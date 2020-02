Les plus grands vétérans de la NFL qui pourraient être éliminés lors de l’intersaison 2020

Le plafond salarial de la NFL entraîne de nombreux taux de désabonnement chaque année. Les franchises sont chargées d’équilibrer les anciens combattants coûteux et éprouvés avec des talents moins chers. Cela signifie que certains athlètes chers pourraient se retrouver à la recherche de nouvelles maisons – même s’ils ne sont pas encore à leur apogée.

L’année dernière, nous avons vu d’anciens joueurs de bowling Pro comme Gerald McCoy, Demaryius Thomas et Justin Houston excisés avant de passer à l’agence libre. Cette intersaison a déjà vu l’ailier serré All-Pro Greg Olsen parti réfléchir à son avenir dans le football.

Ce sont les autres vétérans qui pourraient le rejoindre sur le marché des agents libres, classés par ordre de combien ils peuvent économiser leurs équipes respectives en partant ce printemps.

Déjà parti

Josh Norman, CB, Washington

Économies grâce à la coupe de Norman: 12,4 millions de dollars

Norman n’était qu’une des nombreuses choses qui ont mal tourné pour Washington en 2019. Il a subi sa pire saison de la ligue, où il a abandonné plus de 11 yards par cible et a compté -1 points économisés, par SIS. C’est le score le plus bas parmi tous les demi de coin qui ont commencé au moins cinq matchs l’automne dernier.

Ce ralentissement soudain à 32 ans pourrait mettre l’ancien chéri de Dan Snyder sur la table. L’All-Pro 2015 n’a pas réussi à atteindre ce niveau depuis qu’il a rejoint Washington en 2016. En conséquence, le club prévoit de le libérer et de faire de lui un agent libre pendant l’intersaison.

#Redskins publie CB Josh Norman, selon une source. Situation intrigante à surveiller, car il a maintenant le temps de trouver sa nouvelle équipe avant l’agence libre.

– Mike Garafolo (@MikeGarafolo) 14 février 2020

Le grand receveur Paul Richardson, qui n’a duré que deux saisons dans son contrat de 40 millions de dollars sur cinq ans avec Washington, sera également libéré. Ryan Kerrigan, 31 ans et entré dans la dernière année de son contrat avec aucun des 11,6 millions de dollars qui lui sont dus, pourrait également faire l’objet d’une discussion.

Prince Amukamara, CB, Chicago Bears

Économies grâce à la coupe d’Amukamara: 9 millions de dollars

Amukamara a été un cornerback stable, quoique peu spectaculaire, en ses neuf saisons en tant que pro. Alors qu’il a fait 42 départs pour les Bears au cours des trois dernières années, Chicago a estimé qu’il pourrait mieux dépenser les 9 millions de dollars supplémentaires qui lui sont dus ailleurs. Comme peut-être sur un quart-arrière vétéran pour pousser Mitchell Trubisky pour le poste de départ?

Pas encore de décision

Marcell Dareus, DL, Jacksonville Jaguars



Économies grâce à la coupe Dareus: 20 millions de dollars

Dareus, à son meilleur, vaut 20 millions de dollars + par an. Le problème, c’est qu’il n’a pas été ce joueur depuis plusieurs années. Même s’il l’était, les Jaguars 2020 – actuellement avec un espace de plafond négatif – ne pourraient probablement pas se le permettre.

Dareus a franchi une saison de 10 sacs en 2014 qu’il poursuit depuis. En seulement six matchs, il a enregistré une moyenne de 2,2 plaqués en carrière pour une défensive des Jaguars décevante en 2019. Plus révélateur, ces plaqués ont atteint une moyenne de 4,2 mètres après la ligne de mêlée, ce qui est une marque intenable pour un joueur qui est censé pousser les bloqueurs en arrière et créer le chaos dans les tranchées.

Bien qu’il puisse toujours être une présence utile au milieu d’une ligne défensive, il est dû pour une importante réduction de salaire cette intersaison.

Andy Dalton, QB, Bengals



Économies grâce à la coupe Dalton: 17,7 millions de dollars

Dalton a donné aux Bengals neuf saisons de quart-arrière plutôt bonnes, jamais excellentes. Maintenant, il n’a plus sa place dans l’équipe, prêt à repêcher le vainqueur du trophée Heisman Joe Burrow avec le premier choix au classement général. La carrière de Dalton dans les rayures de tigre est presque certainement terminée.

Même si Cincinnati aura besoin d’un quart-arrière vétéran pour faciliter la transition présumée de Burrow du LSU à la NFL, il est temps pour les deux parties de passer à autre chose. L’argent économisé en libérant le quart-arrière du Pro Bowl peut être dépensé pour acquérir des armes et renforcer la ligne offensive chargée de garder le maillot de Burrow propre en 2020.

Sammy Watkins, WR, chefs de Kansas City



Économies grâce à la coupe Watkins: 14 millions de dollars

Watkins a montré des éclairs de jeu star-star tout au long de sa carrière de six ans, mais n’a finalement pas atteint le potentiel qui a fait de lui le quatrième choix général en 2014. La saison dernière n’a pas été différente. Il a commencé avec un touché de trois touchés, 198 verges lors du premier match de la saison des Chiefs, a eu seulement un match de 100 verges au cours des 13 matchs suivants et a terminé l’année avec 14 attrapés pour 288 verges en séries éliminatoires.

Cela rend difficile de justifier le plafond de 21 millions de dollars de Watkins pour 2020 – surtout maintenant que le joueur en titre du Super Bowl Patrick Mahomes est éligible à ce qui sera certainement une prolongation de contrat massive. Avec Chris Jones qui se dirige vers le libre arbitre, la décision de l’équipe peut revenir à son deuxième meilleur receveur large ou au joueur de ligne défensive qui a aidé à sauver une victoire au Super Bowl.

Là encore, dans le plus grand match de sa vie, il a mis Richard Sherman sur des patins à roulettes.

Il est possible que les deux parties trouvent un terrain d’entente sur un contrat restructuré qui prolonge le contrat de Watkins tout en répartissant son énorme capitalisation et sa trésorerie garantie dans le futur.

Derek Carr, QB, Las Vegas Raiders



Économies grâce à la coupe Carr: 13,6 millions de dollars

L’avenir de Carr avec les Raiders est très en suspens. Les rapports suggèrent que la franchise souhaite faire de l’agent libre Tom Brady le visage de ses débuts à Las Vegas.

Brady est peut-être un objectif à long terme, mais la récolte d’agents libres de cette année comprend de nombreuses alternatives pour les vétérans si les Raiders veulent échanger des QB. Las Vegas pourrait également emballer ses deux choix de première ronde en avril et passer à la sélection d’un quart-arrière recrue au repêchage.

L’équipe a beaucoup de place pour la saison morte, donc déplacer Carr n’est pas une priorité, même si cela attire un jeune QB au Nevada. Il reste un passeur efficace, mais à faible impact, qui pourrait rapporter un retour décent via le commerce. Il n’y a pas vraiment de raison flagrante pour que les Raiders le relâchent, mais c’est de Jon Gruden dont nous parlons. Vous ne pouvez pas exclure tout mouvement de création d’éclaboussures avant la première saison de son équipe à Vegas.

Russell Okung, OT, Chargeurs de Los Angeles



Économies grâce à la coupe Okung: 13 millions de dollars

La libération d’Okung serait une surprise. Le vétéran plaqué gauche a bien joué en 2019 alors qu’il était sur le terrain – mais cela n’a duré que six matchs en raison d’une embolie pulmonaire et, plus tard dans la saison, d’une blessure à l’aine.

Avec un solide espace d’espace disponible et un nouveau QB entrant qui aura besoin de protection, Okung est susceptible de rester à Los Angeles. Même s’il ne le fait pas, un bloqueur de calibre Pro Bowl est beaucoup plus précieux pour son équipe comme appât commercial que s’il devait être coupé. Mais nous nous dirigeons vers un avenir sans Philip Rivers pour les Chargers, alors qui sait quelle est la prochaine étape.

UN J. Bouye, CB, Jacksonville Jaguars

Économies grâce à la coupe Bouye: 11,4 millions de dollars

Comme Dareus, Bouye est un défenseur très bien payé qui a connu des jours meilleurs. Et comme son collègue, il pourrait envisager un changement de lieu cette intersaison grâce à la casquette des Jaguars. L’ancien Texan a permis aux QB adverses d’afficher une note de passeur de 106,0 contre lui la saison dernière tout en complétant les deux tiers de leurs passes avec lui en couverture.

Avec Jacksonville désireux de trouver un moyen de contourner le salaire moyen de 22 millions de dollars de Nick Foles, le départ de Bouye pourrait être la prochaine étape d’une mini-reconstruction de la défense de Jacksonville.

Janoris Jenkins, CB, Saints de la Nouvelle-Orléans



Économies grâce à la coupe Jenkins: 11,3 millions de dollars

Les Saints devront déterminer quoi faire avec leurs trois quarts – Drew Brees, Teddy Bridgewater et Taysom Hill – et sont déjà à court d’argent pour le nouvel exercice. Un simple geste peu encombrant ferait de la Nouvelle-Orléans la deuxième équipe à éliminer Jenkins au cours des trois derniers mois.

Les Saints ont revendiqué Jenkins après sa libération par les Giants pour une combinaison de malaise sur le terrain et de soucis hors terrain. Il a bien performé à la Nouvelle-Orléans malgré la sortie soudaine de l’équipe en séries éliminatoires, mais son plafond d’un an de 11 millions de dollars peut être trop raide. Il y a une chance que les saints concluent un accord à plus long terme afin de masser ces chiffres et de le garder en noir et or pour aller de l’avant.

Joe Flacco, QB, Broncos de Denver



Économies grâce à la coupe de Flacco: 10 millions de dollars

Le Joe Flacco qui a mené les Ravens à une victoire au Super Bowl XLVII n’est plus. C’est l’ère d’un Joe Flacco qui est à peine un passeur de niveau de remplacement.

L’ancien joueur par excellence du Super Bowl a été en grande partie oubliable au cours des cinq dernières saisons, enregistrant une note de passeur de 83,0 et un record de 26-33 en entrée. Il a également eu son rôle principal usurpé à la fois à Baltimore (Lamar Jackson) et Denver (Drew Lock) après des blessures de mi-saison. Le directeur général John Elway pourrait le garder dans le Colorado pour continuer à jouer le rôle de mentor de Lock, ou les Broncos pourraient réduire Flacco et investir une fraction des économies impliquées pour attirer à la place un quart-arrière libre disponible en ville.

Dontari Poe, DT, Panthers de la Caroline



Économies grâce à la coupe Poe: 9,8 millions de dollars

Les Panthers ont un nouvel entraîneur pour 2020. Olsen n’est plus avec l’équipe. Avec l’avenir de Cam Newton en Caroline à débattre, il est possible que nous envisagions une reconstruction en gros à Charlotte.

Un Poe de 30 ans n’aurait pas beaucoup de rôle dans une renaissance Panther. Le tacle qui obstrue l’espace devrait être le troisième joueur le mieux payé de la liste après une bonne mais pas excellente saison. Avec des attentes limitées pour l’année à venir, il pourrait être libéré alors que le nouvel entraîneur-chef Matt Rhule cherche à constituer sa propre formation.

Xavier Rhodes, CB, Vikings du Minnesota

Économies grâce à la coupe Rhodes: 8,1 millions de dollars

Les Vikings ont des décisions très difficiles à prendre pour cette intersaison. Avec – 12,3 millions de dollars en plafond – le pire de la NFL par une marge importante – le Minnesota va devoir éliminer certains vétérans coûteux. Rhodes sera le premier à couper le souffle, qui a signé une prolongation de contrat de 70,1 millions de dollars sur cinq ans en 2017 et a eu beaucoup de mal en 2018 et 2019. Selon SIS, il a renoncé à une note de 122,9 passants en couverture l’automne dernier.

Couper Rhodes laisse cependant les Vikings bien au-dessus du capuchon. Le Minnesota devra couper la graisse ailleurs, ce qui pourrait signifier qu’un ou deux joueurs forts se retrouvent comme un joyau inattendu dans la récolte d’agents libres de cette année.

Jimmy Graham, TE, Green Bay Packers



Économies grâce à la coupe Graham: 8 millions de dollars

Graham n’a pas été la panacée de la zone rouge que les Packers espéraient être lorsqu’ils l’auraient signé pour un contrat de 30 millions de dollars sur trois ans en 2018. Après avoir marqué 10 touchés lors de sa dernière saison avec les Seahawks en 2017, Graham n’a que cinq scores plus de deux ans à Green Bay.

Les Packers ont repêché Jace Sternberger au troisième tour en 2019 pour remplacer Graham, mais les blessures l’ont limité à seulement six matchs en tant que recrue – et une cible d’Aaron Rodgers, qu’il a lâchée. Pourtant, si l’entraîneur-chef Matt LaFleur pense que la fin de deuxième année est prête pour une promotion, le mandat de Graham dans le Wisconsin pourrait être terminé après deux saisons.

Malcolm Butler, CB, Titans du Tennessee



Économies grâce à la coupe Majordome: 7,4 millions de dollars

Bien qu’il ait été stable en deux saisons avec les Titans, Butler est loin de la forme qui a fait de lui un All-Pro avec les Patriots en 2016. Il a été un bon coin, même s’il est incohérent, lorsqu’il est en bonne santé – et le Tennessee le paie comme un Elle est bonne.

Les Titans ont deux priorités majeures: Ryan Tannehill et Derrick Henry se dirigent vers le marché libre. Creuser un espace supplémentaire pour eux pourrait signifier la suppression de Butler, qui n’a pas joué un clin d’œil au club en 2019 après la semaine 9 et a donc raté la course de Cendrillon de l’équipe au cours des deux premières semaines des séries éliminatoires.

Nate Solder, OT, Giants de New York



Économies grâce à la coupe Souder: 6,5 millions de dollars

Solder a été la première grande signature du mandat du directeur général Dave Gettleman. Cependant, il n’a pas fait le tour que les Giants espéraient. Ses 37 blocs de protection contre les passes soufflées étaient les plus nombreux de la NFL en 2019.

Il aura 32 ans avant la saison à venir, donc les difficultés de l’année dernière pourraient être une valeur aberrante dans une carrière par ailleurs solide ou le début d’une baisse liée à l’âge. Il était la pièce la plus importante d’une ligne offensive qui a permis à Daniel Jones de se faire virer 38 fois en 12 départs la saison dernière, un nombre qui menace de ralentir la croissance du jeune QB s’il n’y est pas remédié.

Si Solder n’est pas supprimé en 2020, cela pourrait être la dernière chance de l’ancien protecteur aveugle de prouver qu’il est toujours un bloqueur de niveau supérieur.