Les positions que Chivas devrait renforcer l’été prochain

Il est encore trop tôt pour anticiper les faits, car on sait que Chivas a beaucoup investi sur le marché d’hiver, étant le club qui a le plus dépensé, pour obtenir les services de José Juan Macías, Cristian Calderón, José Madueña, José Juan Vázquez, Alexis Peña, Ricardo Angulo y Uriel Antuna, plusieurs avec de l’activité alors que d’autres n’ont pas eu la visibilité souhaitée malgré leurs bonnes performances à l’Apertura 2019.

Dans le but Guadalajara n’a aucun problème depuis José Antonio Rodríguez y Raúl Gudiño ont fait une bonne compétition, tandis que derrière, on pensait qu’avec le départ de Oswaldo Alanís il y aurait beaucoup de problèmes, mais vraiment Hiram wed, Gilberto Sepúlveda y Antonio Briseño Ils ont réagi de façon formidable, à l’exception de Peña, qui n’a vu d’action que dans le Coupe MX, même si cela ne ferait pas de mal d’avoir une sécurité de plus dans la partie inférieure, alors pourquoi ne pas faire un autre effort pour faire venir un ancien combattant qui peut effectuer ces tâches en cas de besoin tel que Hugo Rodríguez, Hugo Ayala ou Elio Castro.

Les groupes avaient été une souffrance pour le troupeau sacré et pour cette raison El Chicote est arrivé, qui n’a pas trouvé le niveau indiqué avec Necaxa, cependant, si cela a suffisamment aidé, eh bien Miguel Ponce il a dû réessayer et maintenant son niveau a augmenté. Dans le cas de l’aile droite, il a également travaillé pour amener Madueña à concourir, cependant, Jesus Sanchez il est l’un des hommes de confiance du conseil d’administration et de l’entraîneur Luis Fernando Tena grâce à sa griffe et son cœur.

Que dire du milieu de terrain, surtout dans l’enceinte de confinement, Jesus Molina y Fernando Beltrán Ils ont formé un grand duo et si nécessaire il y a Gallito Vázquez ou Dieter Villalpando, ayant ce domaine bien couvert, donc ce qui est nécessaire vient plus tard, parce que le groupe de Guadalajara n’a toujours pas d’orchestrateur, ce fameux «10» qui est si difficile à trouver, car Javier López Il ne fait pas qu’exploser et il semble que ce ne sera pas le cas, tout comme Angulo, qui ne finit pas non plus de se loger dans l’arrêt tactique. Bien que les extrêmes fonctionnent en raison du démoniste, Isaác Brizuela y Alexis VegaSi l’équipe veut faire une dernière grosse dépense pour renforcer l’équipe, elle doit passer Luis Montes (León), puisque même le technicien du Tricolore, Gerardo Martino, a assuré qu’il est le meilleur joueur de la Liga MX.

S’il semble impossible d’amener Chapo, la même chose se produira avec Rodolfo Pizarro, qui a un coût élevé de résiliation clause avec le Inter Miami, il semble donc impossible de le revoir sur le sol mexicain, mais d’autres milieux de terrain avec un bon niveau et pourraient aider l’équipe sont Aldo Rocha y Luis Mendoza (Monarques), Rafael Baca (Croix bleue), José Esquivel (Braves), Carlos Rodriguez (Rayé), Jorge Hernández y Erick Aguirre (Pachuca), avec un seul d’entre eux serait plus que suffisant.

Enfin, la partie la plus difficile est l’avant, car avec la raison pré-olympique, le champion a été affecté en devant céder à JJ et Vega, sans avoir d’autre attaquant mais Ronaldo Cisneros y Oribe Peralta, ce dernier qui reste sans être ce qu’il était et semble ne sera plus jamais, alors vous devriez prendre ce point plus au sérieux et penser également à l’avenir puisque Macías pourrait aller en Europe et El Cepillo prendre sa retraite, même si en la carrière il y a des faits saillants comme Sergio Martinez.

Faire un autre attaquant semble être une tâche difficile et ils devraient aller chercher quelqu’un qui ne se bat pas avec le but et qui a aussi une influence sur les buts grâce à leur style de jeu, donc parmi le jeu d’options il y aurait le retour Angel Zaldívar (Puebla), Miguel Sansores (Morelia), Eduardo Aguirre (Santos Laguna), Diego Chavez (Necaxa), Jesus Alvarado (Roadrunner), Gustavo Ramírez (Zacatecas) ou Amaury Escoto (or).

Ce pourraient être les armes pour continuer, mais il reste à voir comment le championnat se termine, en particulier maintenant avec l’arrêt soudain dû à l’éclatement de la CoronavirusEh bien, peut-être, ils remplissent l’objectif d’entrer dans la Liguilla et sentent qu’il n’est pas nécessaire d’agrandir l’équipe et de se renforcer uniquement avec ce qu’ils ont acquis.

