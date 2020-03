Les plus gros dons du sport contre le coronavirus

La crise de coronavirus qui garde tout le monde à l’affût fait ressortir le côté le plus humain des athlètes. Principalement accusé de vivre isolé des problèmes des gens ordinaires, le monde du sport a voulu montrer son côté le plus solidaire et s’impliquer dans la lutte contre COVID-19. Il n’y a pas peu de personnages liés au football et au basket-ball, en particulier, qui ont voulu apporter leur contribution en essayant d’arrêter la pandémie.

En ce qui concerne le football, les contributions individuelles de Pep Guardiola et Leo Messi. Chacun a fait don d’un million d’euros. Dans le cas de l’entraîneur de Manchester City, son don est allé au Barcelona College of Physicians, qui sera chargé d’acheter des fournitures médicales, telles que des gants, des masques et des respirateurs. La star argentine, pour sa part, a apporté une contribution qui ira à la clinique de Barcelone et à divers centres médicaux en Argentine, où la pandémie n’est pas venue avec une telle force.

Cristiano Ronaldo et son agent, Jorge MendesIls n’ont pas non plus manqué l’occasion d’aider dans cette crise. Dans ce cas, les deux fourniront à trois hôpitaux de Lisbonne et de Porto l’équipement nécessaire pour 35 nouvelles places en USI, au moment où le pic le plus élevé atteindra le Portugal.

Deux autres contributions importantes seront Sergio Ramos et l’équipe du Real Madrid grâce à l’Unicef. La centrale de Madrid, en tant qu’ambassadeur de l’organisation, a lancé une campagne sur les réseaux sociaux et a annoncé que “le matériel arrive vendredi”. Au total, la tenue madrilène a levé des fonds pour 15 000 tests de détection COVID-19, 1 000 équipements de protection individuelle ainsi que 264 571 masques.

Le sien Real Madrid Elle a également rejoint les dons en s’engageant auprès de Díaz Ayuso, président de la Communauté de Madrid, à effectuer un don important en matière de santé. Sans quitter le club blanc, Isco et Sara Sálamo Ils ont mis en place un crowfunding qui vise à atteindre 500 000 euros, auquel plusieurs joueurs madrilènes ont déjà participé.

En Communauté valencienne, Peter Lim a conclu un accord avec la Generalitat. L’actionnaire maximum de l’ensemble qui a défrayé le coût de 50 000 masques et 300 thermomètres. L’homme d’affaires singapourien a ainsi démontré son implication dans la société valencienne, à une époque où la quasi-totalité de l’Espagne est effondrée par le coronavirus et dans laquelle des fournitures médicales sont nécessaires en grande quantité.

Almería, le propriétaire du club, Turki Al-Sheik a décidé de faire l’un des dons les plus importants à ce jour en crise. Si à ce jour Il avait contribué un total de 500 000 euros, mais maintenant il a décidé d’ajouter 700 000 autres, qui sera répartie entre la nourriture, le matériel sanitaire, les travailleurs qui ont perdu leur emploi et les bénévoles.

Fabio CannavaroPour sa part, il a fait un don 30 000 masques dans un hôpital de Naples. L’Italie a été la principale victime de la pandémie depuis qu’elle a commencé en Chine en décembre et toute l’aide est limitée. Pour lui, Insigne, Bernardeschi, l’équipe de Milan ou le président de l’InterSteven Zhang a apporté d’importantes contributions.

Le basket et le tennis se joignent à l’aide

Dans la NBA les réactions ne se sont pas fait attendre non plus. Le premier positif pour le coronavirus de la ligue, Rudy Gobert, contribuera un total de 500 000 $ au profit des employés du stade de l’Utah Jazz, des familles de l’Utah, de celles d’Oklahoma City et du système de santé français, le pays dont il est issu.

Il n’est pas le seul à avoir apporté son aide. Plusieurs joueurs de la meilleure ligue du monde ont fait un fonds pour payer les salaires des employés du stade, qui restera fermée pour le momentnto. Kevin Love ou Blake Griffin Ils ont soutenu cette initiative, l’une des seules sorties de la NBA.

Aussi Roger Federer Il a montré son côté le plus attentionné. Une joueuse de tennis suisse et son épouse Mirka font un don un million de francs suisses aux familles les plus touchées du pays suisse.