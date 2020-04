Les plus grands innovateurs du cricket: les hommes qui ont révolutionné le sport

La seule constante dans la vie est le changement et l’adage vaut également pour le sport historique du cricket.

Depuis que le sport a vu le jour en Angleterre au XVIe siècle, il a subi une évolution continue dans tous les domaines. De l’équipement et de l’équipement de jeu aux règles et lois mêmes du sport, le cricket a toujours été dans un état de flux.

Ce qui était autrefois un sport international à format unique en possède maintenant trois, avec plusieurs autres comme le T10 et le Hundred incorporés au cricket national. C’est un sport qui n’a pas hésité à accueillir l’utilisation de la technologie moderne, avec Decision Review System (DRS) maintenant un dispositif permanent dans tous les formats.

C’est un sport qui autorise désormais l’utilisation d’un substitut aux commotions cérébrales dans le format Test tandis que l’utilisation de coureurs pour les batteurs «blessés» n’est plus autorisée. Le jeu ODI a vu l’introduction de plus de powerplays et les totaux supérieurs à 300 sont presque devenus la norme.

Pendant ce temps, le format T20 a déclenché sa propre révolution dans le sport et a contribué à étendre le sport à de nouvelles frontières. Les ligues de franchise ont germé partout dans le monde depuis l’avènement du cricket T20, les joueurs se transformant en millionnaires du jour au lendemain dans ces compétitions de cash flush.

Bien que ces changements externes mis en œuvre par les législateurs et les gardiens du sport aient joué leur rôle dans l’évolution du cricket, l’impact créé par les joueurs individuels à travers l’histoire ne peut être ignoré.

Ces joueurs révolutionnaires ont inauguré leur propre innovation dans le sport. Leur héritage dans le cricket n’est pas seulement le volume de pistes qu’ils ont marquées ou les guichets qu’ils ont choisis au cours de leur carrière. C’est plutôt la manière dont ils ont changé l’approche même du sport.

De l’invention d’un coup complètement nouveau et peu orthodoxe au retournement de tout le récit autour d’un rôle particulier, ces joueurs sont les véritables innovateurs du cricket. Tout au long de son histoire, le cricket a vu ces joueurs redéfinir le cœur et l’âme du jeu.

Sir Viv Richards, du côté des Antilles tout conquérant, fait partie de ces luminaires qui ont transformé le sport avec son fanfaron et un penchant à «jouer à travers la ligne». C’était un homme qui se tenait la tête et les épaules au-dessus de ses contemporains avec son bâton agressif et son taux de frappe étonnant.

Ensuite, il y a Saqlain Mushtaq du Pakistan qui a donné aux filateurs une toute nouvelle dimension en inventant le «doosra» qui s’est détourné des droitiers. Le «doosra» deviendrait alors l’un des plus grands atouts de Muttiah Muralitharan alors que le Sri Lankais se déchaînait pour devenir le principal portier de tous les temps dans le cricket d’essai.

Qui peut alors oublier le génie scandaleux de Kevin Pietersen et le brillant «Switch Hit» qu’il a déchaîné à Edgbaston pour annuler le doosra de Murali? Ou la manière dont le fidèle du Zimbabwe Andy Flower a perfectionné l’art difficile du balayage inversé pour annuler les filateurs indiens en 2000?

De même, la frappe explosive de Sanath Jayasuriya lors de la Coupe du monde de 1996 a apporté un changement fondamental dans la façon dont l’ODI est joué au cricket et les jeux de puissance n’ont plus jamais été les mêmes. Ailleurs, la tactique révolutionnaire du Pakistan de swing inversé a pris d’assaut le monde du cricket avec Imran Khan, Wasim Akram et Waqar Younis en train de braquer des batmen avec un phénomène qui était auparavant inconnu. Le mérite en revient cependant à Sarfraz Nawaz, qui a été le pionnier de l’art roman avant de transmettre ses connaissances à ses successeurs dans la tenue pakistanaise.

Parmi ces illustres noms et innovateurs, l’Australien Adam Gilchrist mérite une mention spéciale pour la manière dont il a complètement redéfini le rôle de gardien de guichet-batteur. Les brillants exploits de l’Australien avec la batte et derrière les souches signifiaient qu’être polyvalent devenait un incontournable pour tout gardien de guichet entrant dans le sport.

L’histoire de Cricket est parsemée de ses visionnaires dont l’impact sur le sport durera longtemps après leur départ. Cliquez sur les images ci-dessous pour lire en détail comment ces légendes respectives ont complètement transformé le sport à part entière.

