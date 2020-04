Les plus gros points à retenir du tournoi des joueurs NBA 2K

Couvrez la vallée virtuelle du soleil avec des confettis pixélisés: les Phoenix Suns sont la chose la plus proche que nous aurons pour un champion de la NBA pendant un certain temps, alors que le gardien des Suns Devin Booker a vaincu le centre des Suns DeAndre Ayton en finale du tournoi NBA 2K Players diffusé en direct sur ESPN.

En entrant dans le tournoi, il était clair que les coéquipiers de la vie réelle étaient des prétendants – j’ai choisi Ayton pour gagner le tout, en raison de son histoire publique de passer des heures et des heures à jouer contre des joueurs aléatoires comme une version virtuelle de lui-même, tandis que Booker était le paris préférés selon les cotes. Les deux Suns ont dominé les premiers tours, mettant en place un affrontement contre une paire de coéquipiers des Clippers en demi-finale: Booker a joué à Montrezl Harrell de Los Angeles lors du premier affrontement, et Ayton a joué à Patrick Beverley dans l’autre demi-finale. Booker, Ayton, Beverley et Harrell étaient les deux seuls ensembles de coéquipiers dans le champ des 16 joueurs, et pourtant ils étaient en quelque sorte les quatre derniers concurrents restants. Les deux Suns ont dominé les deux Clippers, mettant en place une confrontation Tatooine entre les doubles Suns en finale.

Vous supposeriez que Phoenix doit avoir une obsession à l’échelle de l’équipe pour les jeux vidéo, mais je n’ai pas eu le sentiment qu’Ayton et Booker jouent souvent ensemble – Ayton a mis le nerf de Booker en colère pour utiliser son allocation complète de temps morts dans chaque jeu et dépenser chaque seconde d’entre eux effectuant diverses substitutions ou ajustements stratégiques. Le grand homme s’est défendu en expliquant qu’il joue habituellement comme les Suns – quelque chose que je suppose que Booker aurait su s’ils jouaient ensemble – et avait besoin de plus de temps pour comprendre les forces et les faiblesses des autres équipes qu’il utilisait. Cela n’a pas fini par aider: Booker a dominé le match pour se prouver le meilleur joueur de la NBA, mais vous le saviez probablement si vous l’aviez déjà vu sur Twitch.

Je suis sûr que quelqu’un veut se moquer des Suns pour avoir dominé un tournoi de jeux vidéo. “Peut-être que s’ils passaient moins de temps à jouer au basket-ball de jeux vidéo et plus de temps à jouer au basket-ball dans la vraie vie, ils seraient dans les séries éliminatoires!” Écoutez, tout d’abord, ce n’est pas la faute d’Ayton ou de Booker si les Suns ont utilisé les cinq premiers choix d’Alex Len, Dragan Bender et Josh Jackson sur une période de cinq ans. Deuxièmement, il n’y a plus de basket-ball dans la vraie vie. Les jeux vidéo sont tout ce que nous avons maintenant, et les Suns sont les meilleurs au monde. Félicitations aux Phoenix Suns pour leur plus grande réussite depuis qu’ils ont failli presque atteindre la finale de la NBA au milieu des années 2000 – ils sont les champions incontestés de la ligue, au moins jusqu’à ce que le basket revienne … ou du moins jusqu’à ce que nous obtenions s’ennuyer et décider d’avoir un autre de ces tournois.

Nous avons découvert la meilleure façon d’en savoir plus sur le manque de respect envers ses coéquipiers

Pour être franc, la présentation d’ESPN du tournoi 2K a été nulle, gâchant une opportunité de convaincre potentiellement les fans occasionnels de la NBA de s’intéresser au 2K et à la culture qui l’entoure. Le gameplay était terne. Les joueurs sont moins qualifiés que les joueurs professionnels et moins divertissants que les streamers professionnels. J’aurais également pu utiliser un annonceur tiers pour mettre en évidence les choix étranges et les erreurs amusantes que les joueurs faisaient, et pour animer les points morts quand aucun des joueurs ne disait quoi que ce soit. (De plus, aucun des matchs n’a été particulièrement serré – seuls deux des 18 matchs du tournoi ont été décidés avec cinq points ou moins.) Et les interstitiels étaient terribles – j’espère que Ronnie2K est bon dans … quoi qu’il fasse, parce qu’il est la personne la plus endormie que j’ai jamais vue tente d’animer une émission de télévision.

Mais les jeux ont livré une chose critique: il était légitimement contraignant de regarder les joueurs de la NBA contrôler les versions virtuelles de leurs coéquipiers et rivaux réels. Un joueur de la NBA dira rarement catégoriquement “[X player] est une poubelle “à la presse, mais nous pouvons les voir jouer 2K et crier” QUOI?!?!? ” lorsque JaVale McGee virtuel déclenche un mouvement de poste efficace pour marquer dans la peinture.

Il y avait des dizaines d’exemples de cela tout au long du tournoi, mais je pense que l’exemple le plus intéressant est venu en demi-finale entre Booker et Harrell. Harrell joue pour les Clippers, mais Booker a joué en tant que Clippers, l’une des équipes les plus fortes du jeu, forçant Harrell à révéler certaines de ses opinions sur la façon de défendre ses coéquipiers réels. À un moment donné, il dit qu’il vivrait avec n’importe quel tir d’un joueur en dehors de 13 et 2 (Paul George et Kawhi Leonard), qui, wow, est très propre. Regardez cette pièce, où Beverley virtuelle obtient le ballon contre les Rockets de Harrell:

Harrell ose Beverley pour prendre un trois, ordonnant à P.J. Tucker de déposer Beverley. Il est ravi quand Beverley tire, criant “c’est ce que nous voulons!” et implorant Booker de “tirer dessus!” C’est sauvage! Beverley est un tireur à trois points à 38%! Il devrait tirer dessus! Mais Harrell ne lui fait apparemment pas confiance.

Si vous appuyez dessus, je suis sûr que Harrell dirait qu’il fait confiance au tir de PatBev dans la vie réelle, mais que le 2K ne représente pas avec précision la capacité de tir de PatBev. Je ne l’achète pas. Harrell ne peut pas penser que Beverley tirant un tir grand ouvert est le pire des scénarios pour les Clippers dans un jeu vidéo, mais faites confiance à Beverley tirant un trois grand ouvert dans la vraie vie.

DeAndre Ayton est le seul joueur fidèle de la NBA

Malgré ma prédiction qu’Ayton gagnerait le tournoi, il a été complètement battu par Booker. Il ne fait aucun doute que Booker est le meilleur joueur – Ayton a disputé les deux matchs de finale avec les Bucks et les Lakers, les deux meilleures équipes du jeu, tandis que Booker a eu les Rockets et Nuggets – de bonnes équipes, mais un pas en moins – et a remporté le double chiffres les deux fois.

Mais j’ai l’impression qu’Ayton l’aurait retiré s’il avait pu utiliser sa meilleure équipe: la sienne. Dans le match de clôture des demi-finales, Ayton a choisi de jouer les Suns humbles. Sur les 16 joueurs du tournoi, seulement trois ont choisi de jouer un tour en tant que leurs propres équipes, mais Ayton était le plus surprenant: Harrell et Domantas Sabonis se sont affrontés au premier tour en tant que Clippers et Pacers, mais les Clippers et Pacers sont beaucoup de meilleures options 2K que Phoenix.

Beverley a été impressionné par le fait qu’Ayton est suffisamment confiant pour jouer en tant que sa propre équipe de merde – “oh, vous êtes un gangsta gangsta”, a-t-il dit – mais il semblait supposer que ce serait un jeu d’enfant facile. Au lieu de cela, Ayton l’a écrasé, utilisant sa profonde compréhension de ses propres coéquipiers dans la vraie vie à son avantage. Ici, il étonne Beverley en révélant que le meneur de jeu des Suns Jevon Carter est un tireur à 3 points:

Il a choqué le monde en allant travailler dans la peinture avec Aron Baynes – apparemment connu sous le nom de «ValleyBoy 46:»

Et il a absolument dominé bas avec… la version virtuelle de lui-même.

Ils n’ont montré les scores de la boîte à aucun moment des matchs, mais j’ai l’impression que e-Ayton avait au moins 15 points pour propulser IRL Ayton à la victoire et éliminer Beverley du tournoi.

En essayant de handicaper l’événement, nous avons remarqué qu’Ayton semble passer des centaines d’heures à jouer en tant que lui-même, et comme il l’a dit à Booker, il ne joue que les Suns. Il sait simplement comment les utiliser, en partie parce qu’il passe un temps apparemment infini à jouer avec eux en 2K, et en partie parce qu’il connaît intimement leurs compétences réelles. Là encore, il n’aurait probablement pas eu de chance contre Booker, peu importe qui il a choisi – ils sont aussi les coéquipiers de Devin.

Nous n’avions pas besoin de la série Best-of-3 dans un tournoi 2K

Après deux manches d’élimination simple, les demi-finales et les finales sont passées au format best-of-3. Ce choix a probablement été fait pour s’assurer que le meilleur joueur remporte les étapes les plus importantes – les mêmes raisons pour lesquelles les éliminatoires de la MLB passent de l’élimination simple dans le joker au meilleur de 5 et au meilleur de 7 dans les tours ultérieurs.

Aux fins de cet événement, c’était totalement inutile. Les trois séries étaient de 2-0, alors que le meilleur joueur du premier match de chaque match s’est également avéré être le meilleur joueur du deuxième match. Les seules personnes qui en ont profité étaient les cadres de ESPN, qui ont pu remplir du temps d’antenne supplémentaire pendant la longue nuit sans sport.

Mais ils ont foiré: ces jeux ont été préenregistrés, et assez rapidement, j’ai compris que celui qui gagnait le premier gagnerait également le deuxième – ESPN n’a pas mis assez de temps dans chaque fenêtre de diffusion pour montrer trois matchs de 2K. Donc je suppose que la blague est sur moi – j’ai regardé six heures de jeux vidéo non compétitifs au lieu de trois.