Les pois d’Oviedo et une partie de ceux du Sporting, contre le retour de la Ligue

Football en arrière-plan. Même pour ceux qui vivent le monde du ballon de plus près et avec plus de passion. Des milliers de fans de toute l’Espagne se sont réunis pour exiger de la Ligue que la compétition ne revienne pas tant que les conditions idéales n’existeront pas. C’est-à-dire jusqu’à ce que la crise sanitaire provoquée par COVID-19 soit surmontée. Le mouvement, coordonné par la FASFE (Fédération des actionnaires et partenaires espagnols du football), appelle sous le label #noesfutboleslaliga à Thèbes de prendre du recul. Les supporters d’Oviedo ont unanimement soutenu la manifestation, tandis que les supporters du Sport sont partagés entre ceux qui souscrivent à la motion et ceux qui restent sur la touche.

Il n’y a aucune trace de doute parmi les supporters bleus: le football ne peut revenir que lorsque “COVID-19 a été vaincu”. Dans une déclaration signée par l’Association des Peñas Azules de Real Oviedo (APARO), Symmachiarii et Fondo Norte 1926, les partisans expriment leur position: “Nous exprimons notre rejet le plus absolu de la décision de redémarrer la ligue, une position totalement indécente et inhumain vu les circonstances actuelles “, et ils ajoutent:” Nous ne pouvons pas partager comment une activité non essentielle essaie de sauter toutes les mesures sanitaires qui sont conseillées à tous les citoyens “.

Le communiqué bleu accuse Thèbes, président de la Ligue, et Rubiales, maximum dirigeant de la Fédération, de montrer une image “de deux personnes loin de la réalité” et les fans d’Oviedo et des employeurs leur demandent de capter “ce sentiment et Sachez que le football importe peu en ce moment “et qu’il doit revenir” lorsque le reste de la société et le pays auront réussi à battre COVID-19 “. Les partisans sont directs: “La société lutte contre le virus et nous nous engageons tous à aider nos toilettes et nos services professionnels, à aider nos voisins et, surtout, à éviter la contagion, la propagation du virus et à continuer à proprement parler ce que les experts en santé exigent de nous. “

Dans le sportinguismo, il existe une division des opinions entre les deux groupes de supporters. Unipes soutient la mesure des autres clubs FASFE et souligne que “sans supporters dans les tribunes, il n’y a pas de football, c’est autre chose”. Dans un communiqué, ils expriment leur opinion: “Éradiquer la composante sociale du football en organisant des matches lorsqu’il est impossible qu’il y ait des supporters dans les tribunes, ne peut être considéré comme normal par les dirigeants du football malade”. Unipes utilise également les tests fournis aux joueurs comme argument pour défendre leur retour: “Ils utiliseront les ressources médicales essentielles dans d’autres secteurs tels que les professionnels de la santé”.

Pour sa part, la Fédération des Sportinguista Peñas, à travers son président Jorge Guerrero, adhère à la position opposée, approuvée par United Hobbies. “Il est clair que le football sans ventilateur et à huis clos perd son essence, mais c’est une situation exceptionnelle et tout doit commencer à fonctionner, y compris le football, comme l’ont fait d’autres secteurs tels que l’industrie, la construction ou la pêche”, disent-ils. . Guerrero affirme également que «par coïncidence, ceux qui ne veulent pas jouer sont des équipes de la zone inférieure, comme Oviedo, Racing, Deportivo de la Coruña ou Espanyol.

L’autorisation pour les clubs professionnels de commencer à s’entraîner dans leurs villes sportives à partir de lundi prochain suggère que le processus de récupération de la compétition prend forme. Le calendrier fourni par la Ligue se renforce avec la décision du gouvernement, qui permettra à la première phase de revenir à la routine, avec des séances individuelles. Ensuite, il y aura un travail de groupe; et enfin, l’équipe complète sous le commandement de chaque entraîneur. Le retour a déjà un itinéraire (la compétition se refroidirait mi-juin), mais les fans de toute l’Espagne se sont réunis pour demander un changement de cap: il y a des choses plus importantes que le football.

