Les plus grandes idoles de l’histoire du Club América

L’histoire de l’Amérique ne se comprend pas sans les noms des joueurs qui ont aidé à mettre ce club au sommet du Mexique. Depuis leur fondation, jusqu’au dernier championnat, des footballeurs de haute qualité ont défilé à Coapa, mais seuls quelques-uns peuvent être considérés comme des idoles.

Pour mériter cette distinction, il ne suffit pas de la qualité qu’ils avaient aux pieds, mais de l’empathie qu’ils ont obtenue avec les fans, des titres qu’ils ont atteints et, bien sûr, du désir qu’ils ont montré de transcender chacun qu’ils étaient vêtus de couleurs bleu crème.

Ne manquez pas le top 10 des idoles de l’institution:

10. Rafael Garza Gutiérrez «Record»

Fondateur, joueur, entraîneur et champion du club, il est impossible de laisser de côté l’un des créateurs du Club América. Du Colegio Mascarones, «Récord» a décidé de former une équipe dans la capitale et était en charge de remporter quatre titres de champion, dont deux en tant qu’entraîneur. En outre, il a pu étendre son héritage à la Coupe du monde de 1930, représentant des crèmes.

9. Enrique Borja

Il est difficile de trouver un nom qui peut être considéré comme une idole à la fois dans Pumas et en Amérique, deux équipes avec une rivalité sportive historique; Mais précisément pour cette raison, le nom de Borja ne peut pas être omis de cette liste.

Avec trois buts marqués, il a réussi à retirer l’étiquette féline qu’il a confirmée avec deux championnats de ligue. Malheureusement pour le tireur mexicain, son nom ne peut être plus élevé sur cette liste en raison de son amour pour l’un des plus grands rivaux du club.

8. José Alves «Zague»

Le premier Zague à porter les couleurs bleu crème est venu en 1961 et est devenu l’une des premières signatures de bombe du club. Il a remporté deux coupes et une ligue, mais la façon dont il a représenté le club pendant 10 ans a suffi pour être considéré, par beaucoup, comme l’un des grands noms de l’américanisme, surtout parce qu’il a laissé dans le pays un rejeton de sa qualité qui, finalement, Il est devenu le meilleur buteur du club.

7. Antonio Carlos Santos

Controversé pour sa critique actuelle du conseil d’administration, si nous nous concentrons sur le terrain de jeu, il est difficile de trouver un meilleur étranger que le “ Negro ” Santos, qui a remporté deux titres de champion, deux champions de champions, trois champions de concacaf et la coupe interaméricaine. Boca Juniors.

En tant que milieu offensif, il sera très difficile de retrouver un joueur avec son dévouement et son amour pour le maillot.

6. Héctor Miguel Zelada

L’archer des miracles, surtout connu pour son exposition à la fin du siècle devant Chivas, ne peut pas manquer sur cette liste. Zelada a brillé depuis son arrivée et a remporté trois championnats vêtus de bleu crème.

Son héritage réside dans le temps où il a dû faire ressortir ses compétences techniques, qui ont été imprégnées par les fans et en ont fait une idole pour les enfants et les adultes. Au but, il n’a toujours pas de compétition.

5. Luis Roberto Alves «Zague»

Il a atteint la deuxième génération de la Zague avec Luis Roberto, qui a dépassé les statistiques de son père et est devenu le meilleur buteur de l’histoire du club avec 192 buts. Dans son record, il détient deux titres de champion, deux champions des champions et un concachampions, réalisés en 11 ans habillés en bleu crème.

4. Cristobal Ortega

Si nous parlons de titres, le milieu de terrain historique de Las Águilas doit être l’un des premiers à penser. En plus d’être le joueur avec le plus de matchs dans l’histoire du club (608), Ortega a remporté 6 titres de champion, trois Champion of Champions, deux Inter-American et trois CONCACAF Champions Cup. Ceci en tant qu’escouade de jeunes américanistes est inégalé.

3. Carlos Reinoso

Pour beaucoup, l’idole maximale du Club América, Reinoso est arrivé dans les années 70 pour devenir la référence du club depuis le milieu, toujours avec le «8» sur le dos. Sa qualité l’a laissé reflété dans chaque match, un fait qui a même attiré l’attention du Real Madrid.

En tant que joueur, il a remporté deux ligues, une Coupe du Mexique, un Champion des Champions, une Coupe des Champions Concacaf et l’historique Interamericana to Boca Juniors, où il a marqué le but vainqueur.

2. Alfredo Tena

Le «Captain Fury» représente le Club América comme aucun autre: indestructible, équipe de jeunes et vainqueur. Tena a obtenu le poste de capitaine presque dès son premier match, car le leadership représenté par le fait de l’avoir dans l’équipe est quelque chose qui n’a pas été revu.

Le «4» historique des Eagles a également remporté 6 ligues, trois Champion of Champions, deux Inter-American et trois CONCACAF Champions Cup. Un CV inégalé couronné par sa grande hiérarchie au sein du club.

1. Cuauhtémoc Blanco

Il n’était pas le plus grand vainqueur, ni celui qui a joué le plus de matchs, et malgré avoir marqué 153 buts, il n’était pas le meilleur buteur de l’histoire du club; Mais la façon dont il a collé au cœur bleu crème est un phénomène qui ne se répétera probablement pas.

Forgé dans le quartier et issu de la carrière américaniste, ‘El Cuau’ représente une grande partie de la population qui rêve de devenir footballeur des Eagles et de représenter le pays avec punch et qualité, sans oublier d’où il vient.

Le deuxième meilleur buteur de l’histoire de l’Amérique a remporté une ligue en 2005 et un Concachampions en 2006.

N’oubliez pas de nous suivre également sur notre compte Instagram, 90min_enet notre compte Twitter,@ 90minespanol!