une pause de Alive From New York pour la deuxième fois environ six minutes plus tard – il se doutait de ses soupçons selon lesquels certains homosexuels prétendaient être gays juste pour gifler les culs des femmes en toute impunité – pour lire la nouvelle rafale de Pete contre les potins de SNL mardi. “Personnellement, je pense que je devrais en finir avec cette émission parce qu’ils se moquent de moi”, a-t-il déclaré à Charlamagne tha God dans une interview publiée lundi, ajoutant qu’il avait voulu que 2019 soit sa dernière année dans l’émission, et ” ils pensent que je suis stupide, comme si j’étais littéralement peinte pour être ce grand idiot stupide. »

Cela a été rapidement suivi par un rapport de Page Six dans lequel des sources anonymes de SNL ont critiqué Davidson pour avoir reçu un “traitement d’étoile” et avoir été choyé par Michaels et avoir sauté des épisodes pour des raisons frivoles, comme assister au mariage d’un ami ou jouer un rôle dans la suite de Suicide Squad. (Les autres nouvelles récentes de Davidson sont beaucoup moins frivoles: il semblait plaisanter sur un séjour de réadaptation imminent dans un morceau de mise à jour du week-end de décembre 2019 en solo, et semblait encore plaisanter à ce sujet lors d’un concert debout en février.) Tout cela est quelque peu d’un champ de mines, professionnellement et personnellement: Davidson est un rapscallion grognon-comique sympathique, mais Alive From New York, à partir de son titre, prospère sur la barrière délicatement mince entre l’humain frêle et le nom en gras troublé.

Pour dire les choses, je n’ai pas mis cette spéciale en pause une troisième fois car il a immédiatement commencé à parler de Dan Crenshaw. En novembre 2018, lors d’un autre spot de Weekend Update, Davidson s’était moqué de Crenshaw, l’ancien Navy Seal du Texas alors candidat au Congrès en tant que républicain, pour avoir ressemblé à “un tueur à gages dans un film porno” à cause de son cache-œil. Crenshaw a remporté son élection trois jours plus tard, et le lendemain, SNL a reçu des excuses en personne de Davidson lui-même, que Davidson regrette maintenant, au moins en partie. “La seule chose que j’ai faite, dont je suis coupable, et je m’en excuse, c’est que j’ai rendu ce type célèbre et un nom familier sans raison”, dit-il, alors qu’Alive From New York s’apprête à s’enflammer. “Droite? J’ai fait ce que, comme, Ariana Grande a fait pour moi, non? J’ai sucé sa bite à SNL. »

Alors écoute. On combat l’envie de voir cette spéciale entièrement à travers un prisme de célébrité-saleté prurace, mais le fait est que l’autre matériau de Davidson est au mieux C +: les blagues sexuelles grody, les blagues en quelque sorte plus grotesques pour les enfants, l’auto-dépréciation flottante. (“J’ai trouvé un joli costume de dame à la République des bananes”, annonce-t-il, de sa tenue de scène plus natty que d’habitude. “Je ressemble à une femme divorcée qui a juste, comme, l’a mis ensemble.”) À mi-chemin, il interrompt son bégaiement pour regarder directement la caméra et dire: «Félicitations pour la baise. Merci d’avoir interrompu et de continuer à regarder. ” Grand rire maladroit. “Désolé, j’ai toujours voulu que cela se produise pendant que je regardais un truc Netflix.” Assez bien, vraiment. Mais on ne peut pas nier qu’Alive From New York, dans une grande partie du monde réel, existe comme une proposition oui-non, la question étant spécifiquement Ariana Grande se pose-t-elle et la réponse est Yikes.

Davidson est toujours un peu salée, en particulier, à propos de sa couverture de Vogue 2019, qui semblait certainement rejeter leur romance et leur engagement brefs mais furieusement générateurs de contenu comme une «distraction». Oui. “Pouvez-vous imaginer si je l’ai fait?” Davidson demande à la foule, qui se penche de façon audible en avant maintenant. «Pouvez-vous imaginer si je l’ai fait? Ma carrière serait terminée demain. Si je me peignais au pistolet brun, sautais sur la couverture du magazine Vogue et commençais juste à chier sur mon ex?

Oui. Il se retire de là, admet qu’elle est un génie et autorise même son grand-père à décrire le hit massif de Grande après la rupture, «merci, ensuite», comme «une gifle». Mais il a encore un grief à exprimer: “Je n’aime pas qu’elle parle toute cette merde au nom de ma bite.” Davidson considère l’ensemble du kerfuffle de Big Dick Energy comme une fausse publicité («elle a juste très peu de mains») déployée uniquement pour l’humilier. “Elle l’a fait pour que chaque fille qui voit ma bite pour le reste de ma vie soit déçue.”

Oui. “Je n’ai même pas pu profiter de mon été Big Dick ou de la façon dont il s’appelait”, conclut-il. «Veuillez arrêter de faire ça. J’ai une famille qui lit. Arrêtez. Ma pauvre mère. “

Pause rapide.

“Quoi qu’il en soit, euh, nous ferons des blagues sur le 11/9, puis nous allons foutre le camp d’ici. Comment est ce son? ”

Car Alive From New York se termine en effet avec environ 12 minutes sur le sujet du père de Davidson, un pompier décédé lors des attentats du 11 septembre 2001, alors que Pete n’avait que 7 ans, un souvenir colossalement douloureux qu’un Pete adulte a déjà eu plaisanté à propos du rôti de Comedy Central en 2015 de Justin Bieber. Sa famille a obtenu un règlement modeste; La mère de Pete lui a acheté, ainsi qu’à sa sœur, une piscine pour théoriquement les aider à se faire des amis, ce qui permet à son fils de faire des blagues sur Netflix à propos de le remplir de ses larmes.

Cue rire maladroit; le public est, par conception, maintenant en recul audible, et doublement quand Davidson suit cela en se rappelant comment son père avait toujours l’habitude d’exiger que le jeune Pete nettoie son assiette, à cause de la faim d’enfants en Afrique, ce qui oblige un adulte -up Pete pour imiter brièvement un enfant africain affamé en disant: “Je suis rassasié.” Cue le public gémit. Davidson admet qu’il pourrait ne pas être autorisé à faire des impressions comme celle-ci: “Je suppose que nous allons vérifier Twitter comme décideur de tous. Twitter est la nouvelle porte nacrée. ” Le cycle recommence. Alive From New York est conçu pour déclencher un contrecoup modeste mais gérable. Quoi qu’il arrive d’ici – bon, mauvais ou laid – vous pouvez parier que Davidson en retirera au moins du matériel.

