Les poids lourds s’affrontent alors que la conférence de presse finale plonge dans le chaos

Deontay Wilder et Tyson Fury se sont affrontés lors de la conférence de presse finale mercredi soir avant leur match revanche tant attendu.

Les poids lourds se retrouveront ce samedi, en direct sur talkSPORT, avec des tensions flamboyantes alors que le temps presse.

Wilder et Fury se sont poussés

Lors de la mise au jeu initiale au début du presseur, Fury a poussé à droite sur la poitrine de Wilder alors que la paire échangeait des verbaux.

Wilder a ensuite poussé Fury en arrière, le «roi gitan» répondant en nature.

Malgré les sauts de sécurité entre les deux, leur va-et-vient a continué avec Fury disant à Wilder: «Vous gros dosser. Vous vous faites assommer. “

Wilder a répondu: “Vous ne savez même pas comment vous vous êtes levé.”

La fureur a riposté: «Je vais te frapper le visage et te moquer de toi.

“Vous ne pouviez même pas me battre la dernière fois. Trois ans sur le ring et je vous bat toujours. “

À quoi Wilder a dit: “Vous avez eu deux échauffements, vous avez eu trois camps d’entraînement, vous êtes censé être en forme.”

Fury a conclu en chantant un «Tubthumping» à Chumbawamba: «Je me fais renverser, mais je me lève à nouveau, tu ne vas jamais me retenir.»

