Les pourparlers de Rodriguez ont eu lieu, le déménagement de Sancho à 100 millions de livres sterling

James Rodriguez

L’agent de James Rodriguez a contacté Manchester United au sujet d’un éventuel déménagement cet été, selon Sport.

Le joueur de 28 ans a été jugé excédentaire par le patron du Real Madrid, Zinedine Zidane, qui n’est pas dans ses plans à long terme au Bernabeu.

James n’a disputé que sept matches de Liga pour le Real cette saison.

Il a longtemps été lié à United et serait à nouveau en pourparlers avec les chefs d’Old Trafford.

Jadon Sancho

Jadon Sancho décidera entre Manchester United et le Real Madrid une fois la fenêtre de transfert estivale ouverte, selon les rapports.

L’ailier du Borussia Dortmund est l’une des propriétés les plus en vogue du football mondial après deux remarquables années de football senior avec le Borussia Dortmund.

Sancho est évalué à 100 millions de livres sterling et devrait quitter le BVB cet été, qu’il ait ou non la possibilité d’ajouter à ses 17 buts et 19 passes décisives en Bundesliga et en Ligue des champions.

Selon le journal espagnol Diario Madridista, l’international anglais ne s’intéresse pas aux autres prétendants de Chelsea et devrait choisir entre un passage à Old Trafford ou le Bernabeu.

Le rapport affirme que United est en pole position pour débarquer le joueur de 20 ans et le ramener à Manchester, après avoir vu ses rivaux City perfectionner ses compétences dans leur académie.

Les vrais sont toujours très à la recherche de la signature de Sancho, mais United pourrait prendre le dessus alors qu’ils sont prêts à payer une grosse somme tandis que les géants espagnols prévoient d’offrir des joueurs dans le cadre de tout accord.

Mason Greenwood

Le Borussia Dortmund aurait voulu Mason Greenwood en retour lorsque Manchester United a tenté de signer Jadon Sancho l’été dernier.

Les Red Devils ont tenté d’attirer l’as de l’Angleterre en Premier League après son incroyable forme en Allemagne.

Accodant à ESPN, Dortmund a appelé à inclure Greenwood dans un accord de swap pour Sancho.

Mais United a clairement indiqué qu’ils n’étaient pas prêts à utiliser le joueur de 18 ans comme maçon dans le mouvement.

Harry Kane

Mauvaise nouvelle pour les fans de Manchester United car les derniers rapports indiquent que Tottenham n’a pas l’intention de vendre son talisman cet été.

Les Red Devils ont longtemps été liés à Kane et des informations au cours du week-end ont suggéré que Daniel Levy avait mis une étiquette de prix de 200 millions de livres sterling du capitaine anglais.

Il semble que maintenant, aucun accord pour l’éloigner du nord de Londres ne soit conclu dans la prochaine fenêtre de transfert.

Harry Kane a été lié à un éloignement de Tottenham

Jack Grealish

La conduite de Grealish pendant la conduite du coronavirus a conduit à des points d’interrogation sur l’intérêt continu de Man United pour le milieu de terrain.

Le rapport Athletic, cependant, selon lequel Ole Gunnar Solskjaer et Ed Woodward reste attaché au joueur de 24 ans malgré ses inquiétudes concernant sa conduite.

Grealish resterait l’une de leurs principales cibles devant des joueurs comme James Maddison, qui coûtera probablement beaucoup plus cher que l’homme d’Aston Villa.

Antoine Griezmann

United a tenté de signer Griezmann avant, en 2017, lorsque l’attaquant était à l’Atletico Madrid, mais leur tentative a échoué.

Le vainqueur de la Coupe du monde de France a déménagé à Barcelone l’été dernier pour un contrat de 107 millions de livres sterling, mais il a déjà été question de son départ cet été.

Le rapport Bleacher indique que Man United n’est pas intéressé par la signature du joueur de 29 ans avec d’autres joueurs en haut de leur liste de souhaits.

Victor Osimhen

L’attaquant nigérian a été lié à un déménagement à Manchester United après une saison impressionnante avec Lille.

Le compatriote Odion Ighalo, qui est prêté à Old Trafford, semble faire beaucoup de travail pour eux.

Ighalo a révélé qu’Osimhen était venu assister au match de Ligue Europa unie contre le Club de Bruges et l’avait soutenu pour atteindre le sommet.

.