Les plus grandes idoles de l’histoire de Toluca

L’équipe des Red Devils de Toluca est l’une des plus populaires du pays, ainsi que la troisième équipe avec les titres les plus professionnels du football mexicain. Avec plus de 100 ans d’histoire, les joueurs ont été dans ses rangs qui, grâce à leur capacité avec le ballon, sont devenus de véritables légendes. Aujourd’hui, nous passons en revue les 10 footballeurs qui sont devenus des idoles de l’institution. Qui d’autre est absent de la liste?

10. José Manuel Abundis

S’il est vrai qu’il est l’un des moins reconnus, sans José Manuel Abundis, Cardozo n’aurait pas eu de compagnon pour marquer des buts. En 1992, il fait ses débuts avec les Scarlets, où il en était à sa première étape jusqu’en 2000. Son deuxième cycle était de 2004 à 2006. Aujourd’hui, il est l’un des plus aimés des fans.

9. Vicente Pereda

Que dire de Vicente Pereda, sans aucun doute, l’un des emblèmes de l’institution mexicaine. Le «maire de Diablo» a mené toute sa carrière à Toluca. Il est le deuxième meilleur buteur du club avec 119 buts. Il faisait également partie de l’équipe mexicaine, où il a joué 21 matchs au total.

8. Fabián Estay

L’ancien joueur et maintenant commentateur sportif est un autre de ceux qui ont marqué une époque avec Toluca. Sa balle puissante frappant à moyenne distance et sa vision du jeu en ont fait l’un des incontournables du onze de départ. Estay était avec la boîte rouge en deux étapes, la première de 1996 à 1999 et la deuxième de 2004 à 2005. Dans les années 90, il a remporté deux titres avec le club.

7. Alfredo Talavera

S’il est vrai qu’il a peu de temps dans l’équipe par rapport aux autres éléments qui apparaissent dans ce classement, ce qui est une réalité, c’est que le gardien Alfredo Talavera s’est démarqué par son talent sous les trois pôles. Le natif de La Barca, Jalisco, est arrivé en 2009 et seulement un an plus tard, il est devenu le héros en s’attaquant au dernier coup de pied de pénalité et en donnant ainsi à Toluca le dixième.

6. Paulo Da Silva

Paulo Da Silva est l’une des meilleures défenses du football mexicain. Sa force et sa puissance l’ont laissée dans chaque match joué avec Toluca. Le Paraguayen a signé avec les Diables en 2003; Grâce à ses bonnes performances, il a été signé en Europe par Sunderland. À son retour au Mexique, il était avec Pachuca pour retourner au club de ses amours en 2013. Aujourd’hui, l’équipe rate un rempart des caractéristiques de Da Silva.

5. Italo Estupiñán

L’attaquant Ítalo Estupiñán a donné une des plus grandes joies de l’équipe en remportant le championnat pour la saison 74/75. Toujours livré sur le terrain de jeu et marquant des buts qui ont à plusieurs reprises donné la victoire à l’ensemble de l’État du Mexique. Il a quitté les rangs rouges en 1977.

4. Vicente Sánchez

L’Uruguayen Vicente Sánchez est l’une des icônes du club. En 2001, il est arrivé à l’établissement à la demande de l’entraîneur Ricardo La Volpe. Il s’est immédiatement adapté aux exigences de la barre et à la hauteur du pays. Ses buts ne tardent pas à venir, à tel point qu’il est le troisième meilleur buteur avec 98 buts. En 2002 et 2005, il a soulevé les titres respectifs avec Toluca.

3. Hernán Cristante

Autre gardien de but sur la liste, c’est maintenant au tour de l’Argentin Hernán Rolando Cristante. Le technicien maintenant a flashé sa propre lumière sous la porte infernale. C’était un facteur pour les rouges d’obtenir 5 titres de champion; en plus de garder son objectif intact pendant 772 minutes. En tant qu’entraîneur, il a placé Toluca en finale de ligue et de coupe.

2. Antonio Naelson

Antonio Naelson ‘Sinha’, malgré sa petite taille, son talent et sa magie l’ont laissé inscrit sur le terrain. Il est l’une des légendes maximales du club et a réussi à obtenir 5 championnats avec l’équipe écarlate. Le «Maestro», comme il est également connu, travaille aujourd’hui comme directeur sportif.

1. José Cardozo

En premier lieu, personne ne pouvait apparaître autre que José Saturnino Cardozo. Le «Prince Guaraní» est de loin l’un des meilleurs étrangers qui ait jamais tenté sa chance au Mexique. Il avait tous les gardiens de but de la ligue comme fils. Al América a marqué l’un des plus beaux buts de la Liga MX. Au total, il a remporté 4 titres de champion et 4 buts. Il faudra encore plusieurs années à un étranger de ces caractéristiques pour arriver dans notre pays.