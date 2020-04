Les plus grands innovateurs du cricket: Adam Gilchrist redéfinit le rôle d’un gardien de guichet

Avec ses origines remontant au 16ème siècle, le cricket a beaucoup évolué au fil des ans.

Des changements dans ses lois à l’adoption de formats entièrement nouveaux, le jeu a toujours été en constante évolution. Alors que les législateurs et les gardiens du cricket ont joué leur rôle dans l’évolution du sport avec le temps, plusieurs joueurs ont également créé leur propre impact.

Ces joueurs ont contribué à changer la façon dont le jeu est abordé et leur héritage est gravé en permanence dans la pierre. Qu’il s’agisse d’introduire un coup complètement nouveau avec la batte ou d’apporter un changement fondamental dans le jeu, ces joueurs sont les plus grands innovateurs du cricket.

Il y a le grand Sir Viv Richards qui s’est distingué parmi ses contemporains dans les années 1980 avec son fanfaron et son brio en jouant «à travers la ligne». Ensuite, il y a l’aspirant pakistanais Saqlain Mushtaq qui a donné aux hors fileurs une nouvelle dimension avec sa maîtrise du «doosra».

Qui peut oublier le génie scandaleux de Kevin Pietersen et son ‘Switch Hit’. Ou la manière dont Sanath Jayasuriya a complètement révolutionné le cricket ODI avec ses exploits en Coupe du monde 1996. Même la manière dont la légende du Zimbabwe Andy Flower a tourmenté les filateurs avec son balayage inversé a déclenché une révolution.

La façon dont Sarfraz Nawaz a lancé l’art du swing inversé avant de transmettre ses connaissances à la prochaine génération de pacers du Pakistan a été une autre innovation révolutionnaire dans le sport.

Parmi ces sommités du cricket, l’Australien Adam Gilchrist mérite une mention spéciale pour avoir redéfini le rôle de portier.

Adam Gilchrist

Avec plus de 16 000 courses internationales à son actif et 905 licenciements, Adam Gilchrist est l’un des plus grands joueurs de cricket à avoir porté le maillot australien.

Au cours d’une illustre carrière internationale s’étalant sur 12 ans, Gilchrist a joué un rôle crucial dans une équipe australienne tout à fait conquérante, dont les conquêtes ont consisté à remporter trois titres consécutifs de Coupe du monde ICC.

Ayant fait ses débuts à l’ODI pour l’Australie en 1996 à l’âge de 25 ans, Gilchrist a dû attendre encore trois ans avant de remporter son premier cap d’essai contre le Pakistan en 1999.

La longue attente d’une commande subséquente au test était due au fait que le gaucher avait Ian Healy devant lui dans l’ordre hiérarchique du guichet. Après avoir réchauffé le banc pendant une longue période, Gilchrist n’a pas perdu de temps à estampiller son autorité sur la piste d’essai avec un 81 fracassant à Brisbane.

Malgré ce qui a été un début tardif, l’homme de la Nouvelle-Galles du Sud a continué à faire 96 apparitions au test pour l’Australie tout en amassant 5 570 runs dans le processus.

Batteur agressif par nature, Gilchrist a pillé son chemin à 17 et 16 tonnes respectivement dans les formats Test et ODI. En ouvrant les manches dans les ODI tout en venant souvent au n ° 7 dans les tests, Gilchrist a rendu le frappeur facile avec son style de cape et d’insouciance.

Dans les tests, il pouvait arriver à 150-5 ou 350-5, mais il livrait la marchandise le plus souvent avec son approche de contre-attaque. Premier batteur de l’histoire à claquer un siècle de six, Gilchrist a pu changer le teint du jeu en une seule séance.

S’il arrivait après un effondrement précoce, il pourrait tout d’un coup mettre l’opposition sur le dos avec un tourbillon de frontières. Et s’il rentrait après que le formidable premier ordre australien avait déjà fait du bon travail, alors il n’y aurait plus que de l’agonie en réserve pour les quilleurs et les joueurs de terrain fatigués.

Un taux de grève de 81,95 sur 137 manches de test témoignait de la belligérance de Gilchrist en tant que batteur qui se distinguait parmi ses pairs. Dans les ODI, il a terminé sa carrière avec 9 619 points marqués à un taux de frappe stupéfiant de 96,94.

Que ce soit en tant qu’homme de la crise ou qui mette fin aux attaques de bowling méfiants, Gilchrist était un rouage vital de la partie australienne qui a fait rouler toutes les oppositions devant eux.

Une nouvelle définition du gardien de guichet-batteur

L’héritage de Gilchrist sur ce sport se distingue clairement, l’Australien donnant un nouveau sens au terme “gardien de guichet-batteur”. Avant son arrivée sur les lieux, la capacité avec les gants était considérée comme le critère suprême pour tout gardien de guichet.

Habituellement frappant aux 7e ou 8e positions de l’ordre, les courses de gardiens de guichet étaient considérées comme un bonus. Alors qu’il y en avait quelques rares comme Andy Flower et Alec Stewart qui pouvaient faire un travail décent avec la batte, une moyenne au bâton d’environ 20-25 était considérée comme plus que décente pour un portier.

En tant que prédécesseur de Gilchrist dans l’équipe australienne, Ian Healy était largement considéré comme le meilleur portier de sa génération. Cependant, son bâton était assez ordinaire avec des moyennes de 27 et 21 respectivement aux formats Test et ODI.

Au cours du remarquable succès de Gilchrist avec la batte, le rôle des batteurs de portiers a changé pour toujours. Alors qu’il n’était pas en reste derrière les souches comme le montrent ses 905 licenciements internationaux, les capacités de guichet de Gilchrist n’étaient pas vraiment un patch sur celui de Healy. Cependant, ses retours au bâton prolifiques l’ont vu pâlir la carrière de Healy d’une bonne distance.

«Pas seulement moi, il a également influencé les sélecteurs à regarder le guichet sous un angle complètement différent – pour comprendre qu’un portier doit être hautement qualifié, mais en même temps, s’il ne peut pas contribuer avec la batte, alors le choisir devient assez difficile », avait expliqué à ESPNcricinfo la légende du gardien de guichet du Sri Lanka, Kumar Sangakkara, sur l’impact de Gilchrist sur le sport.

“Donc, il a mis au défi les gardiens de guichet d’améliorer leur frappeur, de comprendre comment frapper avec la queue.”

L’impact de Gilchrist sur le sport qui change la donne signifie que la capacité de frappeur est désormais tout aussi importante pour le travail du gant pour tout gardien de guichet entrant dans le jeu. Presque chaque portier au plus haut niveau est un véritable batteur à part entière.

Dans plusieurs cas, les équipes sont même prêtes à compenser les capacités de guichet pour acquérir le luxe d’une puissance de feu supplémentaire au bâton. Rahul Dravid et Younis Khan sont deux batteurs légendaires à part entière, mais les deux piliers ont gardé des guichets pour leurs pays respectifs à un moment donné de leur carrière.

Maintenant, les gardiens de portefeuilles avec une capacité au bâton sont en abondance dans le cricket international. Les goûts de MS Dhoni, Jos Buttler, Jonny Bairstow, Quinton de Kock et Mushfiqur Rahim ne sont que quelques exemples de portiers qui sont vraiment d’excellents batteurs. Dernièrement, l’Inde a recouru à KL Rahul pour se voir confier les fonctions de portage afin de renforcer sa puissance de feu limitée au bâton.

La Nouvelle-Zélande a Tom Latham et BJ Watling, tandis que l’Australie a Alex Carey et Tim Paine. Il est presque impossible maintenant, pour tout gardien de guichet entrant dans le jeu, de compter uniquement sur ses capacités de garde. Être polyvalent est devenu un incontournable pour tous les joueurs du rôle, et ce changement gigantesque est uniquement dû aux exploits stellaires de Gilchrist pour l’Australie.

En savoir plus sur l’application Sport360