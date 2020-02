Les Predators de Nashville assomment les Flames avec un but égalisateur dans la dernière seconde

Les Predators de Nashville et les Flames de Calgary ont livré une fin sauvage à Bridgestone Arena jeudi soir, et comme Calgary n’était qu’à deux dixièmes de seconde de la victoire avant que Mikael Granlund de Nashville n’ait égalé le match avec un batteur à sonnerie juste avant la fin du match, juste un quelques secondes après que les Flames aient apparemment marqué le vainqueur du match dans la dernière minute.

Alors que le match était à égalité 2-2 en troisième période, Mikael Backlund, de Calgary, a établi un beau but pour aller de l’avant, patinant à travers trois défenseurs des Predators avant de céder à Andrew Mangiapane.

Nashville a répondu en tirant sur le gardien de but pour obtenir un attaquant supplémentaire – et a finalement percé au moment où le klaxon retentissait. Granlund a décoché un tir du gardien de but à la fin du temps imparti, mais les rediffusions ont confirmé que la rondelle avait franchi la ligne avec 0,1 restant au chronomètre.

En prolongation, Granlund a donné à Nashville une victoire de 4-3 avec son deuxième but du match.

