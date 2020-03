Les plongeurs Hernández et Vázquez surprennent sélectivement Tokyo

Rosalía A. Villanueva

Journal La Jornada

Samedi 14 mars 2020, p. a11

La constance de Melany Hernández lui a permis de prendre la première place sur le tremplin individuel de trois mètres sans que personne ne l’ombre de la première à la dernière plongée, laissant la deuxième place à Aranza Vázquez, qui a déplacé Paola Espinosa de 30 dixièmes dans un combat de Sud-Californiens pour remporter le laissez-passer pour la Coupe du monde qui se poursuit encore à Tokyo le mois prochain.

Melany, une sélection olympique à Rio et partenaire de Paola avec qui elle a obtenu la place pour Tokyo 2020 l’année dernière sur les trois mètres synchronisés de la Coupe du monde à Gwangju, en Corée du Sud, était concentrée et a fait le minimum d’erreurs pour se placer à la place d’honneur avec un total de 335,05 points.

La bataille pour l’autre passe a opposé Paola – elle s’était qualifiée en première place dans les préliminaires disputés le matin – et sa compatriote Aranza, qui a surpris dès le deuxième tour et a commencé à échanger des positions avec la double médaillée olympique.

Au quatrième tour, ils étaient séparés de moins de quatre unités, mais dans le suivant et décisif, Aranza, un jeune homme qui s’entraîne et étudie aux États-Unis, a pris Paola de la deuxième place, accumulant 327,40 par 327,10, ce qui a arrondi le natif de La La paix

D’un autre côté, le médaillé olympique Iván García, qui lors des tours de qualification avait des erreurs dans le poirier et toujours classé avec la deuxième place, dans la finale, il a gardé la tête froide pour se consolider comme le meilleur sur la plate-forme individuelle, atteignant neuf qualifications, 9.5 et 8.5 dans leurs exécutions et conquérir la victoire avec 563.15 points.

Le jeune champion du monde olympique Randall Willars, a pris la deuxième place en ajoutant 522,30 et en laissant derrière lui ses compatriotes résidant à Monterrey Andrés Villarreal, vainqueur de la phase préliminaire, et Diego Balleza, aux quatrième et cinquième places, comme à la troisième place, il Jonathan Ruvalcaba, désormais aux couleurs de la République Dominicaine, l’a placé et lui a permis de participer au contrôle technique national de plongée de la première force appelée par la Fédération Mexicaine de Natation.

▲ Melany Hernández a pris la finale du début à la fin sur le tremplin individuel de trois mètres.Photo Conade

Lors de sa réapparition, Germán Sánchez, vice-champion olympique de Rio 2016, désormais conseillé par Luis Huerta, a été déplacé par les jeunes concurrents de Nuevo León, Willars, Villarreal et Balleza, entraînés par le chinois Epi Shi, à Monterrey, qui reflétaient la rupture cela s’est produit entre les plongeurs avec leurs anciens entraîneurs Iván Bautista et Ma Jin, alors qu’ils sont à quatre mois de l’engagement dans la capitale japonaise.

Avant le début de la deuxième journée de compétitions au Centre national de développement des talents sportifs et de haute performance (CNAR), le champion panaméricain Kevin Berlin a été tué sur la plate-forme individuelle en raison d’une jambe et d’un abdomen déchirés ces derniers jours.

L’homme de Veracruz prend l’événement au sérieux et sait que la place olympique qui a sécurisé Tokyo se battra lors du deuxième contrôle en mai, alors qu’il est prêt ce dimanche à faire un duo avec Ivan sur les 10 mètres synchronisés.

Celui qui a eu peur était sa compatriote Dolores Hernández qui a été sortie sur une civière quand il a souffert de son dos pendant l’échauffement et n’a pas participé aux trois mètres, où il a remporté la place olympique à Lima; Laura Sánchez et Arantxa Chávez, qui ont décidé d’être dans les synchronisés, ont également décliné.

.