Les plus grands obstacles auxquels sont confrontés les candidats à la huitième place dans l’Ouest

La course au non. 8 graines portent souvent un certain niveau de fausse excitation. Sommes-nous vraiment investis dans quelle équipe a l’honneur d’être balayée par le non. 1 graine? Est-ce juste une autre façon de se divertir jusqu’à ce que les éliminatoires commencent réellement? Cette année, cependant, la compétition pour décrocher la dernière place dans l’Ouest se déroulera probablement jusqu’au fil et comprendra une grande variété d’équipes avec différentes incitations pour faire les séries éliminatoires. En d’autres termes, il y a un candidat à 8 graines pour tout le monde.

Avec les Blazers, les Kings, les Pelicans et les Spurs dans les cinq matchs des Grizzlies occupant 8 graines, et avec 20 à 17 matchs à l’horaire pour chacune de ces équipes, c’est officiellement le moment critique. Chaque jeu, jeu et moment est primordial. De même, chaque obstacle devient également plus crucial à surmonter. Alors, quelle pourrait être la seule chose qui retient chaque équipe alors qu’elle essaie de sécuriser les 8 têtes de série?

Grizzlies de Memphis: le programme

Les Grizzlies ont été les chouchous de cette saison NBA. Une équipe que beaucoup s’attendaient à gagner à la loterie est plutôt à la hauteur grâce au jeu audacieux de Ja Morant, prêt pour la NBA, et à la nouvelle culture que le directeur général Zach Kleiman et l’entraîneur Taylor Jenkins ont établie. Si Memphis s’enflamme aussi glorieusement que l’équipe est montée en flèche sur la scène, ce sera parce que ce groupe s’est tout simplement essoufflé.

Après avoir connu la pause des étoiles avec une fiche de 28-26, les Grizzlies ont légèrement régressé, passant de 4-6 en 10 matchs depuis. C’est en partie grâce à des affrontements difficiles, mais voici le problème: la route ne devient pas plus facile. Memphis a le troisième calendrier restant de la ligue. Trois des adversaires soi-disant «les plus faciles» des Grizzlies sont les Blazers (deux fois), les Pélicans (deux fois) et les Spurs – des équipes pour lesquelles ils se battent. Ce n’est pas tout. Jaren Jackson Jr., le joueur de deuxième année qui a montré une amélioration considérable de sa performance au cours des derniers mois, s’est foulé le genou lors d’une défaite contre les Lakers le 21 février et a raté les neuf derniers matchs. Heureusement, lui et Justise Winslow (que le Grizz a acquis à la date limite des échanges mais qui n’ont pas encore joué parce qu’il souffre d’une blessure au dos) devraient être de retour dans une semaine. Memphis détient toujours le dessus dans cette course, mais cette équipe a à la fois un objectif sur le dos et la route la plus rocailleuse à venir.

Pélicans de la Nouvelle-Orléans: Jeunes

Comme les Grizzlies, les Pélicans sont une équipe pleine de plaisir, de jeunes joueurs aux allures alléchantes. Contrairement aux Grizzlies, cependant, la Nouvelle-Orléans était accablée par de lourdes attentes avant la saison. Après le transport que les Pélicans ont reçu dans le commerce Anthony Davis de cet été – marquant Brandon Ingram, Lonzo Ball et Josh Hart des Lakers – et atterrissant non. 1 choix Zion Williamson, beaucoup s’attendaient à ce que les vétérans de ce groupe mènent la Nouvelle-Orléans en séries éliminatoires. Jrue Holiday, Derrick Favors et JJ Redick ont ​​tous déjà participé aux séries éliminatoires (Redick ne les a jamais ratés), et cette expérience a semblé cruciale pour se frayer un chemin dans l’Ouest. Mais après un début de saison désastreux et un certain nombre de blessures (y compris pour Zion), cette formule semble désormais désuète. Si les Pélicans attrapent les Grizzlies, ce ne sera pas à cause de ce trio de vétérans, mais plutôt à cause de ce que Zion, Ingram et Ball font pendant cette course d’étirement.

Si vous avez regardé le noyau de jeunes des Pélicans jouer cette saison, vous savez que ce n’est pas un mauvais groupe pour faire confiance. Ingram a eu une saison de niveau All-Star, Lonzo fredonne comme le joueur dont nous nous attendions à ce qu’il soit hors de UCLA, et Zion a été aussi surnaturel que annoncé. Et pourtant, compter sur ces joueurs – dont aucun n’a d’expérience en séries éliminatoires ou en véritable course à l’étirement – est toujours une proposition discutable.

Sacramento Kings: Eux-mêmes

Oh, les rois. Bénissez-les et, en fait, remerciez-les également. Le 22 janvier, ils avaient 14 matchs en deçà de .500 au cours de ce qui semblait être une saison perdue remplie de discordes contractuelles (voir: Buddy Hield), de blessures (voir: De’Aaron Fox) et de choix d’alignement perplexes (voir: Luke Walton) . Depuis lors, cependant, les Kings ont remporté 13 de leurs 20 derniers matchs pour se mettre à la portée des éliminatoires que nous pensions tous qu’ils pourraient obtenir la saison dernière.

Sacramento n’a pas participé aux séries éliminatoires depuis la saison 2005-06. À certains égards, ils sont comme les homologues dysfonctionnels des Knicks dans l’Ouest – une franchise qui ne semble pas pouvoir se débrouiller quand il s’agit de prendre des décisions de basket-ball. Et pour être clair: cette série de victoires n’a pas apaisé le conflit interne. Pas plus tard que la semaine dernière, Walton a placé Hield au banc et ne l’a pas affronté lors d’un match contre les Raptors – un Sacramento a eu la chance de voler. Un fan a exprimé son mécontentement depuis les tribunes:

Ce fan des Kings n’est pas content de voir Luke Walton mettre Buddy Hield au banc d’essai

«Luke, tu es un idiot! Vous avez le champion 3 PT! Jouez-le! Où est Buddy? ” pic.twitter.com/ewGKS4DYBo

– NBA Central (@TheNBACentral) 9 mars 2020

Du côté positif, Fox a de nouveau joué comme une série d’éclairs, Richaun Holmes a été une révélation et Harry Giles commence à montrer plus que des éclairs. Cela a mis les Kings en position d’être le spoiler de la fête. Pourtant, FiveThirtyEight ne leur donne que 8% de chances de faire les séries éliminatoires (de ce groupe, les Pélicans ont le plus haut avec 60%; les Grizzlies sont ensuite à 15%). Il est plus probable qu’improbable que les Kings auront enregistré deux de leurs meilleures saisons consécutives au cours des 12 dernières années et n’auront toujours pas mis fin à leur sécheresse en séries éliminatoires. Telle est la vie à la Conférence occidentale.

Portland Trail Blazers: blessures

Ce n’est peut-être pas l’année de Portland. Le fait que les Blazers soient toujours dans le coup après avoir perdu Zach Collins et Rodney Hood pour la saison et ne pas avoir jusuf Nurkic pour aucun match jusqu’à présent est un témoignage du type de saison qu’a connu Damian Lillard. Si Portland était solidement sur le terrain des éliminatoires, il mériterait au moins une mention dans la conversation MVP. Mais pour tout le jeu phénoménal de Lillard, Portland n’a pas été en mesure de réunir plus longtemps qu’une séquence de quatre victoires consécutives toute la saison.

Alors que les Blazers ont été en mesure de reconstituer une défense moyenne à décente au cours des saisons passées pour correspondre à leur attaque d’élite, cette année, leur défense a été épouvantable (27e de la ligue) alors que leur attaque a à peine dépassé le top 10. Pour la première fois depuis la saison 2016-17, ils ont une note nette négative. Nurkic devrait enfin revenir au sol dans les prochains jeux, ce qui pourrait aider Portland à fabriquer un effort de dernier cri. Et nous savons que Lillard fera tout ce qui est en son pouvoir pour catapulter les Blazers à nouveau en séries éliminatoires. Mais après leur course magique à la finale de la conférence l’an dernier, la chance pourrait ne pas être de leur côté cette saison.

San Antonio Spurs: Le fait qu’à un moment donné, ils doivent manquer les séries éliminatoires

Je ne vais pas mentir: je ne sais pas comment, après toutes ces années, tout ce chiffre d’affaires, et avec leur manque de talent haut de gamme, les Spurs ont encore une chance de se qualifier pour les éliminatoires pour la 23e saison consécutive. C’est franchement absurde. Cela doit s’arrêter à un moment donné, non? Droite? Écoutez, vous n’allez pas me surprendre à douter d’une équipe entraînée par Gregg Popovich, mais il est si difficile d’imaginer que ce groupe des Spurs trouve l’élan nécessaire pour faire les séries éliminatoires. Ils ont le plus de matchs à jouer (19) de toutes les équipes ici, ce qui pourrait être une bonne chose. Ou – étant donné qu’ils ont une fiche de 5-5 lors de leurs 10 derniers matchs et qu’ils ont une infraction parmi les 10 derniers depuis la pause des étoiles, une mauvaise chose.

Encore une fois: comment les Spurs sont-ils encore là-dedans? Peut-être que c’est le calendrier, ou le fait que d’autres équipes ne peuvent pas s’écarter de cet enchevêtrement de médiocrité au bas de la conférence. Mais je ne vois tout simplement pas comment ils peuvent le rassembler une fois de plus. Bien sûr, cette phrase va terriblement vieillir une fois qu’elle sera rendue.